Exodus presenta un nuevo tráiler.

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Archetype Entertainment presentó un nuevo video de Exodus centrado en la versión femenina de Jun, protagonista que podrá elegirse como mujer u hombre. El RPG de acción y ciencia ficción llegará el 7 de abril de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series y PC, con Carina Conti y Stephen Oyoung como intérpretes de las dos variantes del personaje.

Cómo funcionará la personalización de Jun

Exodus permitirá seleccionar el género de Jun, una opción que remite directamente a la trilogía de Mass Effect y sus versiones masculina y femenina del comandante Shepard. La presentación se concentró esta vez en el modelo femenino, después de que Archetype mostrara previamente a su contraparte masculina y un avance extenso de la jugabilidad.

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La personalización será más limitada que en otros RPG modernos. Los jugadores podrán modificar elementos como el peinado, el maquillaje, el color de ojos y los tatuajes, pero no tendrán acceso a cambios profundos sobre el aspecto base de Jun. Archetype busca así mantener una identidad reconocible para el personaje, con dos diseños definidos y algunas opciones estéticas alrededor de ellos.

La versión femenina ya recibió el apodo de FemJun, una referencia a FemShep, nombre utilizado por la comunidad para identificar a la Shepard femenina de Mass Effect. El vínculo resulta especialmente directo porque Archetype fue fundado por antiguos desarrolladores de BioWare que participaron en varios de sus juegos de rol.

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Jun comenzará la historia con el deseo de vivir grandes aventuras y conocer nuevos mundos. Las decisiones del jugador modificarán el desarrollo de la trama, uno de los elementos centrales presentados por el estudio. Los avances también han enseñado sistemas de combate, exploración y narrativa, aunque Archetype todavía no detalló el alcance completo de las elecciones ni cuántas rutas podrá tomar la historia.

Carina Conti y Stephen Oyoung serán las voces de Jun

Carina Conti interpretará a la versión femenina. La actriz también encarna a Isabella Torrisi en Mafia: The Old Country, uno de sus trabajos recientes dentro de los videojuegos. Stephen Oyoung será la voz de la versión masculina y cuenta con experiencia como Mister Negative en Marvel’s Spider-Man y Red Hood en Gotham Knights.

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Oyoung explicó en una entrevista que el equipo es consciente de las comparaciones con la saga de BioWare. “Desde el primer momento sentimos el legado de Mass Effect”, afirmó el actor. También señaló la influencia de los responsables del proyecto: “Sobre todo si tienes en cuenta quiénes son los fundadores de Archetype y todo el enorme talento del estudio”.

Entre los fundadores se encuentran James Ohlen, Chad Robertson y Drew Karpyshyn, desarrolladores vinculados a la etapa más reconocida de BioWare. Esa procedencia ha convertido a Exodus en un sucesor espiritual de Mass Effect, tanto por su ambientación de ciencia ficción como por el peso de las decisiones, los compañeros y la identidad configurable del protagonista.

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“A la hora de interpretar a estos personajes, nos hemos mentalizado de formar parte de ese mismo linaje, y es algo a lo que queremos hacer justicia”, añadió Oyoung. Conti también habló sobre la relación con los seguidores de Mass Effect: “Mass Effect ha llegado a salvar vidas. Es una gran comunidad, de modo que nos honra y nos anima sentir que podemos formar parte de ella”.

Exodus, de Archetype Entertainment

El legado de Mass Effect y la dilatación temporal

La presentación de la Jun femenina llega en un momento delicado para Mass Effect. Las fuentes citadas sitúan el avance después del cierre de BioWare, los despidos de más de 400 trabajadores y la cancelación del siguiente juego de la serie. Ese contexto aumenta las comparaciones entre ambas propuestas, una relación que el propio reparto reconoce abiertamente.

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Exodus tendrá, sin embargo, una idea narrativa propia como eje: la dilatación temporal. El concepto parte de que el tiempo puede transcurrir a velocidades diferentes según las condiciones del viaje espacial. En el juego, una misión que para Jun dure unas horas podría equivaler a varios años en su mundo natal.

Esa diferencia temporal afectará el lugar al que regrese el personaje y a las personas que haya dejado atrás. Archetype todavía no explicó todas sus consecuencias jugables, pero la mecánica servirá para conectar las expediciones con cambios de largo plazo dentro de la historia. El resultado de esos viajes, junto con las decisiones tomadas durante cada misión, podrá conocerse desde el 7 de abril de 2027.

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