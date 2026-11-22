La Ley de Empleo a Tiempo Parcial suma alrededor de 300 contratos formales desde su entrada en vigor.

Guardar

Honduras espera generar al menos 50.000 puestos de empleo temporal durante la temporada navideña, según estimaciones del viceministro de Trabajo, Daniel Discua, impulsados por el incremento de la actividad comercial vinculada a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Las contrataciones se concentrarían en actividades que requieren personal adicional por períodos determinados, particularmente en comercios y servicios con mayor demanda durante las festividades. El viceministro precisó que Honduras cuenta con aproximadamente cuatro millones de personas ocupadas, de las cuales dos millones trabajan como asalariadas en el sector privado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, reconoció que una proporción importante de las nuevas oportunidades laborales de diciembre podría generarse en la economía informal, donde las condiciones de contratación representan un desafío para la supervisión de las autoridades.

La Secretaría de Trabajo buscará vigilar, dentro de sus competencias, que durante estas contrataciones no se vulneren los derechos de quienes se incorporen temporalmente al mercado laboral. Las contrataciones por períodos cortos o por horas pueden presentar dificultades para garantizar el cumplimiento de las disposiciones laborales.

Discua también confirmó que la institución está recibiendo solicitudes de menores de edad interesados en trabajar durante la temporada, por lo que estos casos deberán atenderse conforme a las disposiciones legales que regulan el trabajo adolescente y las medidas especiales de protección.

PUBLICIDAD

Desafíos estructurales del mercado laboral hondureño

Las expectativas de generación de empleo en diciembre se producen en un contexto en que el mercado laboral hondureño mantiene desafíos importantes vinculados a la participación económica y las oportunidades de contratación formal.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), mediante su Boletín de Mercado Laboral con Perspectiva de Género 2026, divulgado durante noviembre, presentó indicadores que permiten observar algunas de las dificultades que enfrenta la población para incorporarse a una actividad remunerada.

Más de dos millones de hondureños enfrentaron problemas de empleo en 2025, con 793,133 jóvenes entre 15 y 29 años en situación vulnerable, según COHEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos del informe figura que 1.541.796 mujeres tienen empleo en Honduras, mientras que la tasa de desempleo femenino alcanza el 10,8%. Las mujeres representan el 33,7% de las personas ocupadas.

PUBLICIDAD

El documento del COHEP aporta contexto sobre la necesidad de ampliar las posibilidades de inserción laboral y fortalecer las condiciones para que más personas puedan acceder a empleos formales.

Uno de los asuntos que ha generado discusión entre el sector empresarial y las autoridades es la aplicación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una normativa que busca facilitar las contrataciones para jornadas reducidas.

Desde el sector privado se han señalado dificultades para aplicar este mecanismo. En los primeros meses de vigencia de la legislación, el COHEP informó alrededor de 300 contrataciones bajo esta modalidad desde marzo de 2026, una cifra que refleja los obstáculos que todavía enfrenta su implementación.

PUBLICIDAD

El sector empresarial ha planteado la necesidad de revisar las disposiciones para facilitar la incorporación de trabajadores a jornadas parciales, particularmente en actividades donde las empresas requieren personal durante determinados días u horarios.

Este debate adquiere relevancia durante la temporada navideña, cuando numerosos establecimientos necesitan ampliar temporalmente sus equipos de trabajo sin requerir empleados para jornadas completas.

El informe del COHEP registra que la tasa de desempleo femenino se sitúa en el 10,8% a nivel nacional.

La posibilidad de facilitar contrataciones por horas o períodos específicos podría incidir en sectores como el comercio, los restaurantes y los servicios, donde la demanda de trabajadores aumenta durante las festividades.

La cantidad de puestos que finalmente se concreten dependerá del comportamiento de la actividad económica y de las necesidades de contratación de cada establecimiento. Uno de los principales desafíos será garantizar que el incremento de la actividad comercial también se traduzca en condiciones laborales adecuadas, especialmente para quienes ingresan al mercado de trabajo por primera vez o buscan ingresos durante las vacaciones.

PUBLICIDAD

Las cifras del COHEP reflejan que Honduras enfrenta dificultades estructurales para ampliar la participación laboral y facilitar el acceso a empleos formales.