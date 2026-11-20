Josh Hutcherson contó que la llamada de Francis Lawrence lo tomó completamente desprevenido (Composición fotográfica/HappySadConfused)

Guardar

Josh Hutcherson admite que llevaba más de una década esperando la oportunidad de volver a interpretar a Peeta Mellark. Por eso, cuando el director Francis Lawrence lo llamó para ofrecerle una participación especial en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, su reacción fue de absoluta felicidad.

Así lo relató en una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, por el estreno de la nueva película que aborda el trágico pasado de Haymitch Abernathy.

PUBLICIDAD

Según explicó el actor, la invitación formal tocó su puerta en el verano de 2025. “Francis me llamó y me dijo: ‘Tengo información ultrasecreta que necesito compartir contigo’. Se me cayó el corazón porque pensé: ‘No sé qué va a pasar. Literalmente, podría ser cualquier cosa’”, relató.

El cineasta le explicó que había leído el manuscrito de Suzanne Collins y que la historia terminaba con una escena en la que los personajes originales aparecían con sus edades actuales. También le adelantó que ya había conversado con Jennifer Lawrence y Woody Harrelson, quienes estaban dispuestos a participar, y quería saber si él también aceptaría.

PUBLICIDAD

Después de varios años alejados de los rodajes de la franquicia, los protagonistas originales volvieron a encontrarse para una secuencia especial. (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Le dije: ‘He estado esperando este día durante 15 años’”, recordó entre risas. “Y tiré mi bastón como el abuelo Joe y me puse a bailar por ahí todo feliz. Fue genial”.

El reencuentro con Jennifer Lawrence y Woody Harrelson

La participación de Hutcherson, Jennifer Lawrence y Woody Harrelson conecta Amanecer en la cosecha con la saga cinematográfica original. Los tres recuperan sus personajes en una secuencia situada después de los acontecimientos de la revolución contra el Capitolio.

La película adapta la novela de Collins centrada en Haymitch Abernathy, antes de convertirse en el mentor de Katniss y Peeta. Interpretado en su juventud por Joseph Zada, el personaje debe sobrevivir a los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La historia transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega.

PUBLICIDAD

La nueva entrega presenta a un Haymitch adolescente, interpretado por Joseph Zada, mucho antes de convertirse en el mentor de Katniss y Peeta.(Lionsgate)

El epílogo del libro ofrece el puente narrativo para recuperar a los protagonistas originales. En esa parte, Katniss y Peeta visitan a Haymitch después de la caída del Capitolio, en un momento que muestra cómo ha cambiado la vida de los sobrevivientes. La adaptación cinematográfica incorpora este reencuentro.

Jennifer Lawrence también habló sobre la experiencia en el podcast Call Her Daddy. La actriz describió el regreso al set como algo muy emotivo, especialmente por volver a trabajar con Hutcherson y Harrelson.

El regreso de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson permite conectar la historia de Haymitch con el destino de los protagonistas de la trilogía original (Créditos: Lionsgate)

“Fue increíble. Fue una locura porque era el mismo equipo, los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con el que he trabajado un millón de veces. Y Josh y Woody... Fue muy emotivo. Josh y yo no íbamos al baño sin estar abrazados. Fue muy hermoso”, contó.

PUBLICIDAD

Por su parte, Francis Lawrence relató a Total Film que la reunión de los antiguos compañeros ocurrió en Alemania. Jennifer y Josh llegaron al bar del hotel antes que el resto del equipo y estaban tomando una cerveza cuando el director se sumó a ellos. Después llegaron la productora Nina Jacobson, el director de fotografía y otros integrantes de la producción.

“De repente, había unas 40 personas que habían trabajado juntas en estas películas durante años. Creo que ese reencuentro fue realmente la parte especial”, recordó el cineasta.

En la premiere mundial de Nueva York, celebrada el 17 de noviembre, Lawrence también destacó la presencia de tres generaciones de actores de la franquicia. Entre los asistentes estuvieron Hutcherson, Jennifer Lawrence, Harrelson y otros intérpretes de las entregas anteriores.

PUBLICIDAD

La premiere en Nueva York fue también una ocasión especial para reencontrar a antiguos integrantes del elenco, entre ellos varios protagonistas de las películas originales (Photo by Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP)

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, dirigida por Francis Lawrence, llegó a los cines de Latinoamérica el jueves 19 de noviembre.