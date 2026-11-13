Deportes

“Acá nada de ropa cara”: la broma de Nicolás Tagliafico por los “desfiles de moda” de los jugadores de la selección argentina

El lateral de la Albiceleste se diferenció de sus compañeros y eligió un atuendo de concentración para su arribo al predio de Ezeiza

La llegada de Tagliafico a Ezeiza con ropa de la selección argentina

Guardar

Nicolás Tagliafico se diferenció de la mayoría de los futbolistas de la selección argentina que arribaron al predio de Ezeiza vestidos con ropa civil. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon fue grabado por una cámara que lo exhibió con la indumentaria de concentración del conjunto nacional. Además, dejó una frase durante su llegada: “Acá nada de ropa cara. Acá la ropa de la Selección”.

Ya es habitual hace mucho tiempo, sobre todo con intérpretes de la generación anterior conformada por los ya retirados Lionel Messi y Nicolás Otamendi, más otros que todavía están vigentes como Leandro Paredes (no convocado para esta fecha FIFA por la suspensión que acarrea desde la Copa del Mundo 2026) y Rodrigo De Paul (afuera de la lista por decisión táctica), que las cámaras capten los looks a la moda que ostentan las figuras de la Albiceleste. En este caso, Tagliafico dio la nota y optó por un atuendo elemental.

PUBLICIDAD

Argentina se enfrentará esta noche, a partir de las 20 en la Bombonera, a la selección uruguaya en el que será el primero de los amistosos de esta última fecha FIFA del año. Será la primera vez que el cuadro nacional salga a la cancha a jugar oficialmente tras el retiro definitivo de Lionel Messi, que dijo adiós contra Benín en el Monumental en octubre pasado. Además, los dirigidos por Lionel Scaloni también se presentarán el próximo martes en Córdoba para medirse contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Nicolás Tagliafico quedó como uno de los más experimentados del vestuario de Argentina tras los retiros de Messi y Otamendi (EFE/ Octavio Guzman)

Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos 2026, permanece en el seleccionado nacional como uno de los más experimentados de la plantilla. Con 34 años, el futbolista surgido en la cantera de Banfield apunta en primera instancia a la próxima Copa América que se celebrará en 2028. A largo plazo, soñará con llegar en condiciones físicas para ser incluido en la nómina del Mundial 2030, aunque todavía no brindó precisiones respecto a su continuidad. Además, en una entrevista reciente, no descartó volver al fútbol argentino en 2027.

PUBLICIDAD

Scaloni renovó su contrato con la selección argentina hasta la Copa América y el Mundial de 2030, e inició una nueva etapa marcada por la salida de Messi. De cara a los amistosos contra Uruguay y Costa Rica, el técnico deberá resolver la capitanía ante las ausencias de Cristian Romero y Lautaro Martínez. Si Emiliano Martínez está en condiciones de atajar pese a su lesión, será el capitán; de lo contrario, la cinta quedará para Gerónimo Rulli.

El entrenador también se refirió al futuro de la camiseta número 10 y aclaró que no será asignada por ahora. Scaloni afirmó que no quiere repartirla entre distintos jugadores y que, cuando llegue el momento, buscarán dársela a alguien que pueda mantenerla. Entre los posibles candidatos surgieron nombres como Nico Paz y Julián Álvarez, este último respaldado públicamente por el Cuti Romero.

Además, Scaloni explicó la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Sobre el volante del Inter Miami, señaló que dialogó con él en la convocatoria anterior y que no tiene las puertas cerradas, aunque el cuerpo técnico espera que recupere su mejor nivel. Mientras tanto, la intención es aprovechar estos encuentros para observar a futbolistas jóvenes.

LA LISTA DE CONVOCADOS

Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)
Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)

Arqueros:

  • Emiliano Martínez (Chelsea FC)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Román Vega (FC Zenit)
  • Aarón Anselmino (Chelsea FC)
  • Leonardo Balerdi (AS Roma)
  • Mariano Troilo (Parma)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

  • Máximo Perrone (Como 1907)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Valentín Barco (Chelsea FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool FC)
  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Matías Soulé (AS Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Juan Manuel López (Palmeiras)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Santiago Castro (AS Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Thiago Almada (River Plate)

Temas Relacionados

Nicolás TagliaficoSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

La Albiceleste recibirá a la Celeste en La Bombonera, desde las 20. Televisará TyC Sports y Telefe

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia

Luego de la final de la Supercopa Argentina en Córdoba, cómo está el palmarés general en este rubro

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia

Fue campeón con Uruguay y compañero de Scaloni en Europa: “Argentina sentirá la ausencia de Messi pero sigue siendo poderosa”

El “Tata” Álvaro González conoce bien al entrenador argentino, con quien lo une una gran relación. Analiza la polémica salida de Bielsa y la llegada de Forlán a la Celeste y recuerda su paso por Boca, donde se encontró con un “vestuario difícil”

Fue campeón con Uruguay y compañero de Scaloni en Europa: “Argentina sentirá la ausencia de Messi pero sigue siendo poderosa”

La guerra entre leyendas que se desató en la selección de Corea del Sur y el comunicado de los futbolistas apuntados

Son Heung-min, Kim Min-jae y otros referentes rechazaron haber usado una eventual renuncia como mecanismo para exigir cambios en el equipo

La guerra entre leyendas que se desató en la selección de Corea del Sur y el comunicado de los futbolistas apuntados

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: Inter Miami disputará un amistoso ante River Plate en el Monumental

El equipo de Estados Unidos realizará uno de sus duelos de pretemporada en el país el 19 de enero del 2027

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: Inter Miami disputará un amistoso ante River Plate en el Monumental

MALDITOS NERDS

Asha Sharma adelanta la quinta generación de Xbox y un cambio en el desarrollo

Asha Sharma adelanta la quinta generación de Xbox y un cambio en el desarrollo

‘Fairgames’ queda cancelado: Sony frena el shooter de Haven Studios

Entrevistamos a los protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

‘Vindictus: Defying Fate’ llegará a Steam y PlayStation 5 con combates de fantasía celta

ENTRETENIMIENTO

‘Kpop Demon Hunters’ anuncia su gira mundial: países confirmados, fechas y venta de entradas

‘Kpop Demon Hunters’ anuncia su gira mundial: países confirmados, fechas y venta de entradas

Tres dominicanos conquistan los Latin Grammy con triunfos en merengue, salsa y rap

Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026: “Tu música ha inspirado a toda una generación”

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Karol G y Milo J entre los triunfadores

Anitta gana su primer Latin Grammy tras 15 años de carrera musical

INFOBAE AMÉRICA

“Una mujer realmente excepcional y muy actual”: la historia de Mama Antula, la santa argentina celebrada por León XIV

“Una mujer realmente excepcional y muy actual”: la historia de Mama Antula, la santa argentina celebrada por León XIV

De funcionario de la Asamblea de Ecuador a presunto jefe criminal: alias Óscar es vinculado a más de 60 asesinatos

Hallaron muertos a dos hermanos desaparecidos en la Amazonía ecuatoriana y su padre se entregó a la Policía

Un residente de Miami recibe dos años de prisión federal por amenazar de muerte a Marco Rubio y Kristi Noem

Una caída global de Microsoft 365 afectó a gobiernos y empresas en Estados Unidos: qué servicios dejaron de funcionar