Malditos Nerds

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

Raw Fury y Bippinbits fijaron el lanzamiento para el 14 de diciembre, aunque el anuncio compartido no especifica el año

Dome Keeper presenta su tráiler.
Guardar

El editor Raw Fury y el estudio alemán Bippinbits anunciaron que Dome Keeper llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch el 14 de diciembre. El anuncio no precisa el año del estreno, pero confirma la expansión a las dos consolas de un juego de acción, minería y defensa publicado originalmente para PC en 2022.

Una carrera contra la próxima oleada

Dome Keeper coloca al jugador al frente de una cúpula atacada periódicamente por monstruos alienígenas. Entre una oleada y la siguiente, el personaje debe descender bajo la superficie, abrir túneles con un taladro y buscar recursos, reliquias y dispositivos. Todo lo obtenido debe transportarse de regreso a la base antes de que comience el siguiente asalto.

PUBLICIDAD

La estructura responde al formato roguelike: cada partida presenta un mapa generado mediante procedimientos, es decir, construido por el juego con una distribución diferente de túneles, recursos y cuevas. Las expediciones cambian en cada intento y obligan a adaptar la ruta de excavación según los materiales disponibles y el tiempo restante.

La tensión central surge de una decisión constante. Descender más permite acceder a recompensas mejores, pero aumenta el riesgo de quedar lejos de la cúpula cuando regresen los enemigos. Según la descripción difundida por sus responsables, los monstruos también se vuelven más poderosos conforme avanza la partida.

PUBLICIDAD

El jugador debe decidir cuándo abandonar la mina, llevar los recursos a la superficie y preparar las defensas. Permanecer demasiado tiempo bajo tierra puede dejar la base expuesta; regresar antes reduce el botín disponible para comprar mejoras. Ese equilibrio entre exploración y preparación determina el ritmo de cada intento.

Excavación, defensa y mejoras

La minería se apoya en el taladro y en el equipamiento del guardián. Estas herramientas permiten abrir caminos, recorrer las profundidades y localizar cuevas con recursos o dispositivos. Los materiales recogidos sirven para mejorar distintos aspectos del personaje y de la cúpula.

Durante los ataques, el control se traslada a las armas instaladas en la base. Los enemigos llegan por aire y tierra, con patrones de movimiento y métodos de ataque diferentes. Para sobrevivir es necesario operar el armamento, reparar los daños y reforzar las defensas entre oleadas.

Los recursos pueden destinarse a aumentar la potencia defensiva de la cúpula, mejorar el impacto del taladro o incrementar la velocidad de movimiento. La elección afecta la siguiente fase: invertir en excavación facilita la búsqueda de materiales, mientras que fortalecer las armas y reparaciones ayuda a resistir ataques más exigentes.

El juego incluye dos tipos de guardianes, cuatro cúpulas y cuatro dispositivos principales. Cada combinación permite ajustar la forma de explorar y combatir. También hay decenas de dispositivos secundarios que pueden encontrarse durante las excavaciones y modificar las herramientas disponibles en una partida.

Antes de comenzar, los jugadores pueden seleccionar modificadores y ajustar la dificultad. Estas opciones permiten cambiar las condiciones de cada intento y probar configuraciones centradas en la movilidad, la extracción de recursos o la capacidad defensiva.

Dome Keeper, de Raw Fury
Dome Keeper, de Raw Fury

El recorrido de Dome Keeper por otras plataformas

Dome Keeper se estrenó para PC a través de Steam el 27 de septiembre de 2022. Esa versión fue el punto de partida antes de su llegada a otros sistemas y tiendas digitales.

La cronología incluida en el anuncio sitúa el lanzamiento para Xbox Series y PC mediante Microsoft Store el 9 de diciembre de 2025. Las ediciones para iOS y Android aparecen fechadas el 12 de octubre de 2026. La información compartida presenta al juego como disponible en esos sistemas, aunque no asigna un año concreto al estreno anunciado para PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Las nuevas versiones trasladarán a ambas consolas el mismo ciclo de excavar, transportar recursos, desbloquear mejoras y defender la cúpula. Raw Fury y Bippinbits acompañaron la confirmación del lanzamiento con un nuevo tráiler dedicado a las ediciones de PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingRaw FuryBippinbitsDome Keeper

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Halo: Campaign Evolved’ recibirá nuevos mapas con el regreso gratuito de tiroteo

Halo Studios ofrecerá más detalles durante Halo Fest, que se celebrará el 12 y 13 de diciembre en Seattle

‘Halo: Campaign Evolved’ recibirá nuevos mapas con el regreso gratuito de tiroteo

‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ cambia de fecha por decisión de Square Enix

El lanzamiento mundial será el 4 de febrero y su edición Digital Deluxe ofrecerá acceso anticipado desde el 1 de febrero

‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ cambia de fecha por decisión de Square Enix

Entrevistamos a Pilar Pueblita, ejecutiva de Nintendo Latinoamérica

Nintendo realizó el primer evento enfocado en prensa y creadores de Argentina, donde estuvimos presentes y pudimos saber de primera mano los planes de la marca con nuestro país

Entrevistamos a Pilar Pueblita, ejecutiva de Nintendo Latinoamérica

‘Commandos: Origins’ confirma edición digital para Nintendo Switch 2 en 2026

Las expansiones estarán disponibles desde el primer día, pero se venderán por separado

‘Commandos: Origins’ confirma edición digital para Nintendo Switch 2 en 2026

‘Fable’ muestra cuatro minutos de gameplay en PC y una misión en Deepwood

El video recorre Deepwood y muestra una investigación sobre la magia que amenaza a Oakshire

‘Fable’ muestra cuatro minutos de gameplay en PC y una misión en Deepwood

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

‘El caso de Thomas Crown’ muestra su primer adelanto con Michael B. Jordan

‘El caso de Thomas Crown’ muestra su primer adelanto con Michael B. Jordan

Entrevistamos a los protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Entrevistamos a Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr. y Lili Taylor de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

James Gunn se retira como encargado del universo DC

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

SERIES

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

Charlie Hunnam y Emilia Clarke lideran ‘Criminal’, el nuevo thriller de Prime Video

Entrevistamos a Chandra Wilson, estrella de la serie Grey’s Anatomy

‘Samurái de ojos azules’ volverá a Netflix en 2027 y ya prepara una tercera temporada