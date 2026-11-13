‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

Attack on Titan 3 presenta un nuevo tráiler.

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Koei Tecmo y Omega Force publicaron casi 11 minutos de gameplay de Attack on Titan 3 - A.O.T. 3, centrados en la preparación del Cuerpo de Exploración, las relaciones entre sus integrantes y las expediciones fuera de las murallas. El juego se lanzará el 10 de diciembre para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam.

El cuartel será el centro de operaciones

El nuevo video muestra qué ocurre entre las batallas contra los titanes. Los jugadores podrán recorrer el cuartel general, conversar con personajes del manga y anime, aceptar encargos y descubrir historias inéditas. Estas actividades servirán para fortalecer los vínculos entre el protagonista y los demás integrantes del Cuerpo de Exploración.

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La base funcionará como un punto central al que se regresará entre misiones. Allí también será posible organizar el escuadrón que acompañará al personaje principal durante las salidas. Cada integrante tendrá habilidades propias, por lo que la elección afectará el desempeño del grupo una vez que abandone la seguridad de las murallas.

Los vínculos sociales formarán parte de la preparación táctica. Las relaciones entre personajes podrán influir en su cooperación durante los enfrentamientos, mientras que los encargos secundarios ofrecerán oportunidades para conocerlos y mejorar esos lazos. El sistema busca que las conversaciones y decisiones tomadas en el cuartel tengan consecuencias concretas durante las misiones.

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Otro elemento será la fabricación de equipo, conocida habitualmente como crafteo: el jugador reunirá materiales para crear o mejorar herramientas necesarias en determinadas actividades. Algunas expediciones exigirán equipamiento más avanzado o recursos específicos, de modo que explorar el exterior tendrá una relación directa con las mejoras disponibles en la base.

Las expediciones obligarán a medir cada riesgo

Fuera de las murallas, Attack on Titan 3 ofrecerá zonas con mayor libertad de movimiento. El objetivo será conseguir materiales, enfrentarse a titanes y levantar bases de suministro que permitan continuar el recorrido. La exploración tendrá límites claros: el gas y las cuchillas del equipo de maniobras tridimensionales se agotarán con el uso.

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El gas permite impulsarse y desplazarse a gran velocidad entre edificios, árboles o enemigos, mientras que las cuchillas son fundamentales para cortar las extremidades y atacar la nuca de los titanes. Administrar ambas reservas será esencial para evitar que el escuadrón quede expuesto lejos del cuartel.

La moral del grupo será otro factor que deberá vigilarse. Avanzar más puede entregar los materiales necesarios para mejorar el equipo, pero también aumentará la posibilidad de sufrir heridas o perder integrantes. El jugador tendrá que decidir si continúa, construye un punto de suministro o regresa antes de consumir todos sus recursos.

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Esa tensión convierte la retirada en una alternativa táctica y no necesariamente en un fracaso. Una expedición parcialmente completada puede conservar materiales y proteger al equipo, mientras que insistir permitirá alcanzar objetivos más lejanos a cambio de asumir mayores riesgos. El gameplay también muestra la cooperación entre los miembros del escuadrón durante combates contra titanes que pueden alcanzar los 15 metros de altura.

Attack on Titan 3, de Omega Force

Combates más precisos y toda la historia

El sistema de combate incorporará más opciones que las entregas anteriores. Una de ellas será el modo concentración, que ralentiza el tiempo para facilitar la selección de una parte específica del cuerpo del titán. Esta herramienta resultará útil cuando el enemigo se mueva demasiado rápido o tenga zonas reforzadas que impidan llegar directamente a la nuca, su punto débil habitual.

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Las tácticas y la disposición del equipo tendrán peso durante estas peleas. Los integrantes podrán coordinar ataques contra objetivos grandes, mientras el jugador decide qué extremidades cortar y cuándo utilizar las habilidades de sus compañeros. El nuevo material presenta enfrentamientos completos y secuencias en las que el grupo colabora para derribar enemigos de mayor resistencia.

Attack on Titan 3 cerrará la serie de videojuegos desarrollada por Omega Force y publicada por Koei Tecmo. Su campaña abarcará la historia completa de Ataque a los Titanes, desde los primeros capítulos hasta el desenlace creado por Hajime Isayama.

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La trama se contará desde la perspectiva de un protagonista personalizable que combatirá junto a personajes como Eren, Mikasa y Armin. Esta estructura permitirá recorrer los principales acontecimientos de la obra con un personaje propio integrado al Cuerpo de Exploración.

El lanzamiento está previsto para el 10 de diciembre en las cuatro plataformas anunciadas. La edición para PC estará disponible en Steam, y todas las versiones incluirán voces en japonés y textos en español.

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