Estados Unidos

Estos estados de EEUU están bajo alerta por una tormenta del Pacífico que traerá nieve intensa, vientos de 145 km/h y olas gigantes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles complicaciones en las carreteras, cortes de electricidad e inundaciones en comunidades próximas al océano durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre

Carretera nevada con un paso elevado. Dos coches transitan por la vía inferior, con árboles cubiertos de nieve en el fondo bajo una fuerte nevada
Una tormenta del océano Pacífico genera precipitaciones, nieve y ráfagas en sectores de California, Nevada y Oregón. (Associated Press)
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Una tormenta procedente del océano Pacífico avanzará sobre el oeste de Estados Unidos durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, con lluvias, nieve y vientos fuertes en sectores de California, Nevada y Oregón. El sistema llevará precipitaciones a la costa y nieve a las zonas montañosas, además de generar vientos intensos y un aumento del oleaje.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) emitió diferentes alertas y advertencias para las regiones que podrían experimentar los efectos más intensos del temporal. Las autoridades prevén complicaciones para la circulación, posibles interrupciones eléctricas y riesgos de inundaciones en sectores costeros.

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El episodio tendrá distintos niveles de intensidad según la ubicación y la altitud. La Sierra Nevada concentrará las mayores acumulaciones de nieve, mientras que las comunidades próximas al océano deberán extremar las precauciones por las olas de gran tamaño y las corrientes peligrosas.

Lake Tahoe y Truckee esperan nieve pesada y ráfagas de hasta 145 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional de Reno emitió una advertencia de tormenta invernal para el área de Lake Tahoe, que incluye comunidades como Truckee, Tahoe City, South Lake Tahoe e Incline Village. La alerta comenzó a las 10:00 del viernes y permanecerá vigente hasta las 10:00 del sábado, hora local.

El pronóstico contempla nevadas húmedas y densas, con acumulaciones cercanas a los 30 centímetros en elevaciones superiores a los 2.130 metros. Por debajo de esa altura podrían registrarse hasta 15 centímetros, mientras que en la cresta montañosa situada al oeste del lago la cantidad podría alcanzar los 51 centímetros.

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Los vientos también representan un factor de riesgo. El NWS prevé ráfagas de entre 113 y 145 kilómetros por hora en las crestas de la Sierra Nevada y de entre 72 y 89 kilómetros por hora en las comunidades próximas a Lake Tahoe.

La combinación de nieve pesada y vientos fuertes podría dificultar los desplazamientos, especialmente durante la tarde y la noche del viernes. El organismo advirtió que las condiciones pueden provocar la caída de ramas, daños en árboles y afectaciones localizadas en los tendidos eléctricos.

En el propio lago Tahoe se esperan olas de entre 0,6 y 1,5 metros. Por ese motivo, las autoridades recomendaron precaución a las embarcaciones pequeñas ante el viento y el movimiento del agua.

La advertencia de tormenta invernal prevé acumulaciones de hasta 51 centímetros de nieve en la cresta montañosa de Lake Tahoe. (REUTERS/Fred Greaves)
La advertencia de tormenta invernal prevé acumulaciones de hasta 51 centímetros de nieve en la cresta montañosa de Lake Tahoe. (REUTERS/Fred Greaves)

Mammoth Lakes podría recibir hasta 61 centímetros de nieve

El condado de Mono también se encuentra bajo una advertencia de tormenta invernal. El aviso comprende Mammoth Lakes, Bridgeport, Lee Vining y Coleville, y estará vigente desde las 10:00 del viernes hasta las 10:00 del sábado.

De acuerdo con el pronóstico del NWS, las zonas situadas por encima de los 2.130 metros podrían acumular entre 30 y 61 centímetros de nieve. Entre los 1.830 y los 2.130 metros se esperan hasta 15 centímetros, mientras que en elevaciones inferiores las acumulaciones serían escasas o inexistentes.

Las condiciones más adversas se concentrarán en los pasos y las crestas montañosas. Allí se pronostican ráfagas de entre 97 y 129 kilómetros por hora. En sectores próximos a la carretera US-395, el viento podría alcanzar entre 89 y 113 kilómetros por hora.

El organismo advirtió que la nieve húmeda y las fuertes ráfagas pueden complicar la circulación y provocar daños en árboles y líneas eléctricas. La mayor intensidad de las precipitaciones está prevista para la tarde y la noche del viernes, con una reducción de la cota de nieve hasta aproximadamente 1.830 metros.

California, Nevada y Oregón tienen avisos por vientos fuertes

Las advertencias por viento abarcan diferentes sectores de California, Nevada y Oregón. Aunque las velocidades previstas varían según la región, el NWS alertó sobre ráfagas capaces de desplazar objetos, derribar ramas y provocar interrupciones eléctricas.

