‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

Dome Keeper presenta su tráiler.

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El editor Raw Fury y el estudio alemán Bippinbits anunciaron que Dome Keeper llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch el 14 de diciembre. El anuncio no precisa el año del estreno, pero confirma la expansión a las dos consolas de un juego de acción, minería y defensa publicado originalmente para PC en 2022.

Una carrera contra la próxima oleada

Dome Keeper coloca al jugador al frente de una cúpula atacada periódicamente por monstruos alienígenas. Entre una oleada y la siguiente, el personaje debe descender bajo la superficie, abrir túneles con un taladro y buscar recursos, reliquias y dispositivos. Todo lo obtenido debe transportarse de regreso a la base antes de que comience el siguiente asalto.

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La estructura responde al formato roguelike: cada partida presenta un mapa generado mediante procedimientos, es decir, construido por el juego con una distribución diferente de túneles, recursos y cuevas. Las expediciones cambian en cada intento y obligan a adaptar la ruta de excavación según los materiales disponibles y el tiempo restante.

La tensión central surge de una decisión constante. Descender más permite acceder a recompensas mejores, pero aumenta el riesgo de quedar lejos de la cúpula cuando regresen los enemigos. Según la descripción difundida por sus responsables, los monstruos también se vuelven más poderosos conforme avanza la partida.

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El jugador debe decidir cuándo abandonar la mina, llevar los recursos a la superficie y preparar las defensas. Permanecer demasiado tiempo bajo tierra puede dejar la base expuesta; regresar antes reduce el botín disponible para comprar mejoras. Ese equilibrio entre exploración y preparación determina el ritmo de cada intento.

Excavación, defensa y mejoras

La minería se apoya en el taladro y en el equipamiento del guardián. Estas herramientas permiten abrir caminos, recorrer las profundidades y localizar cuevas con recursos o dispositivos. Los materiales recogidos sirven para mejorar distintos aspectos del personaje y de la cúpula.

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Durante los ataques, el control se traslada a las armas instaladas en la base. Los enemigos llegan por aire y tierra, con patrones de movimiento y métodos de ataque diferentes. Para sobrevivir es necesario operar el armamento, reparar los daños y reforzar las defensas entre oleadas.

Los recursos pueden destinarse a aumentar la potencia defensiva de la cúpula, mejorar el impacto del taladro o incrementar la velocidad de movimiento. La elección afecta la siguiente fase: invertir en excavación facilita la búsqueda de materiales, mientras que fortalecer las armas y reparaciones ayuda a resistir ataques más exigentes.

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El juego incluye dos tipos de guardianes, cuatro cúpulas y cuatro dispositivos principales. Cada combinación permite ajustar la forma de explorar y combatir. También hay decenas de dispositivos secundarios que pueden encontrarse durante las excavaciones y modificar las herramientas disponibles en una partida.

Antes de comenzar, los jugadores pueden seleccionar modificadores y ajustar la dificultad. Estas opciones permiten cambiar las condiciones de cada intento y probar configuraciones centradas en la movilidad, la extracción de recursos o la capacidad defensiva.

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Dome Keeper, de Raw Fury

El recorrido de Dome Keeper por otras plataformas

Dome Keeper se estrenó para PC a través de Steam el 27 de septiembre de 2022. Esa versión fue el punto de partida antes de su llegada a otros sistemas y tiendas digitales.

La cronología incluida en el anuncio sitúa el lanzamiento para Xbox Series y PC mediante Microsoft Store el 9 de diciembre de 2025. Las ediciones para iOS y Android aparecen fechadas el 12 de octubre de 2026. La información compartida presenta al juego como disponible en esos sistemas, aunque no asigna un año concreto al estreno anunciado para PlayStation 5 y Nintendo Switch.

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Las nuevas versiones trasladarán a ambas consolas el mismo ciclo de excavar, transportar recursos, desbloquear mejoras y defender la cúpula. Raw Fury y Bippinbits acompañaron la confirmación del lanzamiento con un nuevo tráiler dedicado a las ediciones de PlayStation 5 y Nintendo Switch.