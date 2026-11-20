El edificio de la United States Chamber of Commerce en Washington, EEUU (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

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La Cámara de Comercio de Estados Unidos, US Chamber of Commerce, por medio de su Argentina Business Council (USABC) celebró la sanción definitiva por parte del Senado de la ley que aprueba la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

“Se trata de un paso trascendental para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. El PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite a los inventores solicitar protección en 159 países a partir de una única solicitud internacional, con menores costos iniciales y un plazo de hasta 30 meses para decidir en qué mercados avanza”, destacó el organismo y detalló que Argentina era el único país del G20 que permanecía fuera del sistema, vigente desde hace más de 50 años, cuando el tratado fue firmado en 1970. Además, dijo que la adhesión le permite al país contar con las mismas herramientas que sus principales socios comerciales y competidores regionales para atraer inversiones en investigación y desarrollo.

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“Esta aprobación también envía una señal clara de previsibilidad y apertura al mundo. Contar con un sistema de propiedad intelectual moderno y alineado con los estándares internacionales es una condición necesaria para atraer inversión en investigación, desarrollo y producción de alto valor agregado, y para que las innovaciones, incluidos los avances terapéuticos, lleguen al país sin demoras. Argentina tiene hoy una oportunidad histórica para consolidarse como polo regional en biotecnología e innovación científica”, destacó el comunicado.

La entidad empresarial estadounidense aseguró que ahora las universidades, el Conicet, el INTA, laboratorios, startups y pymes “podrán proyectar sus desarrollos al mundo directamente desde el país, en igualdad de condiciones con sus pares internacionales”.

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Tablero de votación del Proyecto de Ley Tratado de cooperación en materia de patentes, sesión ordinaria del 19 de Noviembre del 2026 en el Senado de la Nación (Fotos: Delfina Linares / Comunicación Institucional Senado)

USABC pidió que el instrumento sea depositado ante la OMPI a la mayor brevedad, “de modo que el tratado entre en vigor para Argentina y se salde finalmente una deuda pendiente de décadas”. “El sector privado estadounidense está listo para acompañar esta nueva etapa y ofrece su conocimiento, experiencia internacional y capacidad de inversión para contribuir al desarrollo científico y tecnológico de Argentina”, cerró el comunicado.

Aprobación

Ayer, el Senado aprobó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que permitirá iniciar con una única solicitud el proceso de protección de invenciones en varios países. La decisión incorpora al país a un mecanismo del que ya participan otros 158 estados.

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La adhesión también formaba parte de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos. El compromiso figuraba, además, en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El PCT modifica los plazos para definir en qué mercados continuará cada trámite: los solicitantes pasarán de contar con 12 meses a disponer de 30 meses. Durante ese período podrán acceder a información técnica y evaluaciones preliminares para decidir su estrategia de protección internacional.

La decisión incorpora al país a un mecanismo del que ya participan otros 158 estados

El Capítulo II, excluido de la adhesión argentina, permite solicitar un examen preliminar internacional antes de ingresar a las fases nacionales. Esa revisión aporta un análisis adicional sobre la patentabilidad de una invención y ofrece la posibilidad de responder observaciones o introducir modificaciones antes de avanzar en los países elegidos.

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Los laboratorios locales cuestionaron ese mecanismo por el riesgo de evergreening, una práctica también denominada reverdecimiento. Advirtieron que compañías multinacionales podrían usar cambios menores en medicamentos ya existentes, sin mejoras terapéuticas reales, para extender sus monopolios.

También plantearon que los informes preliminares emitidos por oficinas extranjeras podían limitar el margen de decisión del organismo argentino. La reserva del Capítulo II fue incorporada antes de la votación en Diputados y se mantuvo en la aprobación final del Senado.

“Hoy, distintas compañías e instituciones argentinas ya utilizan el sistema PCT a través de filiales radicadas en otros países, lo que muestra la relevancia de la herramienta” (AmCham)

La iniciativa había sido aprobada por el Senado en 1998, pero no se concretó durante décadas. Diputados retomó el proyecto en agosto y dejó en reserva el Capítulo II del tratado; después, las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria de la Cámara Alta firmaron el dictamen que permitió su aprobación definitiva sin esa instancia opcional.

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AmCham y Caeme

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, AmCham, sostuvo que la incorporación al PCT abre la puerta a un sistema de propiedad intelectual “más moderno, previsible y alineado con estándares internacionales”. Para la entidad, el mecanismo reducirá costos, tiempos y complejidades para quienes busquen resguardar desarrollos fuera del país.

La entidad empresarial consideró que una adhesión plena, con el Capítulo II incluido, “habría sido el escenario más conveniente” por la información adicional disponible para los solicitantes. Sin embargo, afirmó que la prioridad era integrar a la Argentina al tratado incluso con la reserva, como paso hacia una convergencia progresiva con los estándares internacionales.

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“Hoy, distintas compañías e instituciones argentinas ya utilizan el sistema PCT a través de filiales radicadas en otros países, lo que muestra la relevancia de la herramienta”, señalaron desde AmCham. La cámara vinculó el tratado con la innovación, la inversión y la competitividad, además de la gestión de patentes.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, Caeme, destacó que la simplificación de solicitudes en distintos países beneficiará a investigadores, universidades, startups, pymes y compañías nacionales e internacionales que desarrollan actividades innovadoras en la Argentina.

Caeme calificó la medida como “histórica” y consideró que envía una señal de compromiso con la investigación, el desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología. También señaló que el tratado puede fortalecer la transferencia de tecnología, la internacionalización de las invenciones desarrolladas en el país y la articulación entre el sistema científico, las universidades y el sector productivo.

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