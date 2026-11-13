Fue campeón con Uruguay y compañero de Scaloni en Europa: “Argentina sentirá la ausencia de Messi pero sigue siendo poderosa”

Lionel Scaloni y el Tata González fueron compañeros en la Lazio (@tatagonzalezoficial)

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Álvaro Tata González construyó una extensa trayectoria con la selección uruguaya, a la que representó durante más de 10 años. Fue parte de una generación que llevó a la Celeste a lo más alto y se consagró campeón de la Copa América 2011 bajo la conducción de Óscar Washington Tabárez. Aquella experiencia marcó una etapa importante de su carrera y hoy, desde otro lugar, busca transmitirles a los juveniles lo que aprendió defendiendo la camiseta de su país.

“Tratamos de que el ambiente entre todos en el complejo sea agradable, que se vuelva a disfrutar, que los jugadores lleguen con ganas de estar”, reconoce el ex volante sobre el clima que hay en el Complejo de Entrenamiento de Uruguay tras el cambio de cuerpo técnico en la Mayor con la salida de Marcelo Bielsa.

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Con Diego Forlán al frente del seleccionado charrúa, González anticipa qué Uruguay puede encontrarse en esta nueva etapa ante la selección argentina. Habla de un plantel en reconstrucción, del regreso de futbolistas que habían perdido lugar en el ciclo anterior y del desafío de consolidar una idea de juego en poco tiempo. También analiza a Lionel Scaloni, el funcionamiento colectivo de Argentina y el impacto que tendrá la ausencia de Lionel Messi, además de valorar su amistad. “Argentina va a sentir la ausencia de Leo Messi, pero seguirá siendo una selección poderosa”, sentencia el hombre de 42 años en diálogo con Infobae.

El Tata González trabaja con juveniles uruguayos

El ex mediocampista habla también sobre el ciclo anterior conducido por el Loco Bielsa. González se refiere al clima que se vivía en el Complejo Celeste durante esa etapa y al ambiente que, según cuenta, se percibe ahora con la nueva conducción. Desde su actual función en el cuerpo técnico de la Sub-15, analiza la importancia de recuperar el disfrute y el sentido de pertenencia en el día a día del seleccionado.

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El Tata González tuvo un paso por Boca, donde compartió plantel con figuras de la talla de Juan Román Riquelme y Martín Palermo, además de otros referentes del equipo. El oriundo de Montevideo recuerda aquella etapa como una experiencia de enorme exigencia, en un club en el que no es sencillo hacerse un lugar ni convivir con la presión permanente por ganar. En ese marco, repasa lo que significó integrar aquel grupo y habla de las posibilidades que tuvo ese plantel.

- ¿Qué es de tu vida, Tata?

- Estoy con la Sub-15 de Uruguay, en el cuerpo técnico desde septiembre de este año.

- ¿Cómo es ese trabajo de entrenar a jóvenes que están dando sus primeros pasos con la selección de su país?

- Obviamente que se trabaja con los mejores. Vamos a verlos a sus equipos, hacemos una recorrida por todos los clubes, mirando partidos y estudiando a los jugadores que son convocables. Con ellos estamos hace poco: empezamos en realidad en septiembre y, así y todo, en un Sudamericano Sub-15 que fuimos nos fue bastante bien. Ahora se jugó el Mundial en Azerbaiyán y también quedamos entre los diez primeros de 190 selecciones. Algo nuevo que propuso la FIFA en esta oportunidad es que jueguen todos los países asociados a la FIFA. También eso, con poquito tiempo de trabajo. Así que estoy entusiasmado con que ahora, con más tiempo, empezamos a preparar el año que viene, recorriendo y mirando jugadores, y podamos armarnos todavía mejor para lo que viene. Y bueno, también acostumbrándonos a algo nuevo: trabajar con adolescentes de esa edad, con gurises que prácticamente están haciendo sus primeros pasos formativos en sus clubes. Y bueno, con la paciencia y el trabajo que eso demanda.

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Discutiendo con Neymar en un Uruguay-Brasil

- ¿Qué les podes inculcar de lo que aprendiste vos durante tantos años en la selección siendo campeón con tu país?

