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El descargo de Wanda Nara tras la filtración de la polémica pelea con la China Suárez: "No respondí de mí"

Luego de la aparición del escandaloso video, la conductora cuestionó que el material estuviera editado y justificó su reacción

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef
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Luego de que se difundiera el video de su discusión con la China Suárez, Wanda Nara confirmó que era ella quien hablaba en la grabación. La empresaria publicó un mensaje en sus redes sociales y sostuvo que el material que salió al aire estaba editado y no incluía todo lo que dijo durante el cruce.

Hasta ese momento, aunque la voz parecía identificable, existía una duda porque la cámara no enfocaba a Wanda. La imagen mostraba apenas una parte del rostro de la China Suárez, quien aparentemente tenía el celular en sus manos mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

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Faltan frases, editaste, dije más cosas...”, escribió Wanda en una placa de fondo negro. Con esa frase, la conductora cuestionó que el registro emitido no reflejara de manera completa lo ocurrido en la conversación.

El video había sido mostrado este viernes en Puro Show. En el audio se escuchaba a Wanda lanzar insultos y amenazas contra la actriz en el marco de la disputa que mantiene con Mauro Icardi y su actual pareja.

El breve pero contundente posteo de Wanda Nara tras la filtración del video
El breve pero contundente posteo de Wanda Nara tras la filtración del video

Wanda Nara aseguró que respondió por una situación que involucró a sus hijos

En el mismo mensaje, la empresaria agregó: “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”. La frase apuntó a explicar el motivo de su reacción en aquella secuencia y a dejar asentado que, según su versión, sus dichos estuvieron vinculados con cuestiones que involucraban a sus hijos.

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El episodio ocurrió en la Casa de los Sueños, la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta, durante el operativo policial que se realizó tras una denuncia de la hija mayor de la expareja. Según Angie Balbiani, panelista de Puro Show que obtuvo el material audiovisual, Wanda había llegado al domicilio para buscar a la menor, mientras la China salió de la propiedad y se produjo el cruce.

La difusión del material sumó otro capítulo al conflicto entre Wanda, Icardi y sus respectivas parejas. Durante ese mismo operativo también se produjo una discusión entre Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, y el futbolista.

Balbiani sostuvo además que este tipo de registros se volvió frecuente en el contexto de las disputas entre las partes. “Hace tiempo que se graba todo. Creo que de los dos lados, porque conocen los trucos y quieren tener evidencia de todo”, expresó la panelista.

Por el momento, Wanda Nara no brindó más detalles sobre las frases que, según afirmó, quedaron fuera de la versión difundida del video.

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