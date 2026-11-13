“Vi una bola de fuego de 50 metros”: el dramático relato entre lágrimas de un testigo de la explosión en Lanús

El testimonio de Walter

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Walter, dueño de un local en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde esta mañana tuvo lugar la violenta explosión por la rotura de un caño maestro de gas, dio detalles del hecho y entre lágrimas contó cómo evacuó a su hermana tras el hecho.

“Le dije (a mi hermana) que baje, me la traje para mi casa y corté las luces del local y me vine, porque fue algo realmente monstruoso”, relató en diálogo con TN.

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Entre lágrimas y visiblemente conmocionado, el vecino aclaró una información que había circulado en un primer momento. “Desgraciadamente, a mí me habían informado que habían habido muertos, porque, semejante explosión, era casi lo más lógico que hubiese pasado”, señaló. Sin embargo, aseguró que, de acuerdo con los últimos datos que recibió, solo hubo heridos.

“La verdad es que, a veces, en estas situaciones, uno dice cosas sin saber”, admitió, al reconocer el estado de conmoción que atravesaba.

La explosión ocurrió antes de las 10 de la mañana

El hombre escribió la magnitud del incendio con una imagene que estremece: “Me encontré con una bola de fuego de más de 50 metros de alto”. Según su descripción, la altura de las llamas superó la de los edificios de la zona.

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“No paró, no paró, no paró”, repitió, al recordar la persistencia del fuego en los minutos posteriores a la explosión. El vecino remarcó que se trata de una zona que conoce “de toda la vida” y que el local afectado, un almacén, pertenecía a gente conocida del barrio.

“Podía haberle pasado a cualquier conocido, a cualquiera de nosotros”, afirmó, en referencia al riesgo que corrieron los vecinos de la cuadra durante el hecho.

Sobre las causas del siniestro, Walter transmitió una versión que circulaba entre los vecinos momentos posteriores a la explosión.

“Aparentemente, por lo que decían, no sé si algún vehículo golpeó el caño maestro y ahí había pérdida de gas”, indicó, aunque aclaró que desconocía el origen exacto de la explosión. “No se puede explicar la explosión”, concluyó.

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Más temprano, Walter había dado más detalles de lo ocurrido en diálogo con el mismo canal. “Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Yo tengo un negocio a dos cuadras de ahí y cerramos, apagamos las luces y nos fuimos porque no sé, están todas las calles rotas, arreglándolas con el tema del gas y no sé si puede volver a explotar en cualquier otro lado”, dijo.

Imágenes del incendio

“Yo me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. La explosión es una locura. Están rompiendo todas las calles. Todas las calles rompieron, poniendo los medidores nuevos de gas”, añadió.

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Según pudo saber Infobae, la explosión se originó luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la empresa Metrogas. La explosión se registró a las 9:44, en la avenida Irigoyen e Iberlucea, frente a una fiambrería, en una zona comercial de gran afluencia. Hay personas heridas que fueron trasladadas de emergencia.

Hay al menos 20 heridos

Las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas de gran intensidad. Por el hecho, hay 20 personas heridas y 5 con quemaduras graves que fueron trasladadas de emergencia, confirmaron fuentes oficiales.