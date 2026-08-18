Máxima preocupación en el fútbol: Jamal Musiala se desmayó otra vez en un partido días después de descompensarse en la cancha

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Jamal Musiala volvió a descompensarse en la cancha minutos después de ingresar desde el banco de suplentes en el amistoso de su equipo, el Bayern Múnich, ante el Heidenheim. El futbolista de 23 años se había desmayado hace tres días durante otro encuentro de preparación ante el Leipzig.

“Compañeros, rivales y el equipo médico acudieron de inmediato al campo. Tras unos minutos, pudo ponerse de pie con ayuda. Parecía aturdido, fue sustituido inmediatamente y llevado rápidamente al vestuario”, informó el medio alemán Bild este martes. Hasta el momento, el club no emitió ningún comunicado para dar detalles sobre el estado del jugador que en julio del año pasado, durante el Mundial de Clubes, sufrió una fractura de peroné en el tobillo que lo tuvo marginado de las canchas hasta inicios del 2026.

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Según se informó, Musiala entró a los 61 minutos de partido por Arijon Ibrahimovic y cuatro minutos más tarde cayó al suelo “sin contacto con ningún rival”, tal cual sucedió hace 72 horas ante Leipzig, según el reporte de Bild. El director deportivo de la institución, Max Eberl, le había dicho el pasado fin de semana al medio alemán Sport1 que “lo más importante es que está bien” y aclaró que no había “nada más que decir” sobre el tema. No hubo un informe oficial sobre su cuadro, pero este martes volvió a repetirse la preocupante escena. El mismo dirigente habló en zona mixta, según el citado medio: “Jamal se pronunciará al respecto en breve”, sin dar mayores precisiones.

El episodio ocurrió a unos cinco metros de la mitad del campo rival, cuando Musiala pareció quedar aturdido. Jonathan Tah y Harry Kane corrieron hacia él, lo sostuvieron y lo recostaron en el suelo, mientras el personal médico del club y un médico de urgencias ingresaron al campo y los jugadores formaron un círculo a su alrededor.

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La imagen que conmocionó otra vez al mundo del fútbol: Jamal Musiala desmayado (@_kochmaximilian)

Desde la tribuna se escucharon cánticos con su nombre y Musiala se retiró caminando en el minuto 69 (Cassiano Kiala ingresó en su lugar). Primero se dirigió hacia el banco, pero se dio vuelta antes de la línea de banda y trotó hacia el túnel acompañado por dos integrantes del cuerpo técnico. El futbolista ya había sufrido un desmayo el sábado, durante el amistoso ante el Leipzig, en el que llegó a convertir un gol, cuando también cayó al suelo sin contacto con un rival. Tras ese antecedente, no asistió a la presentación del equipo en el campus el lunes y realizó una sesión de entrenamiento individual antes de viajar con el plantel a Heidenheim para el amistoso de hoy.

La joya alemana de apenas 23 años había disputado sus últimos cuatro partidos oficiales con su seleccionado nacional en el Mundial 2026, donde se registró en todas las presentaciones del conjunto germano (incluido el empate y eliminación en 16avos de final contra Paraguay). No había sido parte de los amistosos del Bayern Múnich ante Wehen (1-2), Rottach-Egern (15-0), Jeju SK (2-1) y Aston Villa (2-1).

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El calendario de los muniqueses marca que el próximo sábado disputarán la Supercopa Alemana contra Borussia Dortmund, mientras que el viernes 28 abrirán la nueva temporada de la Bundesliga en condición de local frente a Stuttgart, y el miércoles 2 de septiembre debutarán por Copa de Alemania frente a Osnabruck. A esta altura, resulta una incógnita saber su Musiala estará disponible para los próximos compromisos, aunque se presume que será sometido a estudios exhaustivos para descartar cualquier tipo de problema de salud antes de pisar nuevamente una cancha.

Vale mencionar que el último campeón de la liga alemana disputará obviamente una nueva edición de la Champions League, que sorteará su fase liga el jueves 27 de agosto.

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