- Primero las ganas de estar, las ganas de defender la camiseta de tu país, de respetar la camiseta, el lugar que se ganaron ellos mismos, de estar en el complejo, de estar siendo observados como uno de los mejores de su generación. No es poca cosa: es un motivo de orgullo para ellos y para su familia. Pero es algo que ellos tienen que tratar de aprovechar para sacar el mayor aprendizaje posible, porque están recién iniciando un camino que será largo, pero que, mediante el esfuerzo, como lo vienen haciendo ya a esa edad, va a traer cosas lindas. Bueno, yo les hablo de que no tienen nada ganado por una convocatoria de la categoría 2015. Sí es un reconocimiento, pero queda mucho trabajo. Yo les digo que en el fútbol no se termina nunca de aprender. Yo me retiré a los 39 años y seguía hasta el último año aprendiendo, y más a la edad de ellos, que tienen que ser una esponja, que tienen que irse todos los días a sus casas habiendo aprendido y aprovechado al máximo. No por lo que uno le pueda enseñar solamente, sino por la experiencia que te da jugar y entrenar con los mejores de otros equipos también. A veces son jugadores que vienen de ser, en sus equipos, de repente la figura, y en la selección se encuentran con que tienen que esforzarse para mejorar, que tienen una competencia interna que es muy linda, que sirve para el desarrollo. Y bueno, nada, eso: que aprovechen cada instancia para ser cada día mejores.

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- ¿Cuánto tuvo que ver Diego Forlán para que vos puedas sumarte a la selección Sub-15?

- No sé si en realidad Diego fue consultado; ese dato yo no lo tengo. Pero bueno, sin duda que tenemos una muy buena relación. Compartimos ahora en el Complejo Celeste charlas, conversaciones, instancias de diálogo de fútbol y también de lo personal. Tratamos de que el ambiente entre todos en el complejo sea agradable, que se vuelva a disfrutar, que los jugadores lleguen con ganas de estar. Y bueno, creo que eso es paso a paso, son las cosas más simples: que uno va tomándole sus gustitos, esas ganas de compartir, de cruzarse con el profe, con el cocinero, con el utilero. Me parece algo muy valioso y que, a la larga, termina siendo algo muy positivo a la hora de ir a la cancha a defender a tu equipo.

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- Tata, dijiste que “se vuelva”. ¿Antes no lo era? ¿Con Bielsa no era agradable pisar el entrenamiento, al menos eso se palpaba?

- Se palpaba y creo que era así. No era un chusmerío o un comentario de alguien, sino era algo que se percibía, que se veía y se decía. A todos los que estamos en el ambiente del fútbol, por un lado, o por el otro, nos llegaba. Y bueno, es lo que te digo: en el fútbol, como en cualquier trabajo, cuando estás cómodo, cuando trabajás a gusto, lo haces mejor. Y creo que en el fútbol también pasa mucho por la cabeza, por las ganas de estar en un lugar, de disfrutarlo. Y bueno, eso es algo que se había logrado, que había costado mucho tiempo, muchos años, y ahora hay que tratar de reconstruirlo nuevamente.

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Con los colores de Boca, donde fue campeón

- Durante la gestión de Bielsa, se dijo que mucha gente había quedado sin trabajo en el predio. ¿Hoy retomaron sus trabajos?

- No, no. A ver, en cuanto al personal de trabajo, no es que se ha variado. Ahora han vuelto personas que ya no están trabajando, pero la intención es que lo gestemos, porque ahora soy parte también de los cuerpos técnicos y de la gente que trabaja dentro del complejo, que todos tratemos de dar el máximo de cada uno, pero haciéndolo con placer. Es un lugar tanto para los jugadores como para quienes somos técnicos, quienes son doctores, utileros, la misma gente de mantenimiento. Es un lugar de privilegio y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para conservarlo. Pero sí, no dejar nunca de disfrutarlo, porque a todos nos gusta esto del fútbol. La verdad, al fútbol uruguayo no le sobra nada, sobre todo en los equipos, en las condiciones de trabajo. Y la verdad que en el complejo es un placer estar y tenemos todo para desarrollarnos cada uno en su actividad, tanto los jugadores como nosotros, como cuerpo técnico. Y que se vean los resultados.

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- ¿Cambió el clima en el complejo de entrenamiento? ¿Se siente que hay otro clima hoy?

