Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Luzu se medirá con 412 en la revancha de 'El Gran Partido del Streaming'.

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El esperado choque entre 412 y Luzu TV se jugará este domingo 15 de noviembre con una rivalidad que creció lejos de las estructuras tradicionales del fútbol y encontró en el streaming argentino a miles de espectadores pendientes de cada cruce.

No será un partido más para quienes siguen a ambos equipos. La revancha llega después de un primer enfrentamiento cargado de goles y tensión, con un desenlace que todavía pesa para 412 y que Luzu TV buscará defender.

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Nicolás Occhiato, Marcos Giles, Davoo Xeneize y La Cobra dieron detalles de lo que se vivirán en el choque por la revancha. (Resumido)

¿Cómo seguir el duelo Luzu TV vs 412 en Perú?

La cita comenzará con la previa a las 15:00, hora de Perú. El encuentro podrá seguirse de forma gratuita a través de Kick, en el canal de La Cobra, y por YouTube, desde Luzu TV.

Esta vez no habrá un empate que deje conformes a los dos equipos. 412 busca revancha después de la definición anterior, mientras que Luzu TV intentará defender la celebración que consiguió desde el punto penal.

La rivalidad se trasladará otra vez a la cancha, con seguidores pendientes de cada jugada. En el streaming también se juega con pasión: cada gol se sufre, se discute y se festeja como si se tratara de una final.

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Luzu TV y 412 se volverán a enfrentar en 'El Gran Partido del Streaming'. (speed.camp)

Así llegan Luzu TV y 412 a la revancha

El equipo encabezado por Nico Occhiato y conducido por Martín Garabal volverá a presentarse con la base que se quedó con el primer enfrentamiento. Santi Talledo, Marcos Giles, Diego Castro, El Purre y Fermín Bo fueron confirmados para intentar repetir la celebración ante 412.

La principal modificación será la incorporación de Lucas Spadafora, quien tomará el lugar de El Trinche. Este último no podrá participar del encuentro debido a un compromiso laboral.

El productor argentino dio detalles de su equipo para enfrentar a 412 en el duelo de la revancha. (Luz TV)

En 412, la alineación inicial tendrá a Davo Xeneize, La Cobra, Teo D’eía y Agusneta. El conjunto deberá resolver nuevamente quién ocupará el arco, ya que Benito no está habilitado para jugar.

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Las sorpresas no se hicieron esperar ya que se reforzaron con Agustín, el hermano de Nico Occhiato, remeciendo las redes sociales. El rival lo tildó de traidor y hay mucha expectativa por su desempeño en el choque. También sumó Gastón Edul, periodista argentino.

La Cobra dio a conocer a su equipo para el duelo de revancha. (klipeados)

El antecedente entre ambos conjuntos se disputó el domingo 31 de mayo de 2026 en el predio de Deportivo Riestra. Luzu TV se impuso en la definición por penales por 3-2, después de que el tiempo reglamentario terminara igualado 6 a 6.

Aquel partido no solo dejó un marcador con 12 goles y una tanda decisiva: también estableció un récord histórico de audiencia para el streaming argentino.

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El primer duelo fue todo un éxito

La primera edición alcanzó una audiencia superior al millón de personas mediante las diversas plataformas disponibles y quedó situada entre las propuestas de streaming argentino con mayor convocatoria durante 2026.

El operativo trasladó códigos propios de las coberturas futbolísticas convencionales al ámbito de los creadores digitales. Hubo relatores, comentaristas, figuras invitadas y una realización preparada para reproducir ese tipo de experiencia ante públicos conectados.

La presencia de Sebastián Vignolo, Morena Beltrán y Héctor Baldassi aportó reconocimiento al encuentro. Cada participación se integró a una emisión concebida para combinar análisis, intervenciones y recursos técnicos asociados con el fútbol televisado.

El resultado confirmó que aquella propuesta logró reunir a una comunidad amplia alrededor de un mismo evento digital. La convocatoria reflejó el interés por formatos capaces de adaptar referencias deportivas al lenguaje de las plataformas y de nuevas audiencias, sin incorporar elementos ajenos a la cobertura original ni alterar rasgos centrales.

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