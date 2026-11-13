Cuba

Las Tunas cumple tres días sin agua potable por la falta de químicos para tratarla

La escasez de combustible impidió llevar los insumos de purificación desde Villa Clara a las plantas de la capital provincial, y los vecinos reportan olores y pavimento deteriorado

Las Tunas sufrió la paralización del suministro de agua potable por la falta de combustible para trasladar los químicos desde Villa Clara. (Imagen de cortesía)
Las Tunas sufrió la paralización del suministro de agua potable por la falta de combustible para trasladar los químicos desde Villa Clara. (Imagen de cortesía)
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Las Tunas lleva tres días sin agua potable por la falta de insumos químicos para tratarla, una interrupción que coincide con vertimientos de aguas albañales en calles de la capital provincial. La escasez de combustible impide trasladar los productos de purificación desde Villa Clara, por lo que el abasto quedó completamente paralizado.

Casi 2,7 millones de personas sufrían interrupciones del suministro por problemas en las redes a comienzos de noviembre, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. La Organización de las Naciones Unidas estimó que la cifra real podría llegar a 3,5 millones.

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La falta de agua en Las Tunas se debe a la imposibilidad de transportar los químicos requeridos para las plantas potabilizadoras. El periodista Ordey Díaz Escalona explicó a Tiempo21Cuba que la falta de combustible bloqueó el traslado de esos insumos hacia la provincia.

Un sistema que bombea por debajo de la demanda

La red tunera bombea entre 420 y 430 litros por segundo, aunque necesitaría entre 600 y 700 litros por segundo para sostener ciclos de distribución cada tres días. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Las Tunas trabaja con menos del 60% de la plantilla necesaria, lo que restringe el mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado.

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Hueco con agua en medio de La Habana en Cuba se convierte en un oasis para sus habitantes
La Organización de las Naciones Unidas estimó que hasta 3,5 millones de personas sufren cortes de agua en Cuba por el deterioro de las redes. (Infobae Cuba/Cortesía Alina Sardiñas)

Una residente denunció el martes que llevaba más de 20 días sin recibir agua, una situación que afectaba incluso la higiene de su bebé. El problema, por lo tanto, excede la interrupción que dejó sin suministro a la principal ciudad del territorio.

La caída en la disponibilidad de productos para tratar el agua tiene alcance nacional. Las importaciones de esos insumos descendieron de unos USD 100 millones anuales a cerca de USD 10 millones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

En junio, las autoridades de Camagüey orientaron a la población hervir el agua ante la escasez de cloro gas y sulfato de alúmina en las plantas potabilizadoras. Ambos productos son necesarios para la desinfección y clarificación del suministro.

Aguas residuales en una esquina de la ciudad

Los escurrimientos persistentes de aguas albañales afectan la esquina de René Ramos y 24 de Febrero, donde la humedad constante deterioró el pavimento. Los vecinos padecen malos olores y el estado de la calle genera riesgo de accidentes de tránsito.

Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos precisaron que esos vertimientos no están vinculados con el corte del agua potable. La situación corresponde a una falla independiente en el sistema de alcantarillado que se suma a las dificultades de abastecimiento, según informó CiberCuba.

El gobierno cubano reconoció el 4 de noviembre que la crisis hídrica era “real, grave y compleja” y que no tendría una solución inmediata. También admitió que requeriría años e inversiones cuantiosas, sin detallar el origen de los recursos en medio del colapso económico de la Isla.

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