Los mejores memes tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina con Álvaro Montero y Leandro Paredes en el foco

Álvaro Montero fue una de las figuras de Boca y los hinchas lo elogiaron en las redes sociales

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El triunfo de Boca Juniors por 3-0 ante Banfield en Mendoza, en una de las semifinales de la Copa Argentina, no solo le dio al club de la Ribera la clasificación a la final ante Platense. El resultado también impulsó una catarata de memes en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a los goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano.

El Xeneize manejó distintos pasajes del encuentro desde el comienzo, tanto por la seguridad que mostró en el arco como por la generación de juego en ataque. Bajo los tres palos, el colombiano Álvaro Montero recibió elogios por evitar las situaciones más claras del Taladro, aunque también afrontó algunos sustos que quedaron neutralizados por sus intervenciones. Entre los mensajes compartidos por los usuarios apareció una comparación con Manuel Neuer, el histórico arquero de la selección de Alemania que juega en Bayern Múnich. Otros también lo vincularon con su compatriota Oscar Córdoba, una de las grandes figuras de la historia de Boca Juniors y héroe en la etapa exitosa de Carlos Bianchi.

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Álvaro Montero se lució para enviar al córner una chilena de Tomas Adoryan

Otra de las ocurrencias que se replicó en las redes estuvo relacionada con la apertura del marcador, en el cierre del primer tiempo. Ascacíbar convirtió tras un pase sobresaliente de Leandro Paredes, quien levantó la cabeza cuando tenía la pelota, advirtió que el mediocampista estaba solo y envió un pase elevado. El ex jugador de Estudiantes de La Plata conectó la asistencia con un cabezazo y encaminó el resultado para Boca. Por su definición, con una posición similar a la de un centrodelantero, y por su apariencia rubia, varios usuarios lo compararon con Erling Haaland, el atacante noruego de Manchester City.

El Ruso Ascacíbar definió de cabeza en el área tras una brillante asistencia de Leandro Paredes para el 1-0 parcial de Boca ante Banfield en la Copa Argentina

Sebastián Villa anotó el segundo gol con una acción individual que amplió la ventaja. El colombiano encabezó un contraataque por el sector izquierdo, entró al área con control de la pelota, enganchó hacia el centro y definió con un disparo cruzado y potente. El tercer tanto llegó por medio de Leandro Lozano, quien había participado de la presión alta y tuvo varios intentos frente al arco. Villa asistió al lateral uruguayo en una proyección ofensiva y solo tuvo que empujar la pelota debajo del arco para cerrar el 3-0 final.

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Con la clasificación asegurada, el Xeneize, que dirige Rodolfo Arruabarrena, enfrentará a Platense en la final de la Copa Argentina, en una fecha aún por confirmar. Ambos finalistas competirán por el premio de 200 millones de pesos para el campeón de la cita, pese a que ya percibieron una millonaria cifra en pesos a lo largo del torneo.

El resultado consolida una temporada exitosa para el equipo, que ya conquistó la Tabla Anual 2026 y todavía afrontará los compromisos del Torneo Clausura. Además, disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre a las 19.30, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, tras un viaje de más de 5.000 kilómetros. De esta manera, el Xeneize mantiene tres títulos en disputa.

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