La esposa de Michael J. Fox revela el secreto de su relación con el actor frente al Parkinson

Tracy Pollan revela cómo enfrenta junto a Michael J. Fox el Parkinson. (EFE)

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Tracy Pollan compartió cómo ella y su esposo Michael J. Fox mantienen una actitud positiva mientras enfrentan el avance de la enfermedad de Parkinson.

La actriz, de 66 años, acompañó al artista, de 65 años, a la edición número 26 de la gala A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s, organizada por la fundación que lleva el nombre del intérprete.

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El evento se celebró el sábado 14 de noviembre en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York y tuvo como objetivo recaudar fondos para impulsar investigaciones científicas sobre la enfermedad y avanzar en la búsqueda de una cura.

Durante su encuentro con la revista PEOPLE, Pollan explicó que una de las claves para afrontar esta etapa de su vida en pareja consiste en concentrarse en el presente y atender las circunstancias de cada día.

“Creo que simplemente hay que hacerlo día a día. Hay que mirar lo que tenemos enfrente y permanecer en el momento; si ese momento está bien, ahí es donde estás”, señaló.

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Tracy Pollan aseguró que vive día con día la enfermedad de Michael J. Fox. (REUTERS/Mike Blake)

La actriz también habló sobre las actividades cotidianas que comparte con Fox y que contribuyen a mantener su conexión.

“Es curioso porque tenemos gustos muy distintos en libros y en lo que vemos, pero a los dos siempre nos gusta disfrutar de una buena comida. Así que diría que nuestras comidas juntos nos hacen felices”, comentó.

La pareja contrajo matrimonio en 1988 y tiene cuatro hijos: Sam, de 37 años; las gemelas Aquinnah y Schuyler, de 31 años, y Esmé, de 25 años.

Durante la gala de este año, tres de sus hijas acompañaron a sus padres en la alfombra roja, donde también estuvieron presentes otros invitados del ámbito artístico.

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Cabe recordar que Michael J. Fox recibió el diagnóstico de Parkinson en 1991, noticia que hizo pública mediante una entrevista de portada con PEOPLE.

Michael J. Fox fue diagnosticado con parkinson en 1991. (REUTERS/Mike Blake)

Nueve años después, en 2000, creó The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, organización dedicada a financiar investigaciones científicas y desarrollar tratamientos para las personas que viven con esta enfermedad neurodegenerativa.

La gala de este año fue conducida por el actor y comediante Denis Leary. El programa incluyó presentaciones musicales de John Mayer y Brad Paisley, además de intervenciones humorísticas de Josh Johnson y Tom Papa.

Tracy Pollan también destacó el significado del encuentro para su familia y para las personas que colaboran con la fundación desde hace más de dos décadas.

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Según explicó, la recaudación permite destinar recursos directamente a los investigadores que trabajan en el desarrollo de nuevos conocimientos y tratamientos.

Además, Tracy Pollan explicó en aquella ocasión que sus cuatro hijos mantienen una relación cercana con su padre y participan en su acompañamiento. Asimismo, recordó que el Parkinson representa un desafío para el paciente, sus familiares y las personas encargadas de sus cuidados.

La familia de Michael J. Fox siempre ha estado presente en el proceso. (REUTERS/Mike Blake)

La actriz señaló entonces la importancia de reconocer las dificultades que implica convivir con la enfermedad, sin dejar de lado el apoyo familiar que recibe el intérprete.

A través de su fundación, Michael J. Fox continúa participando en iniciativas destinadas a impulsar la investigación sobre el Parkinson, mientras su familia mantiene su presencia en los eventos y actividades vinculados con esta causa.

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