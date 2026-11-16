Phil Collins habla sobre la posibilidad de regresar a los escenarios tras sus problemas de salud

Phil Collins revela por qué rechazó actuar en el Rock Hall of Fame. (EFE)

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Phil Collins habló sobre su estado de salud y sus posibilidades de retomar algunas actividades musicales durante una aparición pública en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026, celebrada el sábado 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

El músico, de 75 años, recibió el reconocimiento como solista, después de haber sido incorporado previamente como integrante de Genesis en 2010. Durante la ceremonia, Travis Barker fue el encargado de entregarle la distinción.

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Al subir al escenario, Collins hizo referencia a su condición física y comentó ante los asistentes: “Muchas gracias. De verdad, no estoy tan mal como parece. Estoy mucho mejor”.

Durante el evento, el intérprete de “In the Air Tonight” utilizó dos bastones tanto para caminar por la alfombra roja como para desplazarse hasta el escenario. Estuvo acompañado por tres de sus cinco hijos: Lily Collins, Joely Collins y Nicholas Collins, conocido como Nic.

En su discurso de aceptación, el cantante se describió como “un hombre sano ahora” y también se refirió a las especulaciones sobre un posible regreso a la actividad musical.

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Phil Collins no descartó dar más conciertos. (AP/Chris Pizzello)

“Tengo que decir que hay muchos rumores sobre si voy a cantar o hacer una gira de un álbum, pero todavía no han escuchado lo último de mí”, expresó.

Posteriormente, durante una conversación con periodistas en la sala de prensa, Phil Collins explicó que le gustaría volver a trabajar en su estudio personal, ubicado en su casa en Suiza, donde anteriormente componía y producía música por cuenta propia.

“Uno dice algo una vez y después tiene que responder preguntas sobre eso para siempre. No puedo creer que no vaya a hacer algo. No soy muy bueno para no hacer nada”, comentó.

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Por si fuera poco, el artista detalló que dispone de un pequeño estudio en su vivienda y que desea retomar las sesiones de composición.

“Tengo un estudio en mi casa. Es una casa pequeña en Suiza. Tengo un pequeño estudio que manejo por mi cuenta. Tengo que volver allí porque era divertido. No era trabajo, era diversión”, señaló.

Phil Collins aseguró que regresará a su estudio personal para componer. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre sus posibilidades de regresar a los escenarios, el músico explicó que todavía contempla esa opción, aunque reconoció que su trayectoria como baterista podría haber llegado a su fin debido a las complicaciones físicas que ha enfrentado.

“Creo que mis días como baterista probablemente terminaron. Tuve un problema muy grave en la rodilla izquierda, me sometí a cinco operaciones y fue reemplazada cinco veces, lo que significó que estuve bastante tiempo en el hospital”, explicó.

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Phil Collins también reveló que durante ese periodo presentó complicaciones renales y hepáticas que llegaron a poner en riesgo su vida.

“Todo empezó a salir mal. En un momento pensé que no sobreviviría, mucho menos que volvería a salir de gira”, recordó.

Sin embargo, señaló que recientemente conversó con sus hijos sobre la posibilidad de ofrecer algunos conciertos y que la idea generó entusiasmo entre todos.

Los hijos de Phil Collins apoyan su regreso a las giras. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hace unos días estaba hablando con mis hijos sobre eso y todos se emocionaron, incluyéndome a mí, porque no está completamente descartada la posibilidad de hacer algunos espectáculos”, afirmó.

El artista agregó que le gustaría reunirse con antiguos integrantes de su banda para escribir nuevas canciones.

“Tengo grandes amigos que son excelentes músicos y que han formado parte de mi banda. Me gustaría volver a mi estudio simplemente para divertirme y escribir música que espero sea lo suficientemente buena como para que la gente pueda escucharla y disfrutarla. Es un trabajo en desarrollo”, explicó.

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Los problemas de salud de Phil Collins han afectado su actividad profesional durante los últimos años.

Phil Collins ha sufrido varios problemas de salud en los últimos años.

En 2022 dejó de tocar la batería debido a las dificultades que tenía para sostener las baquetas. También se sometió a diferentes intervenciones quirúrgicas de espalda y rodilla.

En enero de 2026, el cantante declaró a la BBC que sus complicaciones médicas continuaban y que contaba con una enfermera residente disponible las 24 horas. Además, explicó que podía caminar con ayuda de muletas u otros apoyos.