República Dominicana

Tres dominicanos conquistan los Latin Grammy con triunfos en merengue, salsa y rap

Tres voces dominicanas conquistaron anoche el escenario de los Latin Grammy en Las Vegas, cuando Techy Fatule, León Yamil y J Noa recibieron por primera vez en sus carreras el máximo reconocimiento de la música latina

Techy Fatule, León Yamil y J Noa ganaron anoche su primer Latin Grammy, confirmando el excelente momento que atraviesa el talento nacional.
Techy Fatule, León Yamil y J Noa ganaron anoche su primer Latin Grammy, confirmando el excelente momento que atraviesa el talento nacional.
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La música de la República Dominicana vivió una noche inolvidable ayer, jueves 12 de noviembre, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Durante la entrega número 27 de los premios Latin Grammy, tres talentosos artistas criollos lograron conquistar por primera vez en sus carreras el codiciado gramófono dorado.

Techy Fatule, León Yamil y J Noa subieron al escenario en distintos momentos de la ceremonia previa a la gala principal para poner en alto la bandera tricolor, demostrando que el talento del país brilla con fuerza tanto en los ritmos tradicionales como en las propuestas más modernas.

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La jornada de celebraciones comenzó muy temprano gracias a Techy Fatule. La cantante y compositora se llevó el premio al Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata por su disco titulado “Chula”. Esta producción reúne doce canciones originales donde la artista juega y mezcla con maestría diversos sonidos de la identidad caribeña y dominicana, incluyendo:

  • Merengue
  • Bachata
  • Bolero
  • Balada
  • Mambo
  • Música típica.

Poco después, la alegría volvió a repetirse para los dominicanos con el triunfo de León Yamil. El cantautor obtuvo el galardón a la Mejor Canción Tropical gracias a su trabajo como uno de los escritores del tema “Nombre y apellido”.

El broche de oro de las victorias dominicanas de la noche lo puso la joven rapera J Noa. Con la fuerza de sus letras y su estilo directo para contar las realidades sociales de su entorno, la artista ganó en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop por su tema “Antisistema”, realizado junto al productor y compositor Trooko. Este triunfo representa un paso gigante en la proyección internacional de J Noa, consolidándola como una de las voces más auténticas y prometedoras de la música urbana actual.

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La cantautora dominicana Techy Fatule posa con su primer Latin Grammy tras ganar en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata por su producción "Chula".

Estas tres estatuillas son el reflejo de una presencia histórica en esta edición de los premios, ya que un total de ocho artistas y compositores dominicanos figuraban en la lista de nominados.

Además de los tres ganadores, el país estuvo muy bien representado por Manerra, Gabriel Pagán y Covi Quintana, quienes compitieron en la misma categoría que Techy Fatule y sumaron otras nominaciones individuales, así como por Tokischa y Melymel, quienes también dijeron presente en el apartado de rap. La variedad de géneros en los que participaron demuestra la riqueza y evolución constante de los músicos nacidos en la isla.

Un tributo especial a la trayectoria de Chichí Peralta

Los triunfos de anoche en Las Vegas no fueron el único motivo de orgullo para el país caribeño durante esta semana de celebración musical. Días antes de la gala, específicamente el lunes 9 de noviembre, la Academia Latina de la Grabación rindió un merecido homenaje al maestro Chichí Peralta, otorgándole el Premio a la Excelencia Musical en reconocimiento a toda su trayectoria y a sus valiosos aportes a la industria.

Al igual que los jóvenes ganadores de ayer supieron fusionar sus raíces con sonidos actuales, Chichí Peralta ha dedicado su vida artística a llevar los ritmos afrocaribeños por todo el mundo, mezclándolos con instrumentos y melodías de diversas culturas bajo un estilo propio que ha dejado una huella imborrable.

El músico, productor y percusionista dominicano Chichí Peralta posa con el Premio a la Excelencia Musical, otorgado por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a su trayectoria (Cortesía: N Digital Multimedia).
El músico, productor y percusionista dominicano Chichí Peralta posa con el Premio a la Excelencia Musical, otorgado por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a su trayectoria (Cortesía: N Digital Multimedia).

Durante la ceremonia especial en la que compartió honores con grandes figuras como Lila Downs, Francisco Céspedes, Alaska y Daniela Mercury, el percusionista, arreglista y productor dominicano agradeció profundamente a su país y al público latinoamericano.

En sus palabras, destacó lo fundamental que es mantener viva la identidad cultural y no olvidar nunca las raíces musicales, un mensaje que conecta directamente con el éxito alcanzado anoche por las nuevas generaciones de artistas dominicanos en el escenario mundial.

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