Crimen y Justicia

“Vi una bola de fuego de 50 metros”: el dramático relato entre lágrimas de un testigo de la explosión en Lanús

Walter, dueño de un local en el lugar, dio detalles de lo ocurrido. Minutos después del estallido se retiró junto a su hermana de la zona. “Fue monstruoso”, afirmó

El testimonio de Walter
Guardar

Walter, dueño de un local en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde esta mañana tuvo lugar la violenta explosión por la rotura de un caño maestro de gas, dio detalles del hecho y entre lágrimas contó cómo evacuó a su hermana tras el hecho.

“Le dije (a mi hermana) que baje, me la traje para mi casa y corté las luces del local y me vine, porque fue algo realmente monstruoso”, relató en diálogo con TN.

PUBLICIDAD

Entre lágrimas y visiblemente conmocionado, el vecino aclaró una información que había circulado en un primer momento. “Desgraciadamente, a mí me habían informado que habían habido muertos, porque, semejante explosión, era casi lo más lógico que hubiese pasado”, señaló. Sin embargo, aseguró que, de acuerdo con los últimos datos que recibió, solo hubo heridos.

“La verdad es que, a veces, en estas situaciones, uno dice cosas sin saber”, admitió, al reconocer el estado de conmoción que atravesaba.

La explosión ocurrió antes de las 10 de la mañana

El hombre escribió la magnitud del incendio con una imagene que estremece: “Me encontré con una bola de fuego de más de 50 metros de alto”. Según su descripción, la altura de las llamas superó la de los edificios de la zona.

PUBLICIDAD

“No paró, no paró, no paró”, repitió, al recordar la persistencia del fuego en los minutos posteriores a la explosión. El vecino remarcó que se trata de una zona que conoce “de toda la vida” y que el local afectado, un almacén, pertenecía a gente conocida del barrio.

“Podía haberle pasado a cualquier conocido, a cualquiera de nosotros”, afirmó, en referencia al riesgo que corrieron los vecinos de la cuadra durante el hecho.

Sobre las causas del siniestro, Walter transmitió una versión que circulaba entre los vecinos momentos posteriores a la explosión.

“Aparentemente, por lo que decían, no sé si algún vehículo golpeó el caño maestro y ahí había pérdida de gas”, indicó, aunque aclaró que desconocía el origen exacto de la explosión. “No se puede explicar la explosión”, concluyó.

Más temprano, Walter había dado más detalles de lo ocurrido en diálogo con el mismo canal. “Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Yo tengo un negocio a dos cuadras de ahí y cerramos, apagamos las luces y nos fuimos porque no sé, están todas las calles rotas, arreglándolas con el tema del gas y no sé si puede volver a explotar en cualquier otro lado”, dijo.

Imágenes del incendio

“Yo me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. La explosión es una locura. Están rompiendo todas las calles. Todas las calles rompieron, poniendo los medidores nuevos de gas”, añadió.

Según pudo saber Infobae, la explosión se originó luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la empresa Metrogas. La explosión se registró a las 9:44, en la avenida Irigoyen e Iberlucea, frente a una fiambrería, en una zona comercial de gran afluencia. Hay personas heridas que fueron trasladadas de emergencia.

Hay al menos 20 heridos

Las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas de gran intensidad. Por el hecho, hay 20 personas heridas y 5 con quemaduras graves que fueron trasladadas de emergencia, confirmaron fuentes oficiales.

Temas Relacionados

Remedios de EscaladaLanúsexplosiónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inaudita captura: detuvieron a padre e hijo mientras intentaban robar 13 patos de los Lagos de Palermo

Personal de la Policía de la Ciudad descubrió a un hombre de 36 años y al adolescente de 15 mientras introducían a las aves en una camioneta cerrada en el Parque 3 de Febrero. Las aves, que estaban dispuestas en cajas de cartón, fueron devueltas a su habitat natural

Inaudita captura: detuvieron a padre e hijo mientras intentaban robar 13 patos de los Lagos de Palermo

Fuerte explosión en Lanús por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación: hay 20 heridos y 5 con quemaduras graves

Una máquina dañó una cañería durante trabajos de renovación de redes de MetroGAS; bomberos combaten el fuego y Defensa Civil evacúa viviendas linderas

Fuerte explosión en Lanús por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación: hay 20 heridos y 5 con quemaduras graves

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa del músico presenta su alegato en la última audiencia antes del veredicto

La jornada comenzará este viernes a las 12, luego de que la Fiscalía solicitara 18 años y seis meses de prisión para el ex Viejas Locas. Los jueces darán a conocer el fallo el próximo viernes 20 de noviembre

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa del músico presenta su alegato en la última audiencia antes del veredicto

Detuvieron en Entre Ríos a dos sospechosos vinculados al terrorista italiano prófugo: ¿escapó a Uruguay?

Ambos acusados de asistir a Leonardo Bertulazzi fueron capturados en Entre Ríos por la Policía Federal tras una ola de allanamientos en CABA. Qué les encontraron

Detuvieron en Entre Ríos a dos sospechosos vinculados al terrorista italiano prófugo: ¿escapó a Uruguay?

La Justicia autorizó extraditar a Estados Unidos a los ladrones chilenos acusados de asaltar a Del Potro y al marido de Taylor Swift

La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Ramos. Bastián Jiménez e Ignacio Zuñiga están presos en Marcos Paz desde mayo último, tras intentar abordar un micro en Retiro con circulares rojas de Interpol en su contra

La Justicia autorizó extraditar a Estados Unidos a los ladrones chilenos acusados de asaltar a Del Potro y al marido de Taylor Swift

DEPORTES

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

“Acá nada de ropa cara”: la broma de Nicolás Tagliafico por los “desfiles de moda” de los jugadores de la selección argentina

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia

Fue campeón con Uruguay y compañero de Scaloni en Europa: “Argentina sentirá la ausencia de Messi pero sigue siendo poderosa”

La guerra entre leyendas que se desató en la selección de Corea del Sur y el comunicado de los futbolistas apuntados

TELESHOW

El descargo de Wanda Nara tras la filtración de la polémica pelea con la China Suárez: "No respondí de mí"

El descargo de Wanda Nara tras la filtración de la polémica pelea con la China Suárez: "No respondí de mí"

Se filtró el video de una escandalosa pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "Yo te mato a palos"

Aerobic, estética ochentosa y una frase viral: así fue el regreso a la música de Nicole Neumann con Martín Cirio

Rompió el silencio la pareja de Hernán de Mala Fama tras las versiones de una escandalosa pelea en las grabaciones de PH: Podemos Hablar

“No sabemos por qué lo decidiste”: el desgarrador adiós de Los Palmeras a Marcos Camino y la promesa sobre el futuro de la banda

INFOBAE AMÉRICA

De la violencia a referente de innovación: especialista francés destaca a El Salvador como motor económico regional

De la violencia a referente de innovación: especialista francés destaca a El Salvador como motor económico regional

Llevarán a juicio a 17 presuntos pandilleros en Panamá y su supuesto líder enfrenta una pena de hasta 23 años de prisión

Lo que encontró EFE en la frontera entre Haití y República Dominicana mientras las pandillas dominan el 70% de Puerto Príncipe

“Una mujer realmente excepcional y muy actual”: la historia de Mama Antula, la santa argentina celebrada por León XIV

De funcionario de la Asamblea de Ecuador a presunto jefe criminal: alias Óscar es vinculado a más de 60 asesinatos