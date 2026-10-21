“El heredero de Messi”: la lluvia de elogios de la prensa británica a Nico Paz tras su gran actuación ante el Manchester United

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La descollante actuación de Nico Paz fue vital en la paliza 4-1 del Como al Manchester United por la tercera fecha de la Champions League porque el joven de la selección argentina anotó un doblete, sumado a una asistencia, para hundir a su rival en una pesadilla sin fin y provocar una serie de halagos por parte de la prensa británica hacia el nivel de una de las joyas de la selección argentina.

Una de las palabras más elogiosas recayó en el diario The Sun en la pluma del periodista Daniel Clark: “Un futuro brillante por delante”. El reportero lo apuntó como el “mejor jugador del partido” y remarcó que disputó un encuentro “sensacional”.

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“El Manchester United deseará tener un jugador como Paz, que juega con tanta libertad y confianza. Fue un auténtico placer verlo jugar esta noche, y estoy seguro de que veremos mucho más del argentino en el futuro”, aseguró Clark. La producción de Paz lo llevó a contar con cuatro goles y cinco asistencias en los 10 compromisos de la actual temporada.

El periódico Daily Mail estuvo en la misma sintonía y apuntó importantes definiciones dirigidas al ex hombre de Real Madrid: “Fue sin duda la estrella del espectáculo. Demostró por qué se le considera el heredero de la camiseta número 10 de Lionel Messi en Argentina. Estuvo sencillamente majestuoso esta noche. Es una futura superestrella”.

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La celebración de Nico Paz tras convertir su segundo gol para el Como ante Manchester United (Créditos: Reuters/Claudia Greco)

La misma fuente ya se había rendido a los pies del atacante nacido en España y nacionalizado argentino después de la anotación de su primer gol al minuto inicial de juego: “Este chico argentino es algo especial, y ejecuta una jugada magnífica para brindarles a Como y Cesc Fàbregas un comienzo de ensueño. Un jugador mágico”. El matutino The Guardian tampoco se privó de comentar sobre la actuación de Nico Paz: “Destrozó a los hombres de Carrick con una actuación brillante que incluyó dos goles y la asistencia para el tanto de Douvikas”.

En la vereda opuesta, la incertidumbre se apoderó de los Diablos Rojos, que llegaron a siete partidos sin ganar, entre ellos el derbi con el City, la eliminación contra Brighton en la tercera ronda de la Copa de la Liga y los encuentros contra el Atlético de Madrid y el Como. Bajo este escenario, la continuidad del entrenador Michael Carrick está en duda. “El United está sumido en el caos, y muchos aficionados pedirán ahora la destitución de Carrick”, subrayó The Sun. Más tarde, remarcó que el abultado resultado podría ser un “punto de inflexión”. “Algo tiene que cambiar”, sentenció.

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La entidad de Mánchester, que no contó para este duelo con Lisandro Martínez por lesión, marcha en el 13° lugar de la Premier League y su rendimiento despierta muchos interrogantes. “Puede que sea cuestión de días hasta que cambien de entrenador”, contó el periodista Samuel Luckhurst después de lo que caratuló como una “humillación” y una “actuación sin vida” en Italia.

Michael Carrick le pidió perdón a los hinchas que fueron a Italia (Créditos: Reuters/Alessandro Garofalo)

The Guardian resaltó que este marcador se trató de la “peor derrota en el fútbol continental desde 1994”, luego de un 0-4 ante el Barcelona de Romário y Stoichkov, mientras que la crónica de James Ducker en The Telegraph apuntó contra Carrick: “Ha habido días oscuros en la era posterior a Sir Alex Ferguson, pero este estuvo entre los peores: el tipo de actuación que provoca el despido de un entrenador. Si los jugadores realmente lo apoyan, si realmente creen en él, tienen una forma muy peculiar de demostrarlo”.

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En consonancia, el cruce dialéctico entre el capitán del equipo, Bruno Fernandes, y su director técnico llamó la atención después de la derrota. En primera instancia, el portugués cuestionó la táctica para afrontar este compromiso: “Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y a veces dejar espacios atrás e intentar recuperar el balón, esperarles, pero a veces cuando les das espacio a estos equipos, ganan confianza. ¿Táctica? Eso es responsabilidad del entrenador y del cuerpo técnico, no mía. A veces hay que ser más valiente bajo presión, arriesgarse a presionar arriba y ponerlos incómodos".

Por otro lado, Michael Carrick le pidió disculpas a los hinchas y puso la mirada en la entrega de sus dirigidos: “Voy a analizar lo que hemos hecho. Lo que importa es la motivación, el propósito y la intensidad del fútbol. Hoy no lo hicimos. No se puede elegir cuándo rendir o no, cuándo darlo todo o no. No hay excusas de ningún tipo. Es inaceptable”.

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Manchester United acumula siete partidos sin ganar (Créditos: Reuters/Alessandro Garofalo)

Ya desde la prensa europea mencionaron los nombres de Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Fabian Hürzeler como candidatos a asumir el cargo en los Diablos Rojos, pero el actual entrenador eligió no hablar de su continuidad en el puesto. “Han sufrido una paliza. Una experiencia que te hace ser humilde”, manifestó Daily Mail.

Dimitar Berbatov, quien vistió esta camiseta entre 2008 y 2012 y fue compañero del propio Carrick, habló en TNT Sports con claros dardos hacia el plantel: “Una noche terrible para el Manchester United. El Como los superó en todos los sentidos. No creo que todos estuvieran dando lo mejor de sí. El Como simplemente se estaba divirtiendo; era como ver a hombres contra niños”.

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Manchester United jugará el próximo domingo desde las 11:00 (hora argentina) en Old Trafford ante Bournemouth por la fecha 8 de la Premier League en busca de romper la peor racha de resultados de los últimos 11 años.