Gremios en Colombia encendieron las alarmas por el gas y el petróleo: reservas alcanzarían para pocos años

Colombia produce menos petróleo y gas en 2025 y la caída se extiende durante todo el año- crédito @guiadelgas

La caída en la producción de gas y petróleo volvió a encender las alarmas del sector energético en Colombia. Mientras el país depende cada vez más de las importaciones para cubrir la demanda interna, seis gremios de hidrocarburos presentaron un documento con el que buscan marcar la hoja de ruta del próximo Gobierno y evitar un escenario de desabastecimiento en los próximos años.

El informe, titulado Hidrocarburos para el desarrollo de Colombia, reunió propuestas enfocadas en recuperar la exploración, mejorar la competitividad y garantizar estabilidad jurídica para atraer inversión. El diagnóstico que hacen los gremios es contundente, las reservas actuales de petróleo alcanzan para 7,2 años y las de gas apenas para 5,9 años, un panorama que consideran crítico para la seguridad energética del país.

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Canacol Energy busca cancelar 19 contratos de gas natural en Colombia, provocando un litigio internacional por el riesgo de desabastecimiento - crédito Canacol Energy

La preocupación no gira únicamente alrededor de las reservas. Según el documento, durante 2025 la producción de gas registró una caída de 17,1%, mientras que la de petróleo disminuyó 3,4%. Al mismo tiempo, las importaciones ya cubren el 25% del gas comercializado en Colombia, una cifra que refleja la creciente dependencia externa para abastecer el consumo nacional.

A esto se suma otro problema que, según los gremios, ha golpeado con fuerza al sector, el desplome de la inversión exploratoria. Entre 2022 y 2025, los recursos destinados a exploración cayeron 42%, justo en un momento en el que países vecinos como Brasil y Argentina han logrado captar capital extranjero con mayor facilidad gracias a políticas más estables y reglas claras para los inversionistas.

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En medio de ese panorama, las organizaciones advierten que el país no puede darse el lujo de frenar el desarrollo del sector. En el documento insisten en que los hidrocarburos siguen siendo fundamentales para la economía colombiana y para el funcionamiento cotidiano de millones de personas. “Los hidrocarburos son esenciales para la vida cotidiana, el empleo y sectores productivos”, enfatizan los gremios en el informe, en el que además hacen un llamado para que las políticas energéticas incluyan todas las fuentes disponibles sin poner en riesgo la soberanía energética.

El texto también expone el impacto económico que tiene esta industria en Colombia. De acuerdo con las cifras presentadas, el sector aporta el 4,2% del PIB, equivalente a $67,5 billones anuales entre 2021 y 2025. Además, representa el 16,6% de la inversión extranjera directa y el 30,5% de las exportaciones del país. En materia de regalías, los hidrocarburos han generado cerca de $104 billones en los últimos 15 años.

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La venta de activos de Shell en Colombia refleja desafíos para el sector energético nacional - crédito Colprensa//Toby Melville/Reuters/Ecopetrol

Uno de los puntos que más resaltan los gremios es el papel del gas natural en los hogares colombianos. Actualmente, cerca de 36 millones de personas utilizan este servicio, razón por la cual consideran urgente fortalecer la producción nacional y acelerar proyectos estratégicos. Entre ellos mencionan Sirius, una iniciativa que, según las proyecciones del sector, podría cubrir hasta el 40% de la demanda de gas durante la próxima década.

El documento también hace referencia a las dificultades operativas y de seguridad que enfrentan las compañías. Los gremios reportaron 1.363 bloqueos, 580 atentados contra oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas, situaciones que —aseguran— afectan el empleo, reducen ingresos y frenan el desarrollo de varias regiones productoras.

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Frente a este escenario, las propuestas planteadas apuntan a reactivar la exploración y producción mediante la asignación de nuevas áreas, garantías contractuales y estímulos para los proyectos ya existentes. Además, solicitan una política tributaria más estable que reduzca la carga impositiva y genere mayor confianza para la llegada de inversionistas. Otro de los temas centrales es la agilización de licencias ambientales y consultas previas. Los gremios consideran que los procesos actuales son demasiado lentos y requieren una mayor coordinación institucional para evitar retrasos que terminan afectando los cronogramas de inversión.

Enercer advierte impacto económico y social por la interrupción del servicio - crédito Enercer S.A.

Dentro de las iniciativas también aparece el impulso a los yacimientos no convencionales, especialmente de shale gas y shale oil en el Valle Medio del Magdalena. Según el documento, estos proyectos tendrían el potencial de duplicar las reservas de petróleo del país y disminuir la dependencia de las importaciones de gas. A la par, proponen fortalecer técnicas de recobro mejorado, desarrollar proyectos de captura y almacenamiento de carbono (Ccus) y ampliar la infraestructura energética en regiones gasíferas como Sinú-San Jacinto y La Guajira.

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El mensaje de fondo de los gremios es claro, la transición energética debe hacerse de manera gradual y con criterios técnicos. Para el sector, abandonar los hidrocarburos sin garantizar reemplazos confiables podría generar riesgos económicos y energéticos que terminarían impactando directamente a los consumidores y a las finanzas del país.