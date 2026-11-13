‘Slay the Spire 2′ recibe su mayor actualización con The Fool y Dread

Slay the Spire 2, de Mega Crit

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Mega Crit publicó la versión 0.113.0 de Slay the Spire 2, su mayor actualización de contenido hasta la fecha. El parche incorpora al personaje jugable The Fool, los modos Blitz y Dread, nuevos eventos y numerosos ajustes, aunque por ahora está disponible únicamente en la rama beta pública de Steam para PC.

The Fool se suma al plantel

The Fool es el sexto personaje jugable de la secuela. Mega Crit lo presenta como un músico de aspecto extravagante que utiliza un arco, pero todavía no detalló sus fortalezas, debilidades ni las mecánicas específicas de su mazo. El arma sugiere una orientación hacia ataques a distancia, una característica que podría influir en su función dentro de las partidas multijugador, aunque el estudio no confirmó ese enfoque.

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Su incorporación también afecta el progreso necesario para acceder al contenido más difícil. Los jugadores que quieran desbloquear Dread deberán alcanzar el nivel 10 de Ascensión con todos los personajes, incluido The Fool. Esto obliga a completar una serie extensa de partidas con el recién llegado antes de probar ese modo.

Slay the Spire 2 continúa en acceso anticipado y mantiene la estructura de roguelike con construcción de mazos de su predecesor. En este tipo de juego, cada intento presenta recorridos, enemigos y recompensas variables, mientras el jugador construye su baraja durante la partida. La secuela agregó opciones como el multijugador, que permite afrontar el ascenso en compañía y coordinar cartas, reliquias y recursos.

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La actualización también modifica cartas de personajes existentes. Ironclad recibió una nueva versión de Expect a Fight, mientras Forgotten Ritual volvió a entregar energía únicamente cuando se agotó una carta durante el turno. Silent obtuvo cambios en Expertise y Memento Mori, además de ajustes numéricos para Speedster y Phantom Blades. También hay modificaciones para Regent y Defect, junto con la nueva carta incolora My Shinies.

Blitz y Dread cambian las reglas

Blitz es una modalidad condensada centrada en la construcción de mazos. Elimina el mapa tradicional, quita relevancia al oro y altera las mercancías disponibles en las tiendas. Su intención es acelerar la toma de decisiones y reducir parte de la exploración entre combates.

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Este modo posee cinco niveles de Ascensión compartidos por todos los personajes. La Ascensión es el sistema de dificultad progresiva de la saga: cada nivel agrega condiciones que vuelven más exigentes las siguientes partidas. Blitz se desbloquea después de completar una partida de Ascensión en cualquier dificultad, por lo que su requisito de entrada es considerablemente menor que el de Dread.

Dread está diseñado para quienes ya llegaron a Ascensión 10 con todo el plantel. Al activarlo, entran en funcionamiento todos los modificadores de Ascensión, los jefes son más fuertes y pueden mejorar a los enemigos de su acto. Las maldiciones, cartas perjudiciales que ocupan espacio dentro del mazo, se acumulan durante el recorrido.

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La diferencia entre ambos modos cubre dos necesidades concretas. Blitz ofrece partidas más directas y con menos elementos de navegación, mientras Dread exige una inversión previa importante y combina varias penalizaciones. Debido al requisito asociado con The Fool, incluso los usuarios que ya habían completado Ascensión 10 con el plantel anterior tendrán que repetir el proceso con el nuevo personaje.

El parche modifica además la distribución de los lugares de descanso, que ahora pueden aparecer un piso antes en cada acto. También agrega eventos en Underdocks y en los actos 2 y 3, entre ellos Waterfall of Obvious Secrets, Wuppy in Trouble, Museum of Torture, Shrine of the Warlord y Thermae Nonupeipe. Esos encuentros incorporan cartas y reliquias vinculadas con sus respectivas decisiones.

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Slay the Spire 2, de Mega Crit.

Cómo acceder y qué más cambia

Mega Crit incluyó varios cambios de interfaz. La selección para partidas estándar ahora recuerda al último personaje utilizado de manera independiente en los modos individual y multijugador. La navegación con control fue ajustada en la tienda y las cartas inspeccionadas muestran ilustraciones en alta resolución. El juego también avisa cuándo una partida guardada pertenece a una versión más nueva, en lugar de señalar erróneamente que el archivo está dañado.

La lista de correcciones cubre partidas diarias, generación de semillas, tiendas, animaciones, cartas, reliquias, enemigos y controles. En multijugador se resolvieron bloqueos relacionados con Tutor, problemas al utilizar pociones durante el cambio de sala y mapas del acto 3 que podían aparecer sin lugares de descanso antes de la fila final. También se corrigieron errores de sincronización entre jugadores y situaciones en las que una muerte podía impedir el avance de la partida.

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El apartado técnico recibió una reducción de las pausas al entrar al combate contra Waterfall Giant. Mega Crit comprimió texturas de fondos, reliquias, ilustraciones, efectos y la pantalla de selección de personajes para acelerar su carga y reducir el consumo de memoria. La versión estable todavía no tiene una fecha confirmada para recibir The Fool, Blitz, Dread y el resto del contenido de la actualización 0.113.0.