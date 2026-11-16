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Una ex novia de Russell Brand asegura que el actor solo se casó con Katy Perry por su fama

Jordan Martin compartió detalles de su relación con el actor británico y recordó cómo reaccionó al enterarse de su boda con la cantante

Jordan Martin habla sobre el matrimonio de Russell Brand y Katy Perry . (Captura de video. Reuters)
Jordan Martin habla sobre el matrimonio de Russell Brand y Katy Perry . (Captura de video. Reuters)
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Jordan Martin, expareja de Russell Brand, compartió su perspectiva sobre el breve matrimonio que este mantuvo con la cantante Katy Perry, así como diversos episodios de la relación sentimental que sostuvo con él.

Sus declaraciones forman parte de Russell Brand: Open Secret, un documental de Netflix que aborda la trayectoria personal del actor británico y las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

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En la producción, Martin se refiere al matrimonio entre Brand y Perry, celebrado en India en 2010, y afirma que la unión no le resultó sorprendente debido a los comentarios que, según ella, el comediante había hecho anteriormente sobre sus aspiraciones personales.

Asimismo, indicó que el comediante estaba haciendo lo que siempre había querido: casarse con una persona famosa, algo que él había expresado como una de sus aspiraciones.

“Todo esto simplemente no parece real. Está haciendo exactamente lo que siempre quiso: casarse con alguien famoso, algo que siempre dijo que haría”, señaló.

Jordan Martin aseguró que Russell Brand cumplió su sueño de casarse con alguien famoso gracias a Katy Perry. (Fred Duval/FilmMagic)
Jordan Martin aseguró que Russell Brand cumplió su sueño de casarse con alguien famoso gracias a Katy Perry. (Fred Duval/FilmMagic)

Katy Perry y Russell Brand se conocieron en 2008 y posteriormente coincidieron durante la producción de la película Get Him to the Greek, estrenada en 2010.

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Ese mismo año contrajeron matrimonio en una ceremonia realizada en India. Sin embargo, la relación terminó poco más de un año después.

El actor solicitó el divorcio 14 meses después de la boda y, según los reportes publicados entonces, comunicó a la cantante su decisión mediante un mensaje de texto durante la víspera de Año Nuevo. El proceso legal concluyó en julio de 2012.

Jordan Martin, por su parte, mantenía una relación con Russell Brand cuando el actor participó en la comedia Forgetting Sarah Marshall, estrenada en 2008 y filmada principalmente en Hawái.

De acuerdo con su relato, el actor le pidió que lo acompañara durante el rodaje porque “quería a alguien allí que le impidiera coquetear con la gente del set”.

Russell Brand
Jordan Martin recordó que Russell Brand le pidió que lo acompañara al rodaje para evitar infidelidades. (Reuters)

No obstante, Martin asegura que su comportamiento cambió una vez que llegaron a la isla. En el documental, ella alega que él “no se sentía cómodo” con ella tomando el sol y la acusó de “vestirse como una cualquiera que busca llamar la atención”.

Incluso, aseguró que el artista le llegó a decir que lo mejor era terminar la relación: “Me dijo que debería salir con alguien más famoso que yo”, aseguró.

La mujer afirma que Russell Brand le confesó haber mantenido relaciones sexuales con una instructora de yoga durante su estancia en Hawái. “Reforzaba la idea de que tener sexo con desconocidos no significa nada; son objetos”, dijo.

Otro de los episodios que Martin relata está relacionado con su higiene personal. Según explica, Brand le pedía que se cepillara los dientes para que su sabor le resultara desconocido.

La mujer sostiene que él permanecía a su lado mientras realizaba esta acción y que llegó a cepillarse con tanta fuerza que sus encías comenzaron a sangrar.

Jordan Martin relató que Russell Brand la agredió sexualmente. (Captura de video)
Jordan Martin relató que Russell Brand la agredió sexualmente. (Captura de video)

En otro pasaje del documental, Jordan Martin, acusa al actor de destruir su teléfono celular después de descubrir que había mantenido una conversación con una expareja.

También relata una presunta agresión sexual ocurrida en un hotel del Reino Unido. Según su declaración, Russell Brand introdujo una mano en sus pantalones, la tocó con un dedo y posteriormente se marchó.

En 2014, la mujer publicó bajo un seudónimo el libro kNot: Entanglement with a Celebrity, en el que narró aspectos de su relación con el comediante. La publicación tuvo una repercusión mediática limitada en aquel momento.

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