No obstante, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, reconoció este jueves que el Gobierno no considera medidas de compensación para los tomadores de crédito que quedaron expuestos al movimiento del dólar. "Es parte de las fluctuaciones de tener el tipo de cambio libre, no se puede estar compensando ¿Qué pasa si compensas y a la semana siguiente cae? Miremos lo que ha evolucionado el tipo de cambio: la mitad de los días subió, la mitad bajó. Nosotros, desde el Banco Nación o desde el Gobierno mismo no podemos estar ajustando medidas potencialmente por si el tipo de cambio fluctúa", explicó.