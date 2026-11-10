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Preocupación por la figura del Bayern Múnich Jamal Musiala tras la enfermedad que le detectaron: “No es fácil de curar”

Uli Hoeneb, dirigente del club alemán, habló de la joven estrella de 23 años y puso en duda si podrá mantener el mismo nivel de cara a futuro

Jamal Musiala sufrió dos episodios alarmantes durante la pretemporada (Reuters)
Jamal Musiala sufrió dos episodios alarmantes durante la pretemporada (Reuters)
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El presidente honorario del Bayern Múnich, Uli Hoeneb, se refirió a la situación de Jamal Musiala y admitió que el club atraviesa un escenario de incertidumbre respecto de la evolución médica y el eventual retorno del mediapunta alemán a su nivel competitivo.

Durante su participación en el programa Sonntags-Stammtisch, de la emisora bávara BR, Hoeneb describió el caso como un asunto complejo para la institución. “Estamos en un dilema con él”, afirmó al hablar de la condición del futbolista y de las dudas que persisten sobre su futuro en el campo de juego.

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El dirigente sostuvo que Musiala padece “una enfermedad que no es fácil de curar”, aunque indicó que puede ser controlada en cierta medida mediante un tratamiento adecuado. En ese marco, planteó que el interrogante central no se limita al momento de su regreso, sino también al nivel que podría recuperar. “No sabemos si recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tenía antes…”, añadió HoeneB en declaraciones al programa de la televisión pública regional.

El problema médico del jugador corresponde a un trastorno neurológico funcional, asociado a episodios de ausencia y desvanecimientos breves. La situación se hizo pública después de dos episodios registrados durante la pretemporada de agosto, en compromisos ante RB Leipzig y 1. FC Heidenheim.

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Musiala es consciente de su condición tras sufrir dos desmayos en una semana (Reuters)
Musiala es consciente de su condición tras sufrir dos desmayos en una semana (Reuters)

El primer desmayo habría ocurrido el 15 de agosto, durante un encuentro frente al RB Leipzig por la Copa Telekom. Tres días después, el 18 de agosto, se habría producido un segundo episodio en un amistoso ante Heidenheim. En ambas situaciones, Musiala pudo levantarse antes de abandonar el terreno de juego.

Tras esos hechos, el propio jugador habría explicado que los episodios correspondían a crisis de ausencia temporales relacionadas con una disfunción neurológica que se encuentra bajo control médico. El ajuste de la medicación, sin embargo, permitió que el futbolista pasara más de ocho semanas sin nuevos incidentes. “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, escribió recientemente en sus redes sociales.

También se menciona que el tratamiento tendría un efecto transitorio sobre la explosividad física del jugador después de la administración de las dosis. Esa circunstancia se suma a la recuperación de una lesión muscular en los isquiotibiales, por la cual Musiala permanece fuera de competencia con el Bayern Múnich.

Más allá de las dudas deportivas, Hoeneb planteó que el club debe sostener su compromiso con el jugador. El dirigente rechazó que la situación pueda analizarse únicamente desde un punto de vista económico o contractual. “Imaginen si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: ‘Lo que es capaz de hacer ahora no se corresponde con lo estipulado en el contrato’”, expresó.

Para el presidente honorario, el vínculo entre la institución y el futbolista debe mantenerse durante el período de recuperación, aun cuando no exista certeza sobre la fecha ni las condiciones de un eventual regreso. “El club debía apoyar a su jugador durante este difícil periodo”, fue la posición que transmitió.

Pese a su ausencia, a sus 23 años, Musiala se convritió en una referencia ofensiva del esquema del entrenador Vincent Kompany. Desde su estreno profesional, en junio de 2020, el mediapunta se convirtió en un jugador habitual del Bayern y de la selección alemana.

Según los datos incluidos, el futbolista acumula 235 partidos oficiales y 71 goles con el Bayern Múnich. Con la selección absoluta de Alemania, registra 46 participaciones y 10 tantos. También fue uno de los goleadores de la Eurocopa 2024, con tres conquistas.

Musiala podría volver a los entrenamientos y a la competencia después de la fecha internacional de noviembre. El partido ante Colonia, previsto para el 21 de noviembre, aparece como una posible referencia para su regreso, aunque Hoeneb dejó claro que la evolución deportiva del jugador todavía está rodeada de interrogantes.

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