Los expertos explicaron que una célula de tormenta de enorme intensidad se formó directamente sobre la ciudad

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Un temporal con ráfagas de hasta 140 km/h y más de 100 milímetros de lluvia dejó a cerca del 70% de San Francisco sin luz, provocó evacuaciones y obligó a suspender clases en varias localidades del este y sur de Córdoba durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, en medio de una semana marcada por la persistente inestabilidad climática asociada al fenómeno de El Niño.

El epicentro de la destrucción fue San Francisco, cabecera del departamento San Justo, donde el viento se ensañó con especial fuerza. Desde la Estación Meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional San Francisco, explicaron que una célula de tormenta de pequeñas dimensiones, pero de enorme intensidad, se formó directamente sobre la ciudad. “A las 3:40 de la mañana la ciudad fue sorprendida por un viento de gran intensidad”, indicaron las autoridades en declaraciones recogidas por El Doce TV.

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Las ráfagas llegaron a los 140 km/h, derribaron árboles, volaron techos —especialmente en el sector noreste, donde abundan las chapas— y causaron daños en galpones de empresas, plazas, paseos y sectores del arbolado público. Pese a la magnitud del fenómeno, no se registraron personas heridas ni evacuadas en la ciudad.

Un temporal con ráfagas de 140 km/h dejó sin suministro eléctrico al 70% de San Francisco

El intendente Damián Bernarte conformó un comité de emergencia junto a bomberos para retirar árboles caídos

Ocho subestaciones eléctricas resultaron afectadas, lo que dejó sin suministro a cerca del 70% de los habitantes. Los equipos de servicio comenzaron a trabajar de forma progresiva para restablecer la electricidad en los distintos barrios.

Uno de los casos más graves lo vivió el Club Sportivo Belgrano, cuyos tres predios deportivos sufrieron daños de consideración. El viento destruyó cerca del 85% de la histórica tribuna Centenario del estadio principal y una estructura metálica de seis por tres metros fue arrancada, recorrió casi 40 metros y terminó incrustada en una vivienda cercana. “Amanecimos con algo que no esperábamos. Hubo mucho destrozo; los tres predios fueron castigados y devastados en la parte estructural y edilicia”, expresó Andrés Barovero, presidente de la institución, en declaraciones a La Voz En Vivo.

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Al mismo tiempo, el intendente Damián Bernarte encabezó un comité de emergencia integrado por diferentes áreas municipales, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad, con tareas centradas en retirar árboles y ramas caídas y despejar calles y veredas. El municipio solicitó a los vecinos circular con precaución, evitar acercarse a árboles y postes afectados, no manipular cables caídos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la vía pública.

El Club Sportivo Belgrano sufrió la destrucción del 85% de la tribuna Centenario en sus instalaciones

Más destrozos sufridos en el Club Sportivo Belgrano

El temporal también impactó en localidades cercanas: se registraron inconvenientes en Frontera, Josefina y otros sectores de la región. Entre los testimonios de damnificados recogidos por La Voz, una familia relató que el viento partió el durlock del techo en el comedor y el dormitorio, además de arrancarles los vidrios. Situaciones similares se repitieron en edificios donde los moradores vieron desaparecer paredes vidriadas enteras, incluyendo locales comerciales.

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A unos 200 kilómetros al sur, General Deheza y General Cabrera, ambas del departamento Juárez Celman, protagonizaron el capítulo más grave en materia de inundaciones. Con 117 milímetros de precipitaciones registrados en apenas 24 horas —según datos actualizados a las 8:32 del viernes—, General Deheza encabezó las mediciones junto a General Cabrera. La intensa acumulación de agua en períodos breves superó la capacidad de los canales de desagüe, que terminaron desbordados.

En General Cabrera, los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas estuvieron entre los más afectados. Algunas personas evacuadas pasaron la noche en una institución educativa y otras permanecieron en el hospital local. Hubo también familias que decidieron trasladarse por sus propios medios a casas de familiares. Por el momento, las autoridades no informaron una cifra definitiva de damnificados. En General Deheza también se efectuaron evacuaciones y algunas personas fueron trasladadas al hospital para recibir asistencia. En tanto, Hernando registró calles anegadas aunque sin necesidad de evacuar vecinos.

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Los daños en techos y vidrios se extendieron a localidades vecinas como Frontera y Josefina

El Gobierno provincial activó cuadrillas de asistencia y evaluó las consecuencias en las zonas afectadas de Córdoba

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que General Cabrera atravesó una restricción del servicio para retirar árboles de gran porte próximos a la línea de media tensión, mientras los equipos trabajan en el sector. Las precipitaciones también complicaron la circulación por la ruta nacional 158, donde la acumulación de agua obligó a interrumpir el tránsito en distintos tramos. Como consecuencia del estado de situación, las autoridades de ambas localidades dispusieron la suspensión de clases para el viernes, mientras los equipos de emergencia continuaban las tareas en las zonas afectadas.

El nuevo episodio no llegó sobre territorio virgen. La provincia de Córdoba ya venía de sufrir temporales severos durante el fin de semana y el lunes previos, lo que dejó suelos y sistemas de desagüe completamente saturados al momento de la nueva descarga hídrica. Ante ese contexto, el Gobierno provincial desplegó equipos de distintas áreas en coordinación con los municipios.

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Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantuvieron contacto directo con los intendentes de las localidades afectadas. En los operativos participaron personal de Protección Civil, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Desarrollo Social, junto a bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad. Las tareas de asistencia y evaluación de daños continuaban para normalizar la circulación en los sectores comprometidos.