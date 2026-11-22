Leandro Paredes fue el encargado de cargar con el galardón

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Había una imagen que Boca Juniors necesitaba mostrar y sus redes sociales no tardaron en publicarla: la de Leandro Paredes, dentro del avión que traslada a la delegación, y como encargado permanente del trofeo de la Copa Sudamericana. El capitán viajó con el grupo luego del susto del desmayo en plena entrevista en la zona mixta tras la final ante Atlético Mineiro, y fue el gran protagonista de los posteos. “Los campeones ya están camino a casa”, escribió el canal de Boca para acompañar la imagen en la que el propio capitán fue el fotógrafo. Detrás, aparece Miguel Merentiel, autor de uno de los goles de la consagración y un verdadero showman, sin remera y con anteojos de sol, en pose de fisicoculturista.

La relevancia de las postales va más allá del festejo. Paredes había pedido el cambio durante el segundo tiempo de la final ante Atlético Mineiro y, una vez concluido el partido, sufrió una descompensación mientras brindaba declaraciones en la zona mixta del estadio en Colombia. El episodio encendió las alarmas entre los hinchas y obligó al plantel a esperar en el hotel de Barranquilla hasta que se confirmó que el estado de salud del mediocampista era óptimo. Recién entonces se cerraron los planes de viaje.

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Paredes no soltó la copa en todo el vuelo

Las imágenes que circularon en las plataformas del club transmitieron un mensaje claro sobre el estado del capitán. Dos videos fueron publicados con las leyendas “El capitán cumplió el objetivo y vuelve a la base” y “LlevandolacopaalaArgentina.mp4”. ESPN, por su parte, ilustró el material con la frase “Paredes no suelta la Copa”, que resumía lo que mostraban las grabaciones: el volante, recuperado, camino al avión, con el trofeo en sus manos.

El mediocampista camina por la pista antes de abordar el avión para abandonar Barranquilla, ciudad en la que Boca derrotó 2-0 a Atlético Mineiro

El vuelo directo desde Colombia hacia Ezeiza partió alrededor de las 16.30 (hora argentina), con arribo estimado para las 22.30. La delegación completa viajó en ese vuelo, con Paredes como figura central de un regreso que el club se encargó de documentar y difundir minuto a minuto.

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Un campeón con agenda inmediata

La conquista de la Copa Sudamericana —la primera de Boca en 18 años— no le dará al plantel demasiado tiempo para el disfrute. Este lunes, el equipo retomará los entrenamientos en el predio, y el miércoles 25 de noviembre desde las 21 recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los playoffs del Torneo Clausura. Antes del partido, está prevista la celebración del título: los jugadores mostrarán la copa ante su público, en el primer contacto del trofeo con la hinchada xeneize en suelo argentino.

Rodolfo Arruabarrena anticipó que realizará modificaciones en el equipo para ese encuentro, aunque descartó presentar una formación completamente alternativa. “Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores”, explicó el Vasco en la conferencia de prensa posterior a la final. Con humor, también advirtió el tono que buscará en la semana de trabajo: “Cuando lleguemos, trataré de volver a meterlos en el hotel. Veré si me hacen caso los wachiturros”, dijo entre risas.

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La decisión sobre la alineación dependerá del estado físico de cada jugador, con especial atención en Paredes, cuyo rendimiento tras el episodio de Barranquilla estará bajo seguimiento. Más allá del choque ante la Lepra, el horizonte del club incluye la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el 2 de diciembre.

Paredes, fotógrafo en el vuelo de regreso. Y el show de Merentiel