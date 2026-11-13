La guerra entre leyendas que se desató en la selección de Corea del Sur y el comunicado de los futbolistas apuntados

Tras los rumores de disputas interna dentro de la Selección de Corea, los jugadores emitieron un comunicado (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

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La selección de Corea del Sur intentó cerrar una crisis interna que se extendió durante más de un mes y alcanzó a sus principales figuras. Son Heung-min (Los Ángeles FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Kim Min-jae (Bayern Múnich), Hwang In-beom (Porto) y Hwang Hee-chan (Schalke 04) difundieron un comunicado conjunto para negar que una amenaza de retiro hubiera sido utilizada para imponer cambios dentro del equipo.

El texto fue publicado el 12 de noviembre por la Asociación de Fútbol de Corea (KFA), durante la concentración del plantel en Doha, Qatar, antes de los amistosos frente a Arabia Saudita y Qatar. Los cinco futbolistas reconocieron que existieron conversaciones sobre el funcionamiento de la selección, aunque rechazaron que el debate respondiera a una disputa personal entre jugadores o a una puja por el liderazgo.

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La declaración buscó poner fin a versiones que situaban a Son, capitán del equipo, y a Lee, ambos nacidos en 1992, en conflicto con Kim, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan, integrantes de la llamada “línea del 96”. Las especulaciones se habían multiplicado tras el amistoso contra Uzbekistán, disputado el 6 de octubre.

“Las discusiones no se originaron en conflictos personales con un jugador determinado ni en intereses sobre un tema concreto”, señalaron los futbolistas. “Surgieron de una preocupación compartida por la necesidad de que la selección mejore”. También rechazaron de forma explícita el punto que más tensión había generado: “Es completamente falso que hayamos intentado imponer exigencias bajo la condición de retirarnos”.

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El origen de la controversia puede rastrearse hasta una publicación exclusiva del diario surcoreano JoongAng Ilbo, difundida después del triunfo 2-0 sobre Uzbekistán en el estadio Mir de Yongin. Según ese medio, Kim Min-jae, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan comunicaron a algunos compañeros que consideraban dejar la selección nacional. La información sostuvo que los jugadores estaban descontentos porque “nada cambiaba” en el equipo.

La versión ganó fuerza por lo ocurrido sobre el césped y en los vestuarios. Tras el encuentro, Hwang In-beom se mostró conmovido, permaneció en el campo y se abrazó con Kim y Hwang Hee-chan. Más tarde, los tres mantuvieron una reunión con Hyun Young-min, responsable del área de fortalecimiento deportivo de la KFA, que se extendió hasta pasada la medianoche.

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La KFA reaccionó poco después ante la dimensión que tomó el caso. Un funcionario de la entidad declaró que no podía confirmar conversaciones privadas dentro del vestuario, aunque negó que existiera una determinación de los jugadores de abandonar la selección. El canal SBS informó que, al ser consultado en la zona mixta, Hwang In-beom evitó confirmar un retiro. Dijo que su presencia en los partidos de noviembre dependía de la decisión del entrenador. Luego, tras la reunión con Hyun, respondió con un “no” cuando volvió a ser interrogado sobre esa posibilidad.

Son Heung-min, uno de los referentes que firmó el comunicado (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Hyun también intentó reducir el alcance del episodio. Explicó que los futbolistas hablaron de dificultades acumuladas durante su experiencia en el seleccionado y que el diálogo apuntó a reunir fuerzas para mejorar. Según esa versión, no hubo una conversación directa sobre retiros. La falta de una explicación pública detallada dejó espacio para nuevas interpretaciones.

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El contexto inmediato incluía expresiones de descontento de dos de los futbolistas implicados. Tras el empate 0-0 frente a Venezuela, jugado el 2 de octubre, Kim Min-jae cuestionó la respuesta defensiva de parte del equipo y afirmó que los defensores sufrían por la falta de compromiso colectivo. Hwang In-beom, por su parte, habló de problemas que se arrastraban desde hacía tiempo. También señaló la falta de cambios en la dinámica de la selección y se mostró afectado al referirse a la ausencia de personas a las que pudiera recurrir dentro de la estructura.

Con el paso de los días, la situación dejó de limitarse a la eventual salida de los tres jugadores. Aparecieron versiones sobre un conflicto generacional entre los referentes de 1992 y los futbolistas de 1996. La controversia llegó incluso al Parlamento surcoreano. Durante una audiencia legislativa, se consultó a dirigentes de la KFA sobre el episodio y sobre denuncias de problemas de convivencia dentro del plantel. Los representantes de la federación evitaron ofrecer detalles y señalaron que los asuntos del vestuario debían resolverse de manera interna.

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El 13 de octubre, la KFA difundió un comunicado en el que pidió detener los ataques personales contra los jugadores. La federación advirtió sobre la circulación de “información no verificada” y afirmaciones especulativas en redes sociales y comunidades digitales.

El entrenador interino Roberto Moreno intervino cuando anunció la lista para los amistosos de noviembre. Convocó a Son, Kim Min-jae, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan, y confirmó que Son mantendría la capitanía. El técnico dijo que había hablado con todos los protagonistas y que su decisión se basó en el nivel deportivo y en la voluntad de los jugadores de aportar al equipo.

