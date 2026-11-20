Assetto Corsa Rally presenta un nuevo tráiler.

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Assetto Corsa Rally recibió su actualización 0.7 en el acceso anticipado de Steam. El parche de Supernova Games Studios y 505 Games incorpora el Rally de Suecia, dos versiones del Lancia Delta S4 y un modo para organizar competencias online personalizadas con hasta 16 jugadores. También modifica el comportamiento de todos los autos, mejora los controles y añade compatibilidad con Intel XeSS 3.

Más de 30 kilómetros sobre nieve

El Rally de Suecia agrega más de 30 kilómetros de carreteras nevadas. Los caminos fueron recreados mediante escaneo láser, una tecnología que registra las dimensiones y características de una superficie para trasladarlas con precisión al escenario digital.

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La nueva localización incluye los tramos de Vargåsen y Fredriksberg, distribuidos en 14 variantes de recorrido. Las pruebas pueden disputarse tanto en solitario como en las modalidades multijugador.

Los tramos cuentan con condiciones meteorológicas dinámicas y un ciclo de día y noche. La combinación permite correr con distintos niveles de luz y bajo cambios climáticos, además de observar auroras boreales durante algunas pruebas nocturnas.

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La superficie también impone una condición específica: los neumáticos de clavos son obligatorios. Este tipo de rueda utiliza pequeñas piezas metálicas para obtener agarre sobre nieve y hielo, por lo que pasa a ser un elemento central para controlar el vehículo en los nuevos caminos suecos.

Dos versiones del Lancia Delta S4

El primer vehículo incorporado es el Lancia Delta S4 Group B de 1986, uno de los modelos vinculados con esa histórica categoría de rally. Su motor combinaba un turbocompresor y un compresor volumétrico, configuración con la que alcanzaba aproximadamente 500 CV.

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La segunda incorporación es el Lancia Delta S4 EVO2 Italtecnica de 2021. El proyecto había sido concebido durante la década de 1980 para competir en el Grupo S, pero la cancelación de esa categoría impidió que el automóvil llegara a las pistas en aquel momento.

Décadas después, Italtecnica y parte del equipo original recuperaron los planos y construyeron el vehículo en 2021. La actualización permite conducir dentro del mismo juego tanto el modelo que participó en el Grupo B como la evolución que quedó sin competir en el Grupo S.

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La llegada de ambos vehículos está acompañada por una revisión general del manejo. Supernova Games Studios ajustó el comportamiento de todos los autos según la superficie y las condiciones meteorológicas, utilizando datos reales y la colaboración de Jon Armstrong, piloto del WRC.

Assetto Corsa Rally, de Supernova Games Studios

Rallies personalizados y mejoras técnicas

El nuevo modo Online Rally Weekend permite organizar fines de semana de rally para un máximo de 16 participantes. El anfitrión puede seleccionar la localización, establecer la cantidad de tramos cronometrados y definir la hora y las condiciones meteorológicas de cada competencia.

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También es posible decidir si el evento tendrá parque de asistencia, el espacio utilizado entre etapas para realizar reparaciones y ajustes. Los participantes pueden completar varios tramos como parte de un mismo rally mientras permanecen dentro de una sala compartida.

El parche modifica la respuesta de fuerza de los volantes, conocida como force feedback. Este sistema transmite al periférico las vibraciones, pérdidas de agarre y cambios de superficie simulados por el juego. El control con mando también recibió ajustes para mejorar la respuesta de los vehículos.

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En PC se incorpora compatibilidad con Intel XeSS 3, que ofrece escalado mediante inteligencia artificial, generación de múltiples fotogramas y reducción de latencia. El escalado procesa la imagen a una resolución interna menor y utiliza IA para reconstruirla, con el objetivo de elevar el rendimiento sin perder tanta calidad visual.

La versión 0.7 es la quinta gran actualización publicada durante 2026. Debido a los cambios aplicados en la conducción y el comportamiento de los autos, Supernova Games Studios reiniciará las tablas de clasificación del juego.

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