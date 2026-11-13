Malditos Nerds

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Enrico Casarosa dirige la historia, protagonizada por un gato con la voz de Mark Ruffalo

Gatto presenta su tráiler.
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Disney y Pixar presentaron el primer tráiler de Gatto, la nueva película original dirigida por Enrico Casarosa, responsable de Luca. El filme llegará a los cines el 5 de marzo de 2027 y seguirá a Nero, un gato negro con la voz de Mark Ruffalo que busca escapar de una organización criminal felina en Italia.

Una deuda con la mafia y una última vida

El avance comienza con Nero llegando a la sede de Rocco, el jefe mafioso que lo recogió cuando era un gatito. Para entrar debe entregar una contraseña y recordar las reglas de una relación que ha condicionado casi toda su vida. Rocco le enseñó a robar, asistir a fiestas y participar en operaciones criminales por las calles y canales de Venecia.

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Una de esas operaciones ocurre durante el llamado Martes de Atún. Nero y Rocco intentan apoderarse del pescado que los habitantes locales preparan para cocinar, pero el robo termina mal: el protagonista cae al agua y despierta en un espacio que parece ser el purgatorio. Otros animales le explican que ha muerto, aunque todavía conserva ocho de sus nueve vidas.

El tráiler avanza rápidamente por esas oportunidades perdidas hasta dejar a Nero con una sola vida. El punto de quiebre llega durante una misión para robar un violín raro. El instrumento lo acerca a una música callejera que abandona el lugar en una lancha, y Nero decide seguirla pese al riesgo de morir definitivamente.

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La joven lo recibe y lo llama un gato de la suerte. Esa relación inesperada lleva al protagonista a cuestionar el camino impuesto por Rocco y a descubrir una conexión con la música. El conflicto queda planteado cuando el jefe criminal lo acusa de intentar abandonar la organización. Para Nero, permanecer a su lado tampoco ofrece seguridad: el avance señala que Rocco podría matarlo si interpreta su conducta como una traición.

El adelanto no revela qué decisión toma. Su cierre mantiene abiertas dos posibilidades: escapar junto a la violinista para buscar otra vida o regresar con el mafioso que lo crió y todavía controla sus movimientos.

Enrico Casarosa regresa a Italia

Gatto marca el regreso de Casarosa a una historia ambientada en Italia después de Luca, estrenada en 2021. Aquella película seguía a dos jóvenes criaturas marinas capaces de adoptar forma humana y recibió una nominación al Oscar a mejor película animada. La nueva producción cambia la costa del relato anterior por las calles y canales de Venecia, observados desde la perspectiva de sus animales.

Casarosa coescribió el guion junto con Tripper Clancy y Andy Siara. El elenco de voces reúne a Laurence Fishburne, Bianca Babaşa, Sherry Cola, John Turturro, Rumen Sali Shopov, Rhys Darby, Isabella Rossellini, Jason Schwartzman, Matt Jones, Austin Madison y Tracey Ullman.

Las primeras imágenes muestran un tratamiento visual diferente del acabado tridimensional habitual en varias producciones recientes de Pixar. Los diseños, las texturas y el movimiento adoptan una apariencia más estilizada, cercana a técnicas vistas en la saga Spider-Verse y en El Gato con Botas, aunque el tráiler mantiene una identidad ligada a los escenarios italianos y al trabajo previo de Casarosa.

La música ocupa un lugar central dentro de la trama. El violín comienza como el objetivo de un robo, pero termina funcionando como el vínculo entre Nero y la joven que le ofrece refugio. Ese cambio convierte una misión criminal en la oportunidad de romper con Rocco, justo cuando al gato ya no le quedan vidas para desperdiciar.

Gatto (Captura de tráiler oficial)
Gatto (Captura de tráiler oficial)

El calendario de Pixar después de Gatto

Gatto llegará aproximadamente un año después de Hoppers, otra película original de Pixar que, según los datos difundidos, recaudó 389 millones de dólares en taquilla. El estudio combina estos proyectos nuevos con secuelas de algunas de sus propiedades más conocidas.

Después de Hoppers, Toy Story 5 superó los 1.000 millones de dólares y quedó como la tercera película más taquillera del año, detrás de Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey. Ese resultado contrasta con el rendimiento menor que tuvieron algunas historias originales del estudio en salas y explica la convivencia de nuevos relatos con regresos ya programados.

Pixar fijó Increibles 3 para 2028 y Coco 2 para 2029. El estudio también mantiene en desarrollo Ghost Market, prevista para marzo de 2028. Antes de esos estrenos, Gatto llegará a los cines el 5 de marzo de 2027.

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