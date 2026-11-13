El contundente mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles tras la filtración de un polémico video con Mauro Icardi

El cruce entre la actual pareja de Wanda Nara y el futbolista se dio en medio del operativo policial que se llevó a cabo el viernes por la tarde en la "Casa de los Sueños"

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Nunca hay tregua en el universo Wanda Nara-Mauro Icardi. Cada capítulo judicial entre la conductora y el futbolista trae aparejado un nuevo episodio mediático, y esta vez el protagonista fue Martín Migueles, la actual pareja de Nara, quien amenazó al delantero durante un operativo policial en Nordelta.

En el video que se filtró en la tarde del jueves, se ve cómo Migueles encaró a Icardi frente a varios efectivos policiales. “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”, le advirtió el entrenador personal al jugador, según consta en la grabación difundida por el ciclo DDM, de América TV.

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Wanda Nara dejó pasar unas horas tras la difusión del video y respondió con una historia de Instagram en la que respaldó a su pareja. La publicación mostró una foto de ambos a bordo de un barco, con el río como fondo, acompañada de la leyenda “Potro” y dos emojis, el de un corazón rojo y un caballo. Así, la conductora respaldó el accionar de su novio, que había sido muy criticado en las redes sociales como parte de un enfrentamiento que siempre tiene un capítulo más por escribir.

La respuesta de Wanda Nara al video

El contexto del enfrentamiento en Nordelta

El episodio se desató el viernes 6 de noviembre, mientras Nara grababa MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe y su hija mayor, de 11 años, la llamó para decirle que Icardi le había pegado. La situación derivó en una causa penal por lesiones leves agravadas contra el futbolista, quien se presentó este jueves 12 en la fiscalía de Tigre, con sede en General Pacheco, para declarar por las presuntas lesiones a la menor.

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Durante el operativo policial, Icardi grabó con su celular el intercambio con Migueles, material que luego presentó entre las pruebas que sostienen su versión, en la que niega cualquier agresión contra la niña. En el registro, el delantero mantuvo un tono calmo y reiteró su pedido: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez. Con la orden del juez, se la entrego”.

Mauro Icardi llega a la fiscalía (RSFotos)

La tensión escaló cuando Migueles amenazó directamente al jugador: “Donde te cruce te vas a tener que parar, hermano. Parate de una vez”. Los policías intervinieron en varias oportunidades para contener la situación, mientras Icardi aprovechaba la presencia de los efectivos para dejar constancia de las amenazas recibidas: “De paso están de testigo que hay amenazas”. Fue ese video, difundido una semana después del episodio, el que motivó la respuesta pública de Nara en sus redes sociales.

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La versión de Martín Migueles

Tras la difusión del video, Migueles rompió el silencio en una comunicación con la periodista Marina Calabró, en el programa Primicias Ya, de América TV. “Con respecto al video, él me venía insultando y yo reaccioné. Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral”, expresó el entrenador, según el mensaje que la conductora leyó al aire.

Algunas de las fotos que compartió Wanda junto a Migueles en las redes

El temor de Migueles, de acuerdo con el relato de Calabró, no se vincula con un eventual conflicto legal con Icardi, sino con la posibilidad de que una medida judicial lo aparte del vínculo que mantiene con las hijas de Nara, fruto de la relación entre la conductora y el futbolista.

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Migueles también señaló que desde Telefe les pidieron tanto a él como a Nara que bajaran el perfil público del conflicto. “Nos pidieron que paremos este escándalo”, habría comentado, en referencia a los pedidos del canal donde la conductora encabeza MasterChef Celebrity.

El trámite judicial en paralelo

La publicación de Nara llegó en paralelo a la presentación de Icardi ante la fiscalía de Tigre, donde su abogado, Francisco Oneto, sostuvo que el futbolista “declaró todo lo que pasó” y que “están negadas las agresiones” hacia la menor.

El conflicto judicial entre Nara e Icardi, que tiene como eje la tenencia y el régimen de visitas de las hijas de ambos, continúa su curso en la Justicia de Tigre tras la denuncia presentada por la conductora.

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