“Acá nada de ropa cara”: la broma de Nicolás Tagliafico por los “desfiles de moda” de los jugadores de la selección argentina

La llegada de Tagliafico a Ezeiza con ropa de la selección argentina

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Nicolás Tagliafico se diferenció de la mayoría de los futbolistas de la selección argentina que arribaron al predio de Ezeiza vestidos con ropa civil. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon fue grabado por una cámara que lo exhibió con la indumentaria de concentración del conjunto nacional. Además, dejó una frase durante su llegada: “Acá nada de ropa cara. Acá la ropa de la Selección”.

Ya es habitual hace mucho tiempo, sobre todo con intérpretes de la generación anterior conformada por los ya retirados Lionel Messi y Nicolás Otamendi, más otros que todavía están vigentes como Leandro Paredes (no convocado para esta fecha FIFA por la suspensión que acarrea desde la Copa del Mundo 2026) y Rodrigo De Paul (afuera de la lista por decisión táctica), que las cámaras capten los looks a la moda que ostentan las figuras de la Albiceleste. En este caso, Tagliafico dio la nota y optó por un atuendo elemental.

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Argentina se enfrentará esta noche, a partir de las 20 en la Bombonera, a la selección uruguaya en el que será el primero de los amistosos de esta última fecha FIFA del año. Será la primera vez que el cuadro nacional salga a la cancha a jugar oficialmente tras el retiro definitivo de Lionel Messi, que dijo adiós contra Benín en el Monumental en octubre pasado. Además, los dirigidos por Lionel Scaloni también se presentarán el próximo martes en Córdoba para medirse contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

Nicolás Tagliafico quedó como uno de los más experimentados del vestuario de Argentina tras los retiros de Messi y Otamendi (EFE/ Octavio Guzman)

Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos 2026, permanece en el seleccionado nacional como uno de los más experimentados de la plantilla. Con 34 años, el futbolista surgido en la cantera de Banfield apunta en primera instancia a la próxima Copa América que se celebrará en 2028. A largo plazo, soñará con llegar en condiciones físicas para ser incluido en la nómina del Mundial 2030, aunque todavía no brindó precisiones respecto a su continuidad. Además, en una entrevista reciente, no descartó volver al fútbol argentino en 2027.

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Scaloni renovó su contrato con la selección argentina hasta la Copa América y el Mundial de 2030, e inició una nueva etapa marcada por la salida de Messi. De cara a los amistosos contra Uruguay y Costa Rica, el técnico deberá resolver la capitanía ante las ausencias de Cristian Romero y Lautaro Martínez. Si Emiliano Martínez está en condiciones de atajar pese a su lesión, será el capitán; de lo contrario, la cinta quedará para Gerónimo Rulli.

El entrenador también se refirió al futuro de la camiseta número 10 y aclaró que no será asignada por ahora. Scaloni afirmó que no quiere repartirla entre distintos jugadores y que, cuando llegue el momento, buscarán dársela a alguien que pueda mantenerla. Entre los posibles candidatos surgieron nombres como Nico Paz y Julián Álvarez, este último respaldado públicamente por el Cuti Romero.

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Además, Scaloni explicó la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Sobre el volante del Inter Miami, señaló que dialogó con él en la convocatoria anterior y que no tiene las puertas cerradas, aunque el cuerpo técnico espera que recupere su mejor nivel. Mientras tanto, la intención es aprovechar estos encuentros para observar a futbolistas jóvenes.

LA LISTA DE CONVOCADOS

Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)

Arqueros:

Emiliano Martínez (Chelsea FC)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Gonzalo Montiel (River Plate)

Román Vega (FC Zenit)

Aarón Anselmino (Chelsea FC)

Leonardo Balerdi (AS Roma)

Mariano Troilo (Parma)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Agustín Giay (Palmeiras)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool FC)

Enzo Fernández (Manchester City)

Matías Soulé (AS Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

Gianluca Prestianni (Benfica)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Santiago Castro (AS Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Thiago Almada (River Plate)