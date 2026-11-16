Así es la cárcel donde Russell Brand cumplirá su condena de 10 años

Tras su condena, Russell Brand es enviado a una cárcel con actividades recreativas. (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

Guardar

Russell Brand fue trasladado a una prisión de baja seguridad en Inglaterra, donde cumplirá su condena de 10 años y seis meses por violación y agresiones sexuales.

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun, el actor ingresó el viernes a HMP Littlehey, ubicado en Cambridgeshire, un centro penitenciario que alberga aproximadamente a mil 200 hombres condenados principalmente por delitos sexuales.

PUBLICIDAD

Según una fuente citada por el periódico, el comediante, de 51 años, fue asignado a una celda individual y cuenta con vigilancia adicional desde su llegada.

La misma persona describió su ingreso al establecimiento y afirmó: “Parecía que se estaba haciendo del baño del miedo cuando los guardias lo escoltaron hasta una celda individual”.

Russell Brand estaba realmente nervioso al ingresar a su celda. (Reuters)

La fuente también señaló que el actor solicitó algunas pertenencias durante su primera noche en prisión. Asimismo, indicó que Brand todavía no había interactuado con los demás internos.

“Se le escuchó pedir mantas durante su primera noche y ha tenido oficiales adicionales encargados de cuidarlo desde que llegó”, declaró.

El traslado a Littlehey habría ocurrido después de que se contemplara su posible ingreso a HMP Wakefield, una prisión de mayor seguridad ubicada en West Yorkshire.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por The Sun, HMP Littlehey cuenta con diversas actividades para los internos, entre ellas clases de yoga, sesiones de origami, juegos de mesa y participación en un coro.

También dispone de dos gimnasios, instalaciones deportivas y espacios para practicar boliche bajo techo. Los reclusos pueden integrarse a una liga de futbol organizada dentro del centro.

La cárcel donde se quedará Russell Brand tiene varios espacios recreativos para los internos. (REUTERS)

Según los reportes, Littlehey representaría un entorno con menores riesgos para el actor frente a la posibilidad de permanecer en otro centro penitenciario.

Mick Neville, exdetective de la Policía Metropolitana de Londres, explicó al diario que la decisión podría estar relacionada con la seguridad de Russell Brand.

PUBLICIDAD

“La gente verá Littlehey como una opción cómoda para Brand. Esperarían que pasara tiempo en una prisión como Monster Mansion después de las cosas terribles que hizo”, declaró.

Sin embargo, el exdetective agregó que las autoridades penitenciarias habrían considerado los riesgos que implicaría enviarlo a Wakefield.

“Pero el Servicio Penitenciario claramente ha decidido que ingresarlo en Monster Mansion supondría un riesgo real para él y requeriría una gran cantidad de recursos para mantenerlo a salvo”, afirmó.

Las autoridades decidieron que otra prisión supondría un riesgo para Russell Brand. (REUTERS)

Mick Neville también mencionó que Brand podría haber estado expuesto a situaciones de peligro en ese establecimiento, particularmente después del asesinato de Ian Watkins en la prisión de Wakefield en 2025.

PUBLICIDAD

En cuanto a las visitas familiares, Russell Brand podrá recibir a su esposa, Laura Brand, de 39 años, una vez por semana. Sin embargo, las visitas conyugales están prohibidas. La pareja contrajo matrimonio en 2017 y tiene tres hijos.

La condena contra el actor fue dictada el 9 de noviembre, después de un juicio de casi cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual relacionados con hechos ocurridos durante la década de 2000. Durante el proceso, el comediante negó haber cometido los delitos.

PUBLICIDAD

Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual. (REUTERS)

El caso volvió a generar atención después de que seis mujeres más presentaran acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el expresentador. Según los reportes, los presuntos incidentes habrían ocurrido en un periodo cercano al de los hechos por los que fue condenado.

Hasta el momento, estas nuevas acusaciones no forman parte de la sentencia dictada en noviembre.