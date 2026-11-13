República Dominicana

Lo que encontró EFE en la frontera entre Haití y República Dominicana mientras las pandillas dominan el 70% de Puerto Príncipe

Vendedores con cosechas a medio crecer por falta de fertilizantes, 700 vehículos semanales y dos monedas circulando en simultáneo. Un corredor binacional que opera bajo vigilancia militar sin registrar disparos

Un hombre fue captado este 12 de noviembre al cargar mercancías en una carretilla, en el mercado fronterizo, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Un hombre fue captado este 12 de noviembre al cargar mercancías en una carretilla, en el mercado fronterizo, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
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Un portón metálico se abre cada mañana en Jimaní y deja pasar a miles de personas hacia un mercado binacional que, según constató EFE, agencia española de noticias, sostiene su pulso comercial pese al derrumbe de Haití.

El contraste es nítido. Mientras las bandas armadas controlan al menos el 70% de Puerto Príncipe, a escasos metros de la frontera con República Dominicana los vendedores siguen exhibiendo sus mercancías sobre costales, como si la violencia perteneciera a otro país.

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Ese país, sin embargo, atraviesa uno de sus peores momentos. Entre julio y septiembre de este año murieron 1,167 personas en Haití y otras 459 resultaron heridas, según un informe de la ONU difundido esta semana. Las pandillas fueron responsables de más del 45% de esos hechos.

Un hombre fue captado este 12 de noviembre al cargar mercancías en una carretilla, en el mercado fronterizo, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Un hombre fue captado este 12 de noviembre al cargar mercancías en una carretilla, en el mercado fronterizo, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Un mercado que no distingue entre bonanza y colapso

En la llamada “Tierra de Nadie”, la franja de 100 metros que separa a los dos países, agentes de la Policía Fronteriza Terrestre haitiana custodian el paso de la multitud. Militares con fusiles y cámaras instaladas en los postes vigilan cada movimiento, de acuerdo con lo que describió EFE.

Los haitianos llegan con lo poco que logran cultivar: plátanos verdes, piñas, cebollas, papas, zanahorias y tomates que, por la falta de fertilizantes, se quedaron a medio crecer. Otros ofrecen huevos de gallina y pescado seco rodeado de moscas.

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“Los problemas no nos afectan aquí”, resume Anil, un haitiano que carga y descarga cajas en una bodega cercana a la frontera, en diálogo con EFE. El hombre asegura que gana en promedio 200 pesos dominicanos (unos USD 3.3) por jornada.

Una mujer haitiana fue captada este 12 de noviembre al carga mercancía sobre su cabeza, en la frontera hacía su país, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Una mujer haitiana fue captada este 12 de noviembre al carga mercancía sobre su cabeza, en la frontera hacía su país, en Jimaní (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

La violencia de las pandillas se concentra en Puerto Príncipe y otras zonas del interior, mientras que la franja fronteriza mantiene un control militar reforzado que, hasta ahora, ha impedido que los grupos armados se acerquen a los pasos comerciales.

La diferencia de ingresos, motor del flujo constante de compradores

El desnivel económico entre ambos países empuja a miles de haitianos hacia el lado dominicano. República Dominicana registra un PIB per cápita de unos USD 11,495 en 2025, frente a los USD 2,668 de Haití, lo que convierte al mercado binacional en la principal fuente de abastecimiento para quienes cruzan la frontera.

“Aquí no hay ningún problema de seguridad. El flujo de las ventas disminuye a veces por los controles de seguridad, pero aquí no se oyen tiros ni nada”, afirma a EFE la dominicana Mily Pérez, administradora de un local de ventas de víveres al por mayor.

ACOMPAÑA CRÓNICA: HAITÍ CRISIS AME6569. JIMANÍ (REPÚBLICA DOMINICANA), 13/11/2026.- Un hombre haitiano carga mercancía en la frontera hacía su país este jueves, en Jimaní (República Dominicana). Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. EFE/Orlando Barría
ACOMPAÑA CRÓNICA: HAITÍ CRISIS AME6569. JIMANÍ (REPÚBLICA DOMINICANA), 13/11/2026.- Un hombre haitiano carga mercancía en la frontera hacía su país este jueves, en Jimaní (República Dominicana). Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. EFE/Orlando Barría

Pérez guarda sobre su mesa montones de pesos dominicanos arrugados y, en una cajilla de plástico, dólares ordenados por denominación. Son las dos monedas que dominan las transacciones, mientras el gourde haitiano circula apenas entre compradores locales.

