Tomás Zambrano expresó su respaldo a los acuerdos de cooperación suscritos entre Honduras y Estados Unidos para el período 2026-2027. (Foto: Cortesía)

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El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, respaldó los acuerdos de cooperación suscritos entre el Gobierno de Nasry Asfura y Estados Unidos, que contemplan aproximadamente $13,5 millones para el período 2026-2027, destinados a fortalecer las capacidades de seguridad y defensa del país.

A través de un pronunciamiento, Zambrano agradeció al Gobierno estadounidense y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, por ampliar la colaboración con Honduras, particularmente en materia de protección fronteriza.

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“Agradecemos al Gobierno de Estados Unidos y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, por fortalecer la cooperación con Honduras mediante un acuerdo de aproximadamente 13.5 millones de dólares para 2026-2027, destinado a reforzar la seguridad fronteriza”, expresó el titular del Legislativo.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una reunión con el presidente hondureño Nasry Asfura. (Foto: Casa Presidencial)

El congresista también reconoció las gestiones del presidente Nasry Asfura para fortalecer las relaciones de cooperación con Washington y ampliar las acciones conjuntas frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional.

“Reconocemos también los esfuerzos del presidente Nasry Asfura para fortalecer la cooperación en ciberdefensa y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, agregó Zambrano.

El pronunciamiento se produjo después de la reunión que sostuvieron Asfura y Hegseth en Honduras, donde ambos funcionarios abordaron mecanismos para ampliar la colaboración bilateral en materia de defensa, seguridad fronteriza y combate a las organizaciones criminales.

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El pasado jueves, el presidente hondureño y el secretario de Guerra estadounidense firmaron acuerdos de cooperación bilateral para el período 2026-2027, por un monto aproximado de $13,5 millones.

Los acuerdos bilaterales contemplan aproximadamente US$13,5 millones para fortalecer las capacidades de defensa y seguridad. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada)

La suscripción se realizó en la base aérea coronel José Enrique Soto Cano, en Comayagua, y contempla el fortalecimiento de las capacidades de defensa, la ciberseguridad y la protección de las fronteras de ambos países.

Durante el encuentro, Asfura agradeció el respaldo de Estados Unidos y destacó la importancia de mantener una alianza estratégica para enfrentar las amenazas del narcotráfico, el crimen organizado, las maras, las pandillas y las organizaciones terroristas.

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El mandatario también vinculó la cooperación internacional con los desafíos de seguridad que enfrenta Honduras, luego de una jornada violenta que dejó 12 personas muertas en el departamento de Yoro.

“Estamos firmes para seguir adelante y darle paz y tranquilidad a Honduras. Honduras no se merece eso y estamos de frente para poder luchar y dar esa paz, esa paz a cada hondureño”, manifestó el gobernante durante su intervención.

Tomás Zambrano reconoció los esfuerzos del mandatario hondureño para fortalecer la relación bilateral con Washington. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada)

Asfura también expresó su agradecimiento por las decisiones impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y sostuvo que el respaldo de Washington contribuirá a enfrentar las estructuras criminales que operan en la región.

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Los acuerdos entre ambos países se enmarcan en los esfuerzos por fortalecer la coordinación en asuntos de seguridad y defensa, en un contexto marcado por los desafíos relacionados con el tráfico de drogas, las estructuras del crimen organizado y las amenazas cibernéticas.

La cooperación también busca mejorar las capacidades institucionales para proteger las fronteras y responder a actividades ilícitas que afectan la seguridad de Honduras y de la región centroamericana.

Con su pronunciamiento, Zambrano se sumó al respaldo político a las gestiones del Ejecutivo para profundizar la relación con Estados Unidos, uno de los principales aliados de Honduras en materia de cooperación y seguridad.

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