Un bombero forestal observa desde un puente el Río Pirai durante una crecida ocasionada por las fuertes lluvias este lunes, en Samaipata en la región de Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (Senamhi) emitió una alerta naranja por el posible aumento del caudal de los ríos en 18 municipios de siete departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni. El aviso rige desde este domingo 22 de noviembre y durará al menos una semana. El organismo atribuye el riesgo a El Niño.

Otros 19 municipios de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni están bajo alerta amarilla, el nivel que el Senamhi usa para un riesgo moderado y sin amenaza inmediata de desborde.

PUBLICIDAD

La amenaza de inundaciones llega cuando buena parte del país todavía sufre falta de agua. A finales de octubre, el Viceministerio de Defensa Civil contabilizaba 78.217 familias afectadas por la sequía en seis departamentos (Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí) y más de 75.000 cabezas de ganado perdidas.

Hace unos días, el Senamhi declaró otra alerta naranja por temperaturas de entre 36 y 41 °C en Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y advirtió que esas condiciones elevan el riesgo de incendios forestales.

El sábado, Defensa Civil intervino en un incendio dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el noreste de Santa Cruz, en un sector de difícil acceso a 380 kilómetros de San Ignacio de Velasco. El parque, Patrimonio de la Humanidad desde 2000, fue en 2025 el área protegida más afectada por el fuego, con unas 15.000 hectáreas quemadas. El mismo día, otro incendio consumió 38 hectáreas de paja y arbustos nativos en el altiplano de Oruro y perjudicó a diez familias de pastores.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo en la que se captó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante una rueda de prensa, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Para las zonas castigadas por la sequía, el Gobierno ordenó entregar geomembranas y tanques de agua y enviar cisternas con apoyo de las Fuerzas Armadas. Defensa Civil también entregará material a las gobernaciones para que levanten obras de defensa en las cuencas antes de las crecidas.

El presidente Rodrigo Paz firmó el 31 de octubre el Decreto Supremo 5759, que declara la emergencia nacional por El Niño para el período 2026-2027 y cubre sequías, inundaciones, heladas, granizadas, incendios y desbordes. Según Defensa Civil, la medida permitió activar USD 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y USD 50 millones del Banco Mundial.

PUBLICIDAD

Bolivia afronta este ciclo con los daños de la última temporada de lluvias todavía recientes. A comienzos de febrero de 2026, el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó de que las lluvias y granizadas habían dejado 95.000 familias damnificadas y 28 municipios en situación de desastre. En diciembre de 2025, Paz había acusado al Gobierno de Luis Arce de no dejar ninguna previsión para atender desastres naturales. El BID calcula que los episodios de El Niño y La Niña le han costado al país entre el 5% y el 15% del PIB.

El fenómeno consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial que altera el régimen de lluvias en buena parte del planeta. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene desde junio su aviso de El Niño.

PUBLICIDAD

En su actualización del 12 de noviembre, la NOAA estimó en más del 79% la probabilidad de que el episodio siga entre fuerte y muy fuerte hasta marzo de 2027, y alrededor del 60% la de que supere a todos los registrados desde 1950. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) calculó en septiembre una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027.

La alerta naranja por crecidas rige al menos hasta el 29 de noviembre. La NOAA publicará su próximo diagnóstico sobre El Niño el 10 de diciembre.