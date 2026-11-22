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A los 12 minutos del partido entre River Plate y Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, el árbitro Pablo Dóvalo detuvo el juego en el estadio Monumental y señaló penal. La acción, protagonizada por Carlos Izquierdoz y Nicolás Otamendi, tardó unos segundos en ser sancionada, pero el VAR respaldó la determinación. Dos minutos después, Thiago Almada convirtió el 1-0 para el Millonario.

La jugada ocurrió dentro del área penal de Lanús. Izquierdoz intentó despejar el balón y, en ese movimiento, elevó su pierna e impactó con el pie sobre el rostro de Otamendi. El árbitro demoró la señalización, pero finalmente cobró la pena máxima con el aval del VAR, operado por Gastón Monsón Brizuela.

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Desde la interpretación de la Regla 12, la acción configura una entrada temeraria. La voluntariedad inicial de disputar o rechazar el balón no exime al defensor de su responsabilidad reglamentaria. Lo determinante es la forma en que ejecuta la acción, el punto de contacto y el riesgo que genera para la integridad física del adversario.

El análisis reglamentario profundiza en por qué la intención del defensor no opera como atenuante: si bien Izquierdoz buscaba rechazar el balón, ese propósito no lo exime de la responsabilidad que surge de la forma en que ejecutó el movimiento. Lo que el reglamento evalúa no es el objetivo de la acción, sino sus condiciones de ejecución: la pierna elevada, el punto de contacto —el pie sobre el rostro— y el riesgo concreto que esa dinámica representa para un adversario presente en la misma zona.

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El momento de la infracción del defensor de Lanús sobre Otamendi

Sobre esa base, el contacto del pie con el rostro de Otamendi constituye una entrada temeraria, por la falta de consideración hacia el riesgo que supone ejecutar un movimiento de esa naturaleza en presencia de un adversario.

En cuanto a las sanciones que correspondían,desde la interpretación de la Regla 12, correspondía sancionar tiro penal a favor de River y tarjeta amarilla para Izquierdoz por conducta antideportiva, siempre que el contacto se haya producido con el balón en juego y dentro del área penal del defensor. Dóvalo no amonestó al experimentado defensor y el VAR acompañó la toma de decisión.

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La sanción llegó en un partido que River abrió con intensidad. Antes del penal, a los 8 minutos, el propio Otamendi había quedado de cara al arco rival tras un cabezazo de Lautaro Rivero, pero no logró conectar bien y la pelota no encontró el destino. La chance desperdiciada por el capitán millonario fue, en cierta forma, el preludio de la jugada que lo volvería a poner en el centro de la escena minutos después.

A los 12 minutos llegó la acción de Izquierdoz. Dóvalo demoró la decisión, pero terminó señalando el punto del penal. Almada fue el encargado de la ejecución y no falló: remate rasante, 1-0. A los 21 minutos, Tobías Andrada llegó para conectar un centro desde la izquierda, aunque su cabezazo dio en Ángel Correa y se perdió por línea final. Ramiro Carrera igualó tras una jugada elaborada a los 32′ de la etapa inicial.

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Thiago Almada cambió penal por gol y lo gritó con la gente (Foto: FOTOBAIRES)

El partido tiene a Dóvalo como árbitro central, con Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes, y Monsón Brizuela al frente del VAR.

River llegó a esta instancia como cuarto de la Zona B con 26 puntos, tras una fase regular que incluyó cuatro derrotas consecutivas al inicio y una recuperación bajo la conducción de Leonardo Ponzio. Lanús, por su parte, terminó quinto en la Zona A con la misma cantidad de unidades y el mejor registro defensivo de esa fase —12 goles recibidos en 16 jornadas—, compartido con Rosario Central.

El ganador de este cruce enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Instituto y Huracán.