Tras el arribo de Pochettino, Manchester United apunta a una nueva estrella de la selección argentina en su plan para resurgir

Nico Paz, una de las opciones que baraja el Manchester United (REUTERS/Daniele Mascolo)

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Manchester United colocó a Nico Paz dentro de su lista de posibles refuerzos para el próximo mercado de pases, según informó el periodista Samuel Luckhurst, corresponsal del club para The Sun. El mediocampista argentino de Como, de 22 años, aparece como una alternativa para reforzar la creación de juego en un escenario marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de Bruno Fernandes.

El interés del equipo inglés se produce después de una actuación que dejó al volante ofensivo en el centro de la escena. Paz convirtió dos goles y dio una asistencia en el triunfo de Como por 4-1 ante Manchester United, el mes pasado, por la Champions League, lo que provocó una lluvia de elogios por parte de la prensa británica. Aquel resultado antecedió a la salida de Michael Carrick, destituido el jueves de su cargo como entrenador.

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De acuerdo con la información publicada por el rotativo inglés, United ya seguía al argentino antes de ese encuentro. El club evalúa sus opciones para el mercado de 2027, aunque cualquier negociación tendría un factor adicional: Real Madrid conserva una cláusula de recompra valuada en 67 millones de libras esterlinas.

Paz llegó a Como en 2024, después de su etapa en las divisiones juveniles y el primer equipo del conjunto español. El acuerdo incluyó mecanismos que permiten a Real Madrid recuperar al futbolista, una situación que condiciona el interés de otros equipos europeos.

La búsqueda de un mediocampista ofensivo toma relevancia por el escenario contractual de Bruno Fernandes, capitán de Manchester United (en las últimas horas rechazó una segunda oferta de renovación por parte de los Diablos Rojos). El portugués, de 32 años, ingresará en los últimos seis meses de su vínculo al final de la temporada. El club tiene la posibilidad de extender el contrato durante un año más, pero aún no existe certeza sobre una renovación de largo plazo. Según el reporte, la entidad contempla incluso una venta o una salida libre del jugador en 2027 si las partes no alcanzan un acuerdo.

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Fernandes ocupa un rol central en la estructura ofensiva de United desde su llegada en 2020. Sin embargo, el informe de Luckhurst señala que su futuro quedó bajo análisis tras una temporada con resultados adversos y diferencias respecto del planteo táctico de Carrick antes de la salida del técnico.

La eventual salida del portugués dejaría una vacante en la función de enlace entre el mediocampo y el ataque. Allí aparece el nombre de Nico Paz, quien se desempeña principalmente como número 10, aunque también puede jugar por el sector derecho.

Nico Paz atraviesa un gran presente con la camiseta del Como (EFE/EPA/ANTONIO SAIA)

La posible llegada del argentino a Manchester también coincide con el desembarco de Mauricio Pochettino como próximo entrenador del club. El ex técnico de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea acaba de ser anunciado como nuevo entrenador del United.

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Esa conexión albiceleste no implica una negociación avanzada, pero podría constituir un elemento en caso de que United formalice su interés durante el próximo mercado.

El mediocampista ya tuvo participación con la selección argentina. Acumula 14 partidos con el equipo nacional y sumó minutos desde el banco de suplentes en dos encuentros del Mundial. Además, el joven, que esta noche sería de la partida en el choque contra Uruguay, es uno de los principales candidatos a quedarse con la 10 de la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi.

Su presente en Italia fortaleció su perfil. En 14 partidos de la actual temporada con Como, convirtió seis goles y aportó ocho asistencias. Esos números lo colocan entre los futbolistas con mayor incidencia ofensiva del plantel dirigido por Cesc Fàbregas.

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El principal obstáculo para cualquier pretendiente es la posición de Real Madrid. El club español puede ejecutar una opción de recompra el próximo verano europeo por 67 millones de libras esterlinas, una cifra que le concede margen para decidir sobre el futuro del argentino.

Para Manchester United, la evaluación incluye tanto su rendimiento como su versatilidad. El plantel tiene alternativas para la mediapunta, pero varias piezas ofensivas atraviesan situaciones que limitan las opciones del equipo. Matheus Cunha es considerado una alternativa natural para jugar detrás del delantero, aunque pasó la mayor parte del año por la banda izquierda. A la vez, Benjamin Sesko estará fuera hasta enero por una lesión en la tibia, mientras que Marcus Rashford continúa fuera.

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Joshua Zirkzee tampoco logró consolidarse en el inicio de la temporada. United bloqueó una transferencia a Everton sobre el cierre del último mercado, pero ahora el club buscaría venderlo en 2027. El caso de Rashford también aparece entre los asuntos pendientes. Su contrato termina en 2028 y una renovación parece improbable salvo que el delantero consiga una mejora marcada en su rendimiento. En ese contexto, el equipo podría considerar una venta durante 2027.

Por las bandas, Amad no convierte para el club desde el 15 de diciembre, mientras que Bryan Mbeumo actuó mayormente como delantero centro ante la ausencia de Sesko. La posibilidad de que Paz también pueda ocupar el costado derecho amplía el interés de United, que busca opciones para reconstruir su ataque.

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