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El golazo bajo la lluvia de Nico Paz ante el Manchester United al minuto del partido por Champions League

La figura de la selección argentina abrió la cuenta apenas se inició el partido del máximo torneo continental

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Nico Paz sorprendió de entrada en el duelo de Champions League que el Como 1907 con un golazo ante Manchester United en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Una de las figuras de la selección argentina recibió la pelota en la puerta del área, giró y acomodó el cuerpo para colgar un zurdazo del ángulo.

El mediocampista de 22 años, que nació en España pero eligió representar a la Albiceleste, ya se había destacado con dos asistencias en la victoria 4-1 del Como sobre RB Leipzig en el inicio de la fase de grupos de la Champions League. Luego, completó los 90 minutos en la caída 3-2 en Países Bajos contra Feyenoord.

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Paz otra vez inició como titular ante los Diablos Rojos, al igual que el ex Vélez Máximo Perrone. El mediocampista central de 23 años, que fue capitán de la Sub 20 en el Mundial de la categoría del 2023 y ya sumó citaciones a la Mayor de Argentina, había anotado un tanto contra Leipzig tras iniciar como suplente y venía de completar los 90 minutos ante Feyenoord en el combinado que lidera Cesc Fábregas.

Nico Paz abrió la cuenta antes del segundo minuto de juego (Foto: Reuters/Alessandro Garofalo)
Nico Paz abrió la cuenta antes del segundo minuto de juego (Foto: Reuters/Alessandro Garofalo)

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