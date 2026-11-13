Fabio Cuggini: “La motosierra nos pegó a todos, a mí me hirió”

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Después de mucha cercanía con el gobierno de Javier Milei, el peluquero y empresario pyme, Fabio Cuggini, cuestionó la presión tributaria y la falta de rentabilidad de los comercios durante una entrevista en Infobae a las Nueve, este viernes.

“Nosotros creímos en un nuevo proyecto, para oxigenar. La motosierra nos pegó a todos”, sostuvo, al referirse a la situación de emprendedores y pequeñas empresas.

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“A mí me hirió, estamos todos sangrando. Pero todo eso que se prometió queremos que se cumpla, porque si no prometen los anticipos (del impuesto a las) Ganancias, de Bienes Personales que iban a salir, porque te proyectan cuánto vas a ganar. Y al fin y al cabo estamos pagando”, contó durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Y siguió: “¿Por qué tengo que pagar anticipo de Ganancias? No me alcanza la plata. Yo hago el resumen y me la paso laburando y no veo mi ganancia”.

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El empresario afirmó que una reducción de impuestos debería alcanzar a los autónomos y empresarios pymes, sin beneficios diferenciados para las grandes empresas. “Yo la verdad siempre miré el bosque, no el árbol, porque era más joven. Hoy quiero mirar el árbol porque nos vamos a morir”, introdujo, antes de dar su argumento: “A mí el futuro, el litio o Vaca Muerta, no me importa. Me importa lo que hoy verdaderamente mueve la economía de un país, que son los comercios y las pequeñas pymes”.

Con ese análisis, Cuggini sostuvo que la falta de ventas limita la posibilidad de tomar personal o mejorar salarios. “Sin consumo no hay ventas. Sin ventas tampoco hay trabajo. Es así, es lógico”, completó. Incluso fue crítico de la reforma laboral, al evaluar su alcance insuficiente para que mejoren las perspectivas de los comerciantes. “Había que modernizar las leyes, perfecto. Pero tenés que tener una baja de impuestos. En los comercios no se sostiene más, aumenta todo”, insistió.

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El empresario cuestionó el cobro de anticipos del impuesto a las Ganancias ante la caída de rentabilidad comercial.

Según su planteo, una empresa necesita margen para recuperar capital, crear puestos de trabajo y permitir que el dueño tenga beneficios. “Yo invertí mi capital para generar fuente de trabajo y para tener tiempo yo para disfrutar”, sostuvo. Y señaló que la precarización laboral no se resuelve solamente con exigencias de registración para los empleadores. “¿Quién va a blanquear un tipo? Si se sigue llevando... Bajaron impuestos, pero es injusto para el tipo que da laburo”, deslizó.

Con esas consideraciones, el peluquero cuestionó la idea de un “cambio cultural” aplicada de forma general. “Yo no necesito cambio cultural. El cambio cultural lo necesita la gente kirchnerista, la gente de izquierda, porque este fue un país de derecha, que le lavaron la cabeza y le regalaron la plata fácil”, señaló.

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El malestar con Milei: “Te dejan de atender el teléfono”

Cuggini, junto a Javier Milei y José Luis Espert en 2001

El peluquero contó que había evaluado irse de la Argentina, antes de la victoria de Javier Milei, hasta que percibió en la campaña presidencial una expectativa distinta en 2023. “Yo tenía decidido irme del país. Creo que íbamos camino a Venezuela, lamentablemente. Y el aire nuevo de un ciudadano diferente, un economista, creo que generó expectativas”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no vota desde el año 2001. “Todos venden humo. A muchos los conocí pobres y hoy son millonarios. Me dan cátedra de moralidad y honestidad para que para que lo vayas a votar”, definió.

El empresario manifestó que quiere que Milei continúe en el poder si consigue sostener una línea económica, aunque pidió que ese rumbo pueda sobrevivir a un cambio de gestión. “Me gustaría que sea rotativo, que venga otra persona después de Javier, pero que continúe con la misma línea”, expuso.

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Cuggini sostuvo que, tras llegar a la Presidencia, dejó de hablar con Milei, pese a que tenían una relación previa y compartieron actividades políticas y electorales. “Cuando son presidentes te dejan de atender el teléfono. Son muy pocos los que te lo atienden”, remarcó, y consideró que el distanciamiento se produjo a raíz de opiniones suyas a la prensa. “Yo quería colaborar. Entonces, parece que te dicen: ‘No, acá tenés que rendir cuentas’. Y salieron un par de notas mías donde yo tuve una crítica”, explicó.

Desde su mirada, Cuggini pidió un acuerdo político que se mantenga más allá de cada gobierno. “Lo que pido es un Presidente de consenso. Lo vengo diciendo cuando hablo de juntarse todos, sacar el país adelante y armar una columna vertebral”, concluyó.

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