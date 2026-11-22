Maia Sasovsky, la voz de República Folklore: “Este es el comienzo de una historia sin fin” (Dale Play)

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Se acostó a las cuatro de la mañana y a las ocho ya estaba despierta. Así resumió Maia Sasovsky el ritmo de República Folklore, el festival que comenzó el sábado 21 y continúa este domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad y que tuvo jornadas de unas 16 horas, con tres escenarios funcionando al mismo tiempo. Ella fue la encargada de animar al público desde el primer momento, y en diálogo con Teleshow hizo su balance de esta primera edición.

“Realmente, este República Folklore fue el comienzo de una historia, y me parece que es sin fin”, aseguró la conductora. Para ella, el festival cumplió un deseo de quienes aman el género: “Lo esperábamos todos los que venimos sembrando y tratábamos de encontrar nuestra casa en la capital desde hace muchos años”. Y destacó que el público lo sintió igual: “Entendió que era su casa”.

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Maia Sasovsky junto a Soledad en la primera noche de República Folklore (Instagram)

La animadora conduce desde hace años otro de los grandes encuentros del género, como el Festival de Cosquín, lo comparó con el tradicional festival del folclore argentino. “Tiene un montón de cosas de Cosquín”, respondió, mientras destacaba el “ida y vuelta” con la gente, lo que pasó la primera noche con La Sole y Los Tekis, las transiciones y el cierre del show.

La primera jornada tuvo a Nahuel Pennisi, Los Alonsitos, Cuti y Roberto Carabajal, Cazzu, Abel Pintos, La Sole y el Chaqueño Palavecino como cierre, en un predio que reabrió sus puertas tras más de 20 años y que incluyó un escenario, Pampa, montado dentro de la montaña rusa.

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“Abrí la puerta para un montón de compañeras en todo el país”, sostuvo la también conductora del Festival de Cosquín

Su recorrido como conductora arrancó en 1997, en la Fiesta Provincial del Inmigrante de su pueblo, Las Breñas, en el Chaco. Acababa de terminar el secundario y estaba por irse a Corrientes a estudiar Comunicación Social. “Era mi primer festival”, recordó.

Esa noche, a las 5 de la mañana, le tocó presentar a un artista desconocido para la mayoría: “Este pibe no lo conoce nadie”, pensó. Era Abel Pintos, que hoy es una de las voces más convocantes del folklore y fue una de las figuras de la primera noche de República Folklore. En la platea, contó, estaba la mamá de Abel. “Lamentablemente no hay material, pero sería genial”, dijo entre risas sobre aquella presentación.

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“Tengo tacos, tengo escote y puedo decir lo que tengo que decir”, resumió Maia sobre su lugar en los escenarios

Cuando le llegó la oportunidad de conducir en Cosquín, siendo una mujer joven, todo su entorno le advirtió: “Te van a matar”. Ella respondió con humor y una enorme sonrisa: “En todo caso, el año que viene me voy a Mar del Plata”. Y lo atribuyó a “la inconsciencia, la juventud”.

Fanática de la moda, hizo de su vestuario parte del mensaje. “Acá estoy, tengo tacos, tengo escote y puedo decir lo que tengo que decir”, resumió sobre la actitud con la que subió al escenario.

“República Folklore ha marcado un antes y un después en la historia de la música folklórica en la capital”, destacó

Para la conductora, que una mujer ocupe ese lugar fue “una avanzada que era impensada” en Cosquín y en los festivales. “Que aparezca una mina arriba del escenario y diga lo que tiene que decir, vestida como tiene ganas, está buenísimo. Qué bueno que lo haya hecho yo, y que lo hagan todas”, afirmó. Y dijo sentirse una referente: “Abrí la puerta para un montón de compañeras en todo el país”. Ser ejemplo para otras jóvenes que sueñan con conducir un festival, agregó, es “un orgullo enorme” que la emociona y que considera su aporte “para el género y para nosotras”.

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Al cierre, dejó un mensaje sobre esta primera edición: “República Folklore ha marcado un antes y un después en la historia de la música folklórica en la capital de la Argentina. Seamos todos felices de que somos protagonistas de construir la historia”.