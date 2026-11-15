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Se revela la causa de muerte de C.W. Morgan, actor que interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

El artista fue encontrado muerto en el baño del pasillo de un edificio de apartamentos en Los Ángeles, California.

C.W. Morgan murió a los 72 años. (Instagram. Captura de video)
C.W. Morgan murió a los 72 años. (Instagram. Captura de video)
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Las autoridades de Los Ángeles dieron a conocer la causa de muerte de C.W. Morgan, actor estadounidense reconocido por su participación en la película Scream, estrenada en 1996 y dirigida por Wes Craven.

De acuerdo con un informe del Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles, el intérprete falleció a consecuencia de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Tenía 72 años.

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El documento, consultado por la revista PEOPLE, establece que la muerte de Morgan, ocurrida el pasado 30 de agosto, fue provocada por esta afección, que se desarrolla debido a la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias.

El informe también clasificó el fallecimiento como una muerte por causas naturales. Según un certificado de defunción obtenido previamente por el mismo medio, el actor fue encontrado sin vida en el baño del pasillo de un edificio de apartamentos en Los Ángeles.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no señala otros factores relacionados con su fallecimiento.

C.W. Morgan falleció por causas naturales. (Instagram)
C.W. Morgan falleció por causas naturales. (Instagram)

Nacido en 1954 en Bisbee, Arizona, Curtis Wade Morgan, conocido profesionalmente como C.W. Morgan, tuvo varias participaciones en producciones audiovisuales durante la década de 1990.

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Su trayectoria comenzó con la película para televisión The Last of His Tribe. Además de su trabajo como actor, Morgan se desempeñó como asistente legal.

Uno de sus papeles más reconocidos llegó con Scream, la película de terror dirigida por Wes Craven y estrenada en 1996.

En ella interpretó a Hank Loomis, padre de Billy Loomis, personaje interpretado por Skeet Ulrich. Dentro de la historia, Hank ejerce como abogado y defiende la inocencia de su hijo en relación con los asesinatos cometidos por Ghostface en Woodsboro.

El personaje desconoce que Billy está involucrado en los crímenes y que forma parte de los responsables de los asesinatos.

C.W. Morgan dio vida al padre de Billy Loomis en la primera película de 'Scream'. (Captura de video)
C.W. Morgan dio vida al padre de Billy Loomis en la primera película de 'Scream'. (Captura de video)

Morgan regresó brevemente a la franquicia cuatro años después, con una aparición en Scream 3, estrenada en 2000.

En esa tercera película se revela un nuevo elemento relacionado con la historia de Hank Loomis. El personaje había mantenido una relación secreta con Maureen Prescott, madre de Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell.

La revelación añadió un vínculo entre las familias de Billy y Sidney dentro de la trama de la franquicia.

Fuera de su trabajo en el cine y la televisión, C.W. Morgan mantuvo una vida alejada de los reflectores. Nunca se casó y tuvo una hija, Renata Macfie. El mismo 30 de agosto, Macfie publicó en Facebook un mensaje dedicado a su padre tras conocer su muerte.

“Ya te extraño muchísimo. Seguiré recordando nuestros paseos por Mulholland y nuestras salidas a Starbucks. Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá”, expresó.

La hija de C.W. Morgan escribió un mensaje de despedida en Facebook.
La hija de C.W. Morgan escribió un mensaje de despedida en Facebook.

Asimismo, Paul Codiga, amigo de Morgan, también publicó un mensaje en su memoria. “CW Morgan fue un padre entregado a Renata Macfie, un actor brillante, un amigo entrañable y un escritor increíble”, escribió.

Morgan también utilizaba las redes sociales para compartir distintos aspectos de su vida. En su cuenta de Instagram publicaba fotografías personales, entre ellas varias en las que aparecía con las tradicionales pegatinas de “I Voted” después de acudir a votar.

Hasta ahora, el certificado de defunción no establece una causa de muerte y señala que la investigación sobre la manera del fallecimiento continúa. No se han dado a conocer otros detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte.

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