El plan de cierre tendría que incluir garantías financieras suficientes, plazos públicos y metas de restauración cuya ejecución sea verificada por terceros independientes, señala la Apede.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el 16 de noviembre conversaciones formales con Minera Panamá para evaluar una eventual reactivación de la mina de Donoso, cuyas operaciones fueron suspendidas por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023.

Esto, aduce la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), bajo la condición de financiar un cierre ordenado en un plazo improrrogable y terminar todos los arbitrajes contra el país.

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La decisión supuestamente deberá definir los beneficios, costos, riesgos y garantías que asumiría Panamá.

Un estudio del Consejo Nacional de la Empresa Privada señala que la suspensión de la actividad minera afectó a más de 30 mil empleos.

El impacto, de acuerdo con el estudio, alcanzó a operarios, técnicos, transportistas, pequeños comercios y empresas proveedoras, especialmente en comunidades del interior donde el acceso al trabajo formal ya era limitado y el reciente terremoto agravó la situación.

Para explorar la posible reapertura de la mina de cobre, el presidente, José Raúl Mulino, anunció el inicio de conversaciones formales entre el gobierno y Minera Panamá, filial de First Quantum. EFE/ Bienvenido Velasco

La Apede pidió que las negociaciones se desarrollen de cara al país, con información pública que permita evaluar cualquier propuesta desde criterios técnicos, económicos, jurídicos, sociales y ambientales.

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El gremio sostuvo que las posturas absolutas pueden cerrar la discusión antes de examinar los hechos y de escuchar a los sectores involucrados.

El equipo interministerial encabezado por el ministro, Julio Moltó, afirma, deberá precisar la figura jurídica que respaldaría un eventual acuerdo con la empresa.

También tendrá que explicar cómo se ajustaría a la Constitución y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, además de establecer los compromisos de cada parte para evitar nuevos cuestionamientos judiciales sobre la seguridad jurídica de las inversiones.

La negociación debería, de acuerdo a la Apede, partir del principio de que los minerales del subsuelo pertenecen a la República de Panamá y de que el Estado debe ejercer plenamente su soberanía sobre esos recursos.

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Fotografía de archivo de manifestantes que protestan en contra del contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals frente a la Corte Suprema, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Entre los mecanismos previstos figuran la fiscalización de los ingresos estatales, la verificación de la inversión en comunidades adyacentes y el control de los empleos que se generen para panameños.

Cualquier propuesta que contemple extraer minerales tendrá que detallar cuánto material se removería, cómo se registraría y qué volumen de agua utilizaría. Las comunidades cercanas deberían acceder oportunamente a esa información y participar desde el comienzo, conforme al Acuerdo de Escazú.

La eventual reactivación también deberá responder a los problemas ambientales detectados por la auditoría integral en Donoso. Entre ellos figuran deficiencias en la restauración ecológica y el monitoreo, además de los riesgos vinculados con el material rocoso expuesto.

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El plan de cierre tendría que incluir garantías financieras suficientes, plazos públicos y metas de restauración cuya ejecución sea verificada por terceros independientes. Para la Apede, la protección del agua y del territorio debe formar parte de las condiciones que orienten la decisión.

Las familias que perdieron su sustento tras el cese de las operaciones necesitan oportunidades laborales, capacitación para acceder a nuevos puestos y apoyo para que los pequeños negocios recuperen clientes y mantengan sus actividades. Esa recuperación, planteó la Apede, no puede depender de una única decisión ni de un solo sector, sino de la participación del gobierno, la empresa privada y los ciudadanos.

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FOTO DE ARCHIVO: Una vista de la mina Cobre Panamá de la canadiense First Quantum Minerals, una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo. REUTERS/Tarina Rodriguez/Archivo

La llegada del verano y las festividades regionales del área de Azuero ofrecen una oportunidad para impulsar el turismo interno y dinamizar la economía de esa zona. Hospedarse en establecimientos locales, consumir en fondas y restaurantes, y comprar a productores y artesanos permite que los ingresos permanezcan en las propias comunidades.

Las comunidades próximas al proyecto, los trabajadores y sus familias, los sectores productivos, emprendedores, gobiernos locales, especialistas, organizaciones ambientales, la academia y el resto de la ciudadanía tienen perspectivas que pueden aportar a la búsqueda de soluciones. Ninguna de esas visiones, por sí sola, reúne todas las respuestas sobre el futuro de la mina.

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