- Mira, yo no estaba previamente; desde septiembre que inicié yo. Pero bueno, eso es lo que te decía: uno podía hablar con uno, con otro. Sigue habiendo jugadores con los que compartí y estoy en contacto. Lo que más o menos trasciende por un lado o por el otro, un poco más, un poco menos, pero era así. Entonces, sin duda que el ambiente ha cambiado y es algo que tenemos que aprovechar. Como te digo, no van a llegar los resultados si después dentro de la cancha no se trabaja bien, si los jugadores no se emplean de la mejor manera, si no lo hacen bien en su club, que es algo importantísimo para una selección. Entonces, hay un montón de factores que van a influir, pero ni que hablar que el anímico es importante, y las ganas de estar y disfrutarlo.

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- ¿Con qué Uruguay de la mano de Forlán se va a encontrar Argentina?

- Es un equipo que está rearmándose, al que han vuelto jugadores que de repente habían estado un poco fuera del radar en los últimos tiempos de Bielsa. Vinieron con muchas ganas, muchos de ellos con años de trayectoria, que seguramente le puedan transmitir tranquilidad a los más jóvenes. Y si bien, como todo partido amistoso, es para ver funcionamiento, para ver individualidades también, no deja de ser un clásico del Río de la Plata. Entiendo que también para Argentina y ambos lo van a querer ganar. Se van a plantar duro en la cancha y no van a regalar nada. Acá hay un entrenador nuevo, que es Diego, que todavía no es definitivo, pero es una de las posibilidades de que pueda tener una continuidad. Y los jugadores, quieras o no, también se están mostrando y tratando de convencer al entrenador de que tienen que permanecer en la selección. Así que me parece que nadie se va a guardar nada. Venimos de hacer buenos amistosos en la última fecha FIFA, así que se espera que Uruguay tenga una buena expresión, que muestre también una idea de juego, pero sobre todo lo que pide siempre el uruguayo: la actitud, las ganas, el entregarse al máximo. Y bueno, creo que Argentina ya lo tiene bien claro: somos así también, somos muy parecidos…

Una imagen actual del ex futbolista y actual entrenador

- ¿Qué debería lograr Forlán como entrenador de la selección en este inicio?

- Yo creo que un equipo que maneje bien las distintas fases del juego y que se muestre como un equipo que funcione. Eso es lo más difícil cuando tenés pocos días para trabajar. Son jugadores que destacan y lo están haciendo muy bien en grandes equipos, pero después tienen que amalgamarse y tener una buena expresión en lo colectivo. Ese es el gran desafío: poder lograr que cada uno de los jugadores que vienen de sus distintos equipos acá también estén cerca de su mejor performance. Creo que tiene jugadores; además, también tiene varios futbolistas que son polifuncionales. Algunos de ellos muy importantes para Uruguay como lo es, por ejemplo, Fede Valverde, que lo estamos viendo en el Real Madrid jugando de lo que sea y haciéndolo bien. Y bueno, lograr eso: que esos jugadores que son de gran nivel muestren también en la selección esa gran calidad.

- Enfrente va a estar Lionel Scaloni. Lo definiste como un amigo y fuiste compañero en la Lazio. ¿Te sorprende su carrera como entrenador?

- Todo lo que ha conseguido es increíble, pero no me sorprende que sea muy buen entrenador, porque tenía todo el perfil ya cuando era compañero. Hablaba mucho de fútbol, de la parte táctica, analizaba todo lo que acontecía; era un técnico dentro de la cancha. Después, cuando pasó al Atalanta, cuando ya dejamos de ser compañeros, mantuvimos de cualquier forma la relación. Yo lo veía y estaba siempre al lado del entrenador, conversando del partido. Ya se veía su perfil. Y, además, su calidad humana, muy inteligente también, fueron las cosas que le terminaron dándole el plus, porque habían pasado grandes entrenadores por Argentina y ninguno había dado con la tecla; me parece que va por ahí. Y es un poco lo que tiene que lograr acá Diego: que los jugadores se sientan cómodos, que es lo principal, y que puedan desplegar todo su potencial. Me parece que no fue tanto por las ideas tácticas o por los planteos de partidos, sino más bien eso: logró que sus jugadores lo hagan todos de muy buena forma. También logró que no todo pase por Messi. Yo recuerdo nuestros partidos con Argentina, controlando o doblegando a Messi, controlando a un jugador. Sabíamos que se apagaba gran parte del potencial que podía tener Argentina cuando tenía otros grandísimos jugadores, pero era demasiado el afán de hacerle llegar la pelota a él, de que todo pase por él. Yo creo que Lionel logró que Argentina sea un equipo, que todos tengan su protagonismo, su influencia en el juego, y eso liberó a Lionel para que sea lo que era en todos lados, en todo lugar donde estuvo. Un fenómeno.