En el este de California y el oeste de Nevada, la oficina meteorológica de Reno emitió un aviso para los condados de Lassen, Plumas y Sierra, además de las áreas de Reno, Carson City y Minden.

En esas localidades se esperan vientos del sur y suroeste de entre 32 y 48 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 89 kilómetros por hora. En sectores expuestos de las carreteras US-395 e I-580, las velocidades podrían alcanzar los 105 kilómetros por hora.

El aviso para estas zonas estará vigente entre las 10:00 y las 22:00 del viernes. El organismo recomendó asegurar los objetos que permanezcan al aire libre y prestar especial atención al conducir vehículos altos, que pueden verse afectados por las ráfagas laterales.

En Oregón también se emitieron advertencias para sectores del sur y el interior del estado. En el condado de Jackson, por ejemplo, el NWS de Medford pronosticó vientos de entre 40 y 56 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 89 kilómetros por hora. El aviso incluye zonas próximas a la carretera interestatal I-5 y permanecerá vigente hasta las 10:00 del viernes.

Otros sectores de Oregón y del norte de California también tienen avisos por viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 89 kilómetros por hora. Las autoridades advirtieron sobre posibles dificultades para conducir, caída de ramas y cortes aislados de electricidad.

Nevadas en California
El viento alcanzará velocidades de hasta 105 kilómetros por hora en tramos expuestos de las carreteras US-395 e I-580. (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

El oleaje alto amenaza las costas de California y Oregón

El avance del sistema también provocará condiciones peligrosas en el océano Pacífico. El NWS emitió advertencias por oleaje alto para distintos tramos de la costa de California y Oregón, donde las olas podrían alcanzar dimensiones excepcionales durante el viernes y el sábado.

En San Francisco, la costa de la bahía de Monterey y Big Sur, el organismo prevé olas rompientes de entre 7,6 y 10,7 metros desde las 18:00 del viernes hasta las 4:00 del domingo. En puntos especialmente expuestos, algunas series podrían alcanzar entre 12 y 15 metros.

Las autoridades alertaron sobre corrientes de resaca, olas repentinas y el riesgo de que las personas sean arrastradas desde playas, rocas, muelles y rompeolas. Por esa razón, recomendaron mantenerse alejados de la línea de costa y evitar ingresar al agua durante la vigencia de las advertencias.

En San Francisco también se emitieron avisos por inundación costera. El NWS prevé que el agua pueda alcanzar hasta 46 cm por encima del nivel del suelo en sectores bajos próximos a la costa y a vías navegables.

En el mareógrafo de la ciudad, la marea alta del viernes estaba prevista para las 12:49, con un nivel de 46 centímetros por encima de lo normal. El organismo explicó que la combinación de la marea astronómica y la marejada asociada al sistema aumentará el riesgo de anegamientos en áreas vulnerables. Los avisos por inundación también contemplan un nuevo período de riesgo entre la medianoche del viernes y las 18:00 del sábado.

En el condado de Del Norte, cerca de la frontera con Oregón, el NWS de Eureka emitió otra advertencia por olas rompientes de entre 9 y 12 metros. El aviso se extiende desde la tarde del viernes hasta la madrugada del domingo.

La autoridad meteorológica advirtió que las olas pueden arrastrar a personas desde estructuras costeras hacia el mar, además de provocar erosión de playas y daños en sectores expuestos.

Oregón también enfrentará condiciones peligrosas. En la costa sur y en el condado de Curry, el NWS de Medford pronosticó olas rompientes de entre 6 y 8 metros, con máximos de entre 9 y 11 metros desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado.

En los condados costeros de Tillamook y Clatsop, las olas también podrían alcanzar entre 9 y 11 metros. Los avisos incluyen riesgos de inundación durante las mareas altas, erosión de playas y olas capaces de sobrepasar estructuras próximas al océano.

El pronóstico contempla lluvias en la costa y nieve en las montañas

El Centro de Predicción Meteorológica, dependiente del NWS, indicó que el frente del Pacífico ingresará en la costa oeste durante el viernes y avanzará hacia el interior. El sistema llevará lluvias a sectores costeros y precipitaciones de nieve a las elevaciones altas de California.

El organismo prevé que las nevadas más intensas se concentren en la Sierra Nevada, mientras que las lluvias se extenderán por distintas zonas del oeste del país. En partes de Nevada, California y Oregón también permanecerán vigentes los avisos por viento.

Según el pronóstico de la agencia, las precipitaciones comenzarán a disminuir en algunas regiones durante el sábado por la mañana, aunque las condiciones costeras peligrosas continuarán durante buena parte del fin de semana.

Las autoridades recomendaron consultar los avisos locales antes de viajar, evitar desplazamientos no esenciales por las zonas montañosas afectadas y mantenerse alejados de playas, muelles y estructuras expuestas al oleaje. También aconsejaron no ingresar al agua mientras permanezcan vigentes las advertencias por condiciones marítimas peligrosas.

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