El Salvador

De la violencia a referente de innovación: especialista francés destaca a El Salvador como motor económico regional

Durante una entrevista matutina, un especialista galo explicó que la pacificación del territorio salvadoreño permitió atraer capitales externos y acelerar la modernización institucional frente a los desafíos económicos globales

Reclusos en el CECOT, recinto penitenciario calificado por el analista internacional como un símbolo de la transición hacia los niveles de seguridad más altos del continente. REUTERS/Jose Cabezas
Reclusos en el CECOT, recinto penitenciario calificado por el analista internacional como un símbolo de la transición hacia los niveles de seguridad más altos del continente. REUTERS/Jose Cabezas
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El especialista en relaciones internacionales y presidente del Think Tank Francia-América Latina, Pascal Drouhaud afirmó que El Salvador experimenta una transformación integral basada en la seguridad y la proyección tecnológica para posicionarse como un referente en Centroamérica.

Durante una entrevista concedida al programa Frente a Frente, el analista francés explicó que las reformas estructurales en el país centroamericano permitieron modificar la percepción exterior y sentar las bases para la atracción de inversiones globales.

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Drouhaud, quien participará en las actividades de la segunda Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia los días 16 y 17 de noviembre, encabezada por la Vicepresidencia salvadoreña, remarcó que las medidas implementadas desde 2019 generaron un cambio sustancial respecto a los índices de criminalidad que afectaban al territorio.

De acuerdo con el especialista, este giro no representa una simple recuperación de estructuras dañadas, sino un proceso de refundación institucional. En su análisis sobre la evolución social salvadoreña, comparó la situación crítica registrada hace una década con la estabilidad actual.

Drouhaud recordó que en años como 2015 la violencia marcaba el pulso cotidiano con tasas extremas de homicidios, mientras que hoy la nación centroamericana exhibe los registros de criminalidad más bajos de la región, lo que despierta el interés de observadores y gobiernos europeos.

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Durante su conversación en el estudio de Frente a Frente, Pascal Drouhaud destacó la transformación económica y los retos institucionales de la nación centroamericana (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Durante su conversación en el estudio de Frente a Frente, Pascal Drouhaud destacó la transformación económica y los retos institucionales de la nación centroamericana (Cortesía: Secretaría de Prensa).

A juicio del experto, la decisión de catalogar a las pandillas como organizaciones terroristas y recluirlas en infraestructuras penitenciarias de máxima seguridad constituyó el punto de partida para recuperar el principio de autoridad.

En ese sentido, Pascal Drouhaud subrayó la naturaleza de esta transformación: “No se habla de reconstrucción, no es el tema. Se habla de construcción”. Para el analista, la pacificación territorial funciona como la condición previa necesaria para edificar sistemas educativos sólidos y fomentar la convivencia cívica en El Salvador.

El camino hacia un centro regional de inteligencia artificial

El especialista abogó que el restablecimiento del orden público repercutió de forma directa en el clima de negocios y en la inserción mercantil del país. Evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubican a la nación entre los 10 primeros países de América Latina en facilitación comercial, con registros destacados en la celeridad de los trámites de aduana para las exportaciones.

Esta agilidad en frontera y la certidumbre física y jurídica dinamizaron la captación de inversiones productivas internacionales. Al analizar este cambio de posicionamiento frente a los socios tradicionales del istmo, Pascal Drouhaud remarcó que el país adquirió un perfil proactivo: “El Salvador, en su postura ya de país motor en Centroamérica, de país modelo, ya está buscando en otros sectores”.

La estrategia comercial busca trascender los esquemas tradicionales mediante la apertura de intercambios directos con mercados emergentes en África, lo que permite diversificar los destinos de los productos salvadoreños. Para el analista, los foros internacionales programados en San Salvador no constituyen actos de protocolo, sino plataformas operativas para enlazar al país con polos productivos de Europa y África a través de rutas comerciales inéditas.

Bandera de El Salvador ondeando en un puerto. Contenedores de carga apilados en primer plano y grúas de barco con buques en el fondo del Puerto de Acajutla.
Durante la entrevista, Drouhaud explicó la estrategia salvadoreña para tejer alianzas con naciones africanas y debatir el rol del Estado frente a observadores europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo esa misma lógica de desarrollo, el especialista ponderó la reciente aprobación del marco legal que dio origen a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. A su juicio, las naciones que eviten crear herramientas tecnológicas propias quedarán rezagadas frente a las transformaciones de la economía internacional.

Para dimensionar la viabilidad de estas metas, Drouhaud trazó un paralelismo histórico con la reconstrucción y el despliegue industrial de Francia tras la Segunda Guerra Mundial, cuando bajo la conducción de Charles de Gaulle se desarrollaron la energía nuclear y el transporte ferroviario de alta velocidad en menos de dos décadas.

Desde esa perspectiva, concluyó que la determinación política y la apertura de la sociedad salvadoreña son los motores para convertir a El Salvador en un polo regional de innovación: “Si uno tiene la gana, El Salvador tiene la gana, se volverá posible, obviamente”.

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