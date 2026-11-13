Llevarán a juicio a 17 presuntos pandilleros en Panamá y su supuesto líder enfrenta una pena de hasta 23 años de prisión

Un total de 17 acusados enfrentarán un juicio oral por su supuesta participación en una organización criminal que operaba en Río Hato, provincia de Coclé. Cortesía OJ

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Un total de 17 personas acusadas de integrar una presunta organización criminal que operaba en la provincia de Coclé enfrentarán un juicio oral en Panamá, donde el Ministerio Público solicita condenas de hasta 23 años y cuatro meses de prisión por pandillerismo.

La jueza de garantías Herminia Pinzón ordenó el 12 de noviembre de 2026 la apertura del proceso contra los acusados, presuntamente vinculados con una estructura delictiva que mantenía operaciones en Bique, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón.

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Según las investigaciones, la agrupación estaría relacionada con homicidios, robos y hurtos, además de actividades vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas y la posesión ilegal de armas de fuego, entre otros delitos registrados en esta región del país.

El juicio oral fue programado para el 19 de marzo de 2029, más de dos años después de la decisión judicial, y se desarrollará en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Coclé, donde concluyó la audiencia intermedia.

Las investigaciones vinculan a la estructura criminal con homicidios, robos, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía solicita 280 meses de prisión para el supuesto cabecilla de la organización, mientras que para otros acusados reclama condenas de 210 y 168 meses, equivalentes a 17 años y medio y 14 años, respectivamente.

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Durante la audiencia, el tribunal admitió 12 elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, entre testimonios, peritajes y documentos, mientras que dos abogados defensores podrán presentar siete pruebas testimoniales para sustentar sus argumentos.

El Tribunal Superior de Apelaciones también intervino después de que la Fiscalía impugnara la exclusión de uno de los elementos probatorios, aunque los magistrados decidieron confirmar el criterio adoptado inicialmente por la jueza de garantías.

Río Hato ha sido escenario de otros operativos contra organizaciones criminales. En octubre de 2025, las autoridades realizaron 28 allanamientos en Bique y comunidades cercanas, donde capturaron a 11 presuntos integrantes de la pandilla denominada Tropa BB.

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El Ministerio Público solicita una condena de 280 meses de prisión para el supuesto cabecilla de la agrupación delictiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, la Operación Legado permitió aprehender a 19 personas en el distrito de Antón, de las cuales 15 quedaron bajo detención provisional por su presunta vinculación con la organización criminal Blindaje 7.

Las investigaciones contra esta última agrupación comenzaron en 2023 y permitieron identificar actividades delictivas en Farallón y Nuevo Farallón, comunidades costeras donde las autoridades han reforzado sus acciones contra el microtráfico y el pandillerismo.

La ofensiva también se ha extendido a San Miguelito, donde nueve integrantes de la estructura conocida como Los Jota o JDM recibieron condenas de entre seis años y ocho años y cuatro meses de prisión en septiembre.

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En Tocumen, otros cuatro integrantes de una organización criminal fueron condenados a penas de hasta 224 meses de prisión por pandillerismo agravado, como resultado de la Operación Corintios, iniciada en 2022 y que acumula 25 personas condenadas.

Panamá registró 70 homicidios asociados al pandillerismo hasta el 25 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre, la Operación Equilibrio permitió capturar a cinco presuntos integrantes de Niños de la Vereda, agrupación que operaba en Cocobolo, San Miguelito, y que mantendría vínculos con Los HP o Manzana Cero.

La Dirección de Investigación Judicial ha identificado 121 pandillas activas en el territorio panameño, articuladas alrededor de ocho grandes organizaciones, con presencia en sectores urbanos, comunidades costeras y corredores logísticos utilizados para el narcotráfico internacional.

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Entre las principales estructuras figuran Bagdad y Calor Calor, consideradas dos de las organizaciones de mayor alcance, además de RG 4Life, Killa, Roca, Mafia Filipina, Los HP y Sinaloa, con influencia en diferentes regiones.

San Miguelito y Colón concentran una importante presencia de estas agrupaciones, aunque las autoridades también han identificado estructuras criminales en Panamá Este, Panamá Oeste y Chiriquí, algunas vinculadas con el transporte internacional de cocaína.

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales contabilizó 70 homicidios asociados al pandillerismo hasta el 25 de octubre de 2026, frente a los 46 registrados durante el mismo período de 2025, un incremento del 52%.

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