Según el coronel Mejía Guerrero, director de la Gestión Coordinada de la Frontera, por el mercado binacional pasan cada semana unos 700 vehículos, entre camiones, camionetas y los coloridos tap-taps —vehículos de transporte colectivo improvisado—, todos cargados de personas y mercancías hasta el techo.

El Gobierno haitiano intenta reactivar el campo mientras persisten las masacres

Hace apenas tres días, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, visitó Kenscoff, un distrito agrícola al suroeste de Puerto Príncipe, para impulsar la reactivación económica mediante la entrega de fertilizantes, semillas y herramientas de cultivo.

ACOMPAÑA CRÓNICA: HAITÍ CRISIS AME6569. JIMANÍ (REPÚBLICA DOMINICANA), 13/11/2026.- Un hombre haitiano carga mercancía en la frontera hacía su país frente a integrantes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) este jueves, en Jimaní (República Dominicana). Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. EFE/Orlando Barría
ACOMPAÑA CRÓNICA: HAITÍ CRISIS AME6569. JIMANÍ (REPÚBLICA DOMINICANA), 13/11/2026.- Un hombre haitiano carga mercancía en la frontera hacía su país frente a integrantes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) este jueves, en Jimaní (República Dominicana). Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. EFE/Orlando Barría

La zona no es ajena a la violencia: las bandas armadas perpetraron allí varias matanzas, la más reciente en agosto, con al menos 47 muertos. Dos ataques consecutivos en julio y agosto dejaron en esa misma localidad al menos 105 víctimas, entre ellas 19 niños, según el informe de la ONU conocido este mes.

El organismo también documentó 137 secuestros con fines de extorsión en el trimestre y 344 víctimas de violencia sexual atribuidas a las pandillas. La crisis provocó además el desplazamiento de aproximadamente 1,5 millones de personas dentro del territorio haitiano.

El refuerzo militar dominicano no frenó el comercio

La tensión creció tras la desaparición, el 18 de octubre, de cuatro militares salvadoreños emboscados por bandas armadas en Puerto Príncipe.

El hecho motivó el despliegue de más de 2,000 soldados de El Salvador en Haití, enviados por el presidente Nayib Bukele.

Ante ese escalamiento, el presidente dominicano, Luis Abinader, advirtió que no permitirá la presencia de bandas haitianas a menos de 20 kilómetros de la frontera dominicana.

Abinader reforzó la vigilancia con drones, vehículos blindados y mayor despliegue de tropas en los pasos fronterizos.

ACOMPAÑA CRÓNICA: HAITÍ CRISIS AME6569. JIMANÍ (REPÚBLICA DOMINICANA), 13/11/2026.- Haitianos caminan en la zona fronteriza llamada "Tierra de Nadie este jueves, en Jimaní (República Dominicana). Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. EFE/Orlando Barría
ACOMPAÑA CRÓNICA: HAITÍ CRISIS AME6569. JIMANÍ (REPÚBLICA DOMINICANA), 13/11/2026.- Haitianos caminan en la zona fronteriza llamada "Tierra de Nadie este jueves, en Jimaní (República Dominicana). Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. EFE/Orlando Barría

Pese a ese contexto, las autoridades militares dominicanas insisten en que la actividad comercial no se vio alterada. El comandante general del Ejército dominicano, mayor general Jimmy Arias, aseguró recientemente que los intercambios en los mercados fronterizos continúan “a la normalidad”.

Esa descripción coincide con lo observado por EFE en Jimaní: carretillas repletas de refrescos, enlatados y papel higiénico que los hombres trasladan para revender en Puerto Príncipe, pese a que la capital permanece bajo control mayoritario de las bandas armadas.

El cierre de la jornada

Antes de las cinco de la tarde, cuando se cierra el portón del mercado, los últimos compradores emprenden el regreso. Algunas mujeres caminan con bultos de mercancía sobre la cabeza; otros se marchan en vehículos.

En las matrículas traseras de esos vehículos aún puede leerse una frase que resume la nostalgia de muchos haitianos por lo que fue su país y lo que esperan que vuelva a ser: “Haití, la perla de las Antillas”.

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