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Moreno sostuvo que los asuntos surgidos después del partido contra Uzbekistán habían sido abordados cara a cara. También afirmó que la prioridad de todos era preparar una selección competitiva. Su decisión de reunir otra vez a los futbolistas que aparecían en el centro de la polémica anticipó el intento de cerrar el conflicto antes de los próximos compromisos.

En Doha, los cinco jugadores se reunieron y firmaron un mensaje dirigido a los aficionados. Explicaron que habían conversado de manera directa sobre asuntos que antes no habían podido tratar con suficiente profundidad y que eso permitió comprender mejor las posiciones de cada uno.

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El comunicado admitió que existían diferencias sobre cómo debía mejorar la selección, pero rechazó que esas diferencias derivaran de intereses individuales. Los jugadores también explicaron que evitaron responder de forma separada a las publicaciones porque consideraron que la cuestión debía resolverse primero dentro del plantel.

Vale recordar que Corea del Sur quedó eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos, tras vencer a República Checa y caer contra México y Sudáfrica. Luego, en los amistoso de septiembre, golearon a Ecuador y cayeron por 4-1 ante Uruguay. En noviembre, igualaron sin goles ante Venezuela y luego vencieron 2-0 a Uzbekistán.

El comunicado de las principales figuras de Corea del Sur:

Mensaje para todos los aficionados que aman el fútbol de Corea

En primer lugar, lamento haber causado preocupación a la ciudadanía y a los aficionados al fútbol debido a las diversas noticias recientes relacionadas con la selección nacional.

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En esta convocatoria, nos reunimos para compartir con franqueza nuestras opiniones sobre la selección. Al escuchar directamente y explicar aquellos aspectos que no habíamos podido discutir a fondo hasta ahora, pudimos comprender mejor las posiciones de cada uno.

Por encima de todo, hemos vuelto a confirmar que todos compartimos el mismo sentimiento: que el fútbol de Corea del Sur, que ha estado estancado por un tiempo, debe desarrollarse más de lo que lo ha hecho hasta ahora, y que debemos corresponder al apoyo de la ciudadanía con un rendimiento y resultados acordes con nuestra historia y prestigio. Por supuesto, ese sentimiento siempre ha sido el mismo, y no ha cambiado en absoluto.

A pesar de que acabábamos de llegar de un vuelo de larga distancia, durante una conversación que se prolongó por un tiempo considerable, cada uno compartió sin reservas sus opiniones sobre el proceso de preparación y el funcionamiento de la selección nacional. El arrepentimiento y la tristeza por haber decepcionado a la población durante la última Copa del Mundo aún persisten en todos nosotros, y el punto de partida de nuestra reflexión fue qué debe cambiar para no repetir lo mismo.

Lo que quiero dejar en claro es que los jugadores de nuestra selección nacional no actuaron a partir de conflictos personales con algún jugador en particular ni de intereses relacionados con un asunto específico, sino que partimos de una conciencia común de que la selección debe mejorar. Además, no es cierto en absoluto que hayan intentado imponer ciertas exigencias a cambio de su retiro.

La razón por la que no hemos dado explicaciones detalladas sobre cada una de las noticias publicadas hasta ahora es que consideramos que los asuntos relacionados con la selección nacional deben discutirse y resolverse primero a fondo internamente. Aunque hubo muchos aspectos que se dieron a conocer de manera errónea, en una situación en la que es difícil que nos reunamos en persona debido a que cada uno juega en su propio equipo, consideramos que expresar nuestras posturas individualmente sin un diálogo suficiente podría generar más malentendidos.

Ante todo, no queríamos que el debate, que comenzó con el deseo de que la selección nacional mejorara, se convirtiera en un rumor sin fundamento y se interpretara como un conflicto entre los jugadores, ocultando así su propósito original.

Ahora queremos dejar atrás las controversias innecesarias y concentrarnos en la selección nacional que construiremos juntos en el futuro. Somos compañeros que hemos jugado juntos durante mucho tiempo por el fútbol coreano y que seguiremos avanzando hacia el mismo objetivo.

Respetando y confiando en los roles y responsabilidades de cada uno, nos esforzaremos juntos para ser un buen ejemplo para los jugadores jóvenes que escribirán la próxima página del fútbol coreano.

Aprovecharemos el tiempo que nos queda hasta la próxima Copa Asiática para prepararnos de manera más rigurosa. También nos comunicaremos más estrechamente con la federación para asegurarnos de que no se repitan las decepciones y los remordimientos de la última competencia.

Sabemos muy bien que lo que el público espera de nosotros no son nuestras explicaciones, sino la sinceridad y el buen desempeño que demostremos en la cancha. En este partido de preparación también daremos lo mejor de nosotros con un solo corazón y, con un desempeño y una actitud dignos de la historia y el prestigio del fútbol coreano, corresponderemos a su aliento y apoyo.

Gracias.

Son Heung-min, Lee Jae-sung, Kim Min-jae, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan