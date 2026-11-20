La fachada acristalada del Aeropuerto Internacional La Aurora presenta vehículos estacionados y peatones frente al área de acceso de la terminal. (Dirección General de Aeronautica Civil de Guatemala)

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El Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala prevé recibir hasta 12.000 pasajeros diarios entre noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, durante la temporada de mayor movimiento aéreo del año. La terminal incrementará sus operaciones ante la llegada de nuevos destinos internacionales y una mayor frecuencia de vuelos.

De acuerdo con la información compartida en un comunicado de prensa, las autoridades aeroportuarias estiman que el número de operaciones diarias oscilará entre 65 y 95 durante esos meses. La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que el aumento responde a la demanda de viajeros que ingresan y salen del país durante las celebraciones de fin de año.

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El aeropuerto incorporó diez destinos internacionales durante el año, con conexiones hacia Toronto, Los Ángeles, Orlando, San Francisco, Boston, Medellín y Punta Cana. Las nuevas rutas son operadas por Tag Airlines, Air Canada, Wingo, Frontier Airlines, Volaris, Avianca, BermudAir, CM Airlines y Arajet.

La fachada acristalada del Aeropuerto Internacional La Aurora presenta vehículos estacionados y peatones frente al área de acceso de la terminal. (Dirección General de Aeronautica Civil de Guatemala)

Más frecuencias para doce aerolíneas

Doce de las 15 aerolíneas con operaciones regulares en La Aurora ampliarán sus frecuencias en diciembre, con 64 vuelos adicionales previstos para el cierre del año. Avianca, por ejemplo, comenzará a operar vuelos diarios entre Ciudad de Guatemala y Chicago desde el 2 de diciembre, además de cuatro servicios semanales a San Francisco hasta el 31 de enero de 2027, según Travel And Tour World.

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El administrador del aeropuerto, Erick Uribio, afirmó que la terminal busca sostener las condiciones operativas, de seguridad y atención al pasajero ante el incremento de usuarios. “Nuestro objetivo es brindar una atención ordenada y facilitar la experiencia de los pasajeros, desde su ingreso hasta su abordaje, ante el aumento de vuelos y usuarios que esperamos recibir”, señaló el funcionario, citado en el comunicado de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El movimiento aéreo registró un crecimiento de 5,5% frente a períodos anteriores, con un rango de entre 80 y 115 vuelos diarios y hasta 12.000 ingresos de pasajeros por jornada, de acuerdo con declaraciones recogidas por ChapinTV. Esa proyección difiere de la estimación oficial sobre operaciones, aunque ambas anticipan una presión mayor sobre la principal terminal aérea guatemalteca.

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Durante 2025, La Aurora recibió 4.355.352 viajeros: 2.184.868 ingresos y 2.170.484 salidas. Para 2026, las autoridades proyectan 4.372.175 pasajeros, una cifra superior a la del año previo.

Un comunicado de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala expone las previsiones de vuelos y el flujo de más de cuatro millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento turístico y las nuevas medidas de seguridad

El aumento de vuelos coincide con la expansión del turismo internacional en Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Turismo informó que el país recibió 3.361.843 visitantes no residentes en 2025, un crecimiento de 11% frente a los 3.037.282 turistas contabilizados en 2024.

Los ingresos por turismo internacional ascendieron de USD 1.208,7 millones en 2024 a USD 1.390,2 millones en 2025. Entre enero y septiembre de 2026, Guatemala acumuló 2,44 millones de visitantes internacionales, 2% más que en el mismo período del año anterior.

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El INGUAT proyecta que el país finalizará 2026 con 3,6 millones de visitantes y aspira a alcanzar cuatro millones en 2027. La atención a los turistas se concentra en el área de salidas del primer nivel de la terminal.

La terminal habilitó 42 módulos sanitarios y seis espacios comerciales, a los que se sumarán nuevos establecimientos. También inauguró un centro de monitoreo con 570 cámaras de circuito cerrado, reconocimiento facial, molinetes digitales en los accesos principales y equipos de rayos X.

El personal de Seguridad de la Aviación Civil sumó 134 agentes y alcanzó 348 efectivos distribuidos en turnos que cubren las operaciones durante las 24 horas. Emisoras Unidas reportó que la dotación de seguridad aeroportuaria pasó de 112 a 300 empleados desde el inicio de la actual administración, con el objetivo de agilizar la revisión de pasaportes y boletos en los ingresos.

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Las obras del AeroMetro en las zonas 9 y 13 de Ciudad de Guatemala provocan cierres viales que pueden demorar el acceso a La Aurora. Las autoridades recomendaron llegar con dos horas de anticipación para vuelos internacionales y una hora antes para servicios nacionales, además de verificar la vigencia de los documentos de viaje y las restricciones de equipaje.