- ¿Crees que la selección argentina va a sentir la ausencia de Messi?

- Seguramente le va a costar, pero ni que hablar que le va a ayudar el hecho que Argentina tiene no solamente grandes jugadores, sino que funciona como un equipo. Pero es innegable que en el momento crucial de tener una figura como Messi es un diferencial respecto de cualquier otra selección. Si bien todas las selecciones tienen jugadores más importantes que otros, más desequilibrantes que otros, Leo era algo especial: te desataba un partido que de repente estaba cerrado, y tenía influencia también en lo que son los jueces. Así que pensar que no va a ser un cambio duro y difícil para Argentina sería ingenuo, pero no quita que van a seguir siendo una selección poderosa de cualquier forma. Veremos a ver cómo se desempeña sin él.

El gesto que tuvo Tata González con Lionel Scaloni cuando el de Pujato se marchó de la Lazio

- ¿Seguís el fútbol argentino a la distancia?

- Miro, miro, sí. No es que todos los fines de semana estoy pendiente, pero sí más, sobre todo en época de definición y, bueno, también la Copa Libertadores. Acá en Uruguay lo seguimos.

- ¿Seguís a Boca, donde jugaste y ganaste cinco títulos?

- Sí. Miro partidos, miré la fase de Sudamericana, viví también ahí la consagración de ganar la tabla Anual. Lo miro.

- Cómo se extraña un jugador de tu característica. Hoy no hay casi en el fútbol argentino, te diría, ¿o sí? ¿Ves alguno con tus características?

- Nosotros, el carácter, la entrega, que creo que era algo de lo que quizá me estás hablando, me parece que el argentino lo tiene también. El jugador de Boca también siente mucho los colores y siempre va a haber jugadores así, aguerridos y agresivos. Obviamente que tiene que haber un poco de todo en un equipo. Hoy por hoy Boca tiene muy buenos volantes. Paredes está haciendo algo muy bueno ahí, no solamente por su carácter, por lo que contagia, sino también por su juego, por la presión que también absorbe para que los demás jueguen. Y bueno, también mucho de lo que se le permite, porque uno ve que de repente Paredes hace y se maneja con los árbitros de una manera que quizá a otro jugador no se lo permitirían. Entonces es un jugador muy importante hoy en esa zona de volantes. Jugadores importantes y de buen nivel en el medio de la cancha yo creo que sobran ahí en Argentina.

- Casi 50 partidos jugaste con la camiseta de Boca. Compartiste vestuario con Gago, Riquelme, Battaglia y Palermo. ¿Fue uno de los mejores de la historia de Boca?

- Sí, sí. Tuve la suerte de integrar ese plantel que fue campeón de la Libertadores en el 2007. No era fácil llegar desde un equipo menor, como era Defensor de Uruguay, a un equipo ya armado con todas esas figuras que nombras. En Boca hubo situaciones que me hicieron crecer mucho. Entré a un vestuario difícil, con gente que de repente no se decía ni buen día. Pero bueno, por suerte pude hacerme mi lugar, pude jugar, fui campeón argentino, ganamos la Recopa también ahí en La Bombonera y, bueno, son todos muy lindos recuerdos. Quizá también era joven, no tenía todavía el roce internacional, que fue un poco también lo que empecé a recoger ahí con Boca, con la selección. Quizá si me tocaba años después, podía haber dado incluso un poco más, pero la verdad que estoy conforme. El hincha de Boca también me lo reconoce, eso es algo gratificante para mí. Y bueno, la verdad que no es para todos poder jugar en Boca; asumir esa presión no es nada fácil. Y bueno, por suerte en estos tiempos el equipo está volviendo a los logros que fueron esquivos un tiempo.