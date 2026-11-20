El mandatario dominicano durante su discurso en Cap Cana, donde planteó formalizar una ruta aérea directa entre Dubái y República Dominicana (Cortesía: @PresidenciaRD).

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Durante el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, celebrado en Cap Cana, República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos formalizaron un convenio de cooperación mutua, escenario en el que el mandatario dominicano planteó el establecimiento de un vuelo directo entre Dubái y el territorio caribeño.

La iniciativa, que contempla a la aerolínea Emirates como operador del trayecto, apunta a estrechar los lazos comerciales, el movimiento de viajeros y las actividades culturales entre las dos regiones.

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El presidente Luis Abinader encabezó la apertura del foro multilateral en la provincia de La Altagracia, donde las delegaciones de ambos Estados acordaron una agenda de trabajo conjunta destinada a profundizar las relaciones institucionales.

Tras la suscripción del pacto bilateral, el jefe de Estado manifestó el interés de su administración en coordinar esfuerzos con las dependencias aeronáuticas correspondientes y con la directiva de la compañía aérea para estructurar las condiciones operativas y comerciales que faciliten esta ruta intercontinental.

El presidente Luis Abinader remarcó ante los delegados internacionales que los Emiratos Árabes Unidos disponen de una trayectoria comprobada en materia de innovación, conectividad y gestión logística, fortalezas que su administración busca incorporar mediante la cooperación técnica.

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El presidente Luis Abinader se dirige a los participantes durante la apertura del foro internacional en Cap Cana (Cortesía: @PresidenciaRD).

El mandatario subrayó que el país caribeño reúne las condiciones geográficas y legales necesarias para funcionar como un puente de integración entre el golfo Pérsico y las economías de América Latina. Durante su intervención, el gobernante demandó a las mesas técnicas no limitar los intercambios a intenciones diplomáticas y exigió definir metas con plazos estrictos.

“Un vuelo directo abriría nuevas posibilidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural”, puntualizó el gobernante, quien insistió en la creación de mecanismos permanentes de supervisión para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el foro regional.

La estrategia oficial dominicana mantiene como prioridad el robustecimiento de sus parques industriales y el régimen de zonas francas, sectores que han registrado un crecimiento sostenido durante los últimos años.

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Con la eventual incorporación de la aerolínea Emirates a la red de transporte aéreo que opera en el país, las autoridades prevén un incremento sustancial en el flujo de ejecutivos, inversionistas y misiones diplomáticas, lo que dotará de operatividad inmediata al convenio de cooperación firmado en Cap Cana.

La conexión aérea entre Dubái y el Caribe potenciará el flujo turístico, el comercio y la logística bilateral

El proyecto para instaurar una frecuencia regular sin escalas entre Dubái y los aeropuertos dominicanos representa una transformación en el esquema de transporte de larga distancia.

La habilitación de esta ruta facilitará la llegada de turistas de alto poder adquisitivo procedentes de Medio Oriente y Asia, un segmento de mercado que actualmente enfrenta trayectos con múltiples escalas en Europa o Estados Unidos para acceder a los destinos turísticos del país caribeño. Esta reducción de horas de viaje y trámites aduaneros intermedios posicionará a la nación como un receptor preferente dentro del Caribe.

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Playas de la costa este dominicana, uno de los principales atractivos con los que el país busca seducir a turistas de alto gasto procedentes de Asia y Medio Oriente. (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

Por otro lado, la conectividad directa favorecerá el intercambio de mercancías de alto valor mediante las bodegas de carga de las aeronaves comerciales. El país caribeño produce bienes agrícolas, dispositivos médicos y componentes electrónicos en sus zonas francas que pueden ingresar con mayor rapidez a los centros de distribución de los Emiratos Árabes Unidos, un país que funciona como plataforma de reexportación hacia el resto del golfo Pérsico, el sur de Asia y el este de África.

De acuerdo con las autoridades gubernamentales, la presencia de un enlace directo estimula las misiones empresariales y acelera las decisiones de inversión privada en sectores estratégicos, particularmente en el desarrollo portuario, las telecomunicaciones y la infraestructura de almacenamiento.

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