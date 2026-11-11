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“Estoy rezando para que sea la última”: la confesión de la atleta que pasará por su novena cirugía tras salvarse de una amputación

Lindsey Vonn manifestó sus deseos y temores a través de un video en redes sociales: “Crucemos los dedos: hoy será un día importante”. Todavía le quedan entre 6 a 9 meses de recuperación

"Esta será mi novena cirugía y estoy rezando la última": la publicación de Lindsay Vonn en redes sociales
"Esta será mi novena cirugía y estoy rezando la última": la publicación de Lindsey Vonn en redes sociales
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Lindsey Vonn anunció que se someterá a una novena cirugía en medio de su larga recuperación tras sufrir una fractura compleja de tibia el 8 de febrero durante la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, un accidente que estuvo a punto de costarle la amputación de la pierna izquierda.

Vonn publicó un video en su cuenta personal de Instagram, en el que relató cómo será su nuevo paso por el quirófano, mientras que en la descripción del posteo manifestó sus deseos y temores en esta decisión: “Finalmente, ha llegado el momento. He estado nerviosa y ansiosa por eso, pero al mismo tiempo emocionada de dejar esto atrás. Esta será mi novena cirugía y estoy rezando que sea la última”.

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“Todavía hay cosas que podrían cambiar en la cirugía, así que tendremos que esperar a ver cómo va, pero los mantendré informados sobre mi progreso cuando salga y me recupere. Gracias de nuevo por todo el apoyo de estos últimos 9 meses. Realmente ha significado mucho para mí recibir tanto amor y aliento”, manifestó la esquiadora de 42 años para sus más de 3,5 millones de seguidores en esa red social.

En su grabación, detalló cómo será este nuevo procedimiento: “Van a retirar todas las placas y los tornillos; es decir, todo el material que tengo, para poder colocar un nuevo ligamento cruzado anterior (LCA), porque todavía no tengo LCA. Debido a todas las placas, no pudieron colocarlo antes. Esperé estos nueve meses para que el hueso se curara y pudieran reparar el LCA. Mi hueso ya sanó, lo cual es una gran noticia. Pero ahora viene la operación del LCA y eso implica otros seis a nueve meses de recuperación, como ocurre normalmente con un LCA. Además, cuando retiran todos los tornillos, quedan agujeros en el hueso que también tienen que cicatrizar. Crucemos los dedos: hoy será un día importante”.

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La estadounidense ya acumuló ocho intervenciones quirúrgicas desde la caída. En una de esas operaciones, que duró más de seis horas, fue clave la colocación de las placas y tornillos necesarios para reconstruir la tibia. “Como pueden ver, han sido necesarias muchas placas y tornillos para recomponerlo todo”, escribió Vonn en su cuenta de Instagram, junto a una radiografía que mostró la cantidad de implantes en su pierna.

La esquiadora de EEUU sufrió un duro accidente en Milano-Cortina 2026

La caída y el diagnóstico inicial que encendió las alarmas

El accidente ocurrió a apenas 13 segundos de iniciada la prueba olímpica. Vonn perdió el control cuando su brazo derecho se enganchó en una puerta de la pista Tofana, en las Dolomitas, lo que provocó un giro de 180 grados en su cuerpo y la consecuente caída. La esquiadora, que competía con el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda roto —lesión sufrida pocos días antes en Crans-Montana, Suiza— fue evacuada en helicóptero. Los organizadores pusieron música de fondo para enmascarar sus gritos de dolor mientras permanecía en el suelo con las botas aún enganchadas a los esquís.

Horas después, el equipo estadounidense informó que Vonn estaba “en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”. Esa misma noche fue sometida a la primera cirugía ortopédica para estabilizar la fractura. Al día siguiente, en un comunicado en Instagram, Vonn reconoció la gravedad: “Desafortunadamente sufrí una compleja fractura de tibia que actualmente está estable, pero que requerirá múltiples cirugías para fijarla adecuadamente”.

Tras el accidente olímpico, Vonn afirmó que la lesión previa en la rodilla no fue determinante en la caída: “Mi ligamento cruzado anterior y otras lesiones previas no tuvieron nada que ver. Simplemente iba 12,7 centímetros demasiado apretada en mi línea cuando mi brazo derecho se enganchó dentro de la puerta, torciéndome y provocando mi caída”.

Ya había padecido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2013 y se sometió en 2024 a una reconstrucción en la misma articulación, en la que se implantaron dos piezas de titanio.

Lindsey Vonn
La radiografía que compartió Lindsey Vonn en sus redes sociales

El síndrome compartimental que estuvo a punto de costarle la pierna

A medida que avanzó el tratamiento, la deportista reveló que la lesión fue más grave de lo que el diagnóstico inicial indicaba. En un video publicado desde su residencia en Colorado, Vonn explicó: “Tuve una fractura compleja de tibia y de peroné, y la razón de su complejidad fue el síndrome compartimental. El síndrome compartimental se produce cuando un traumatismo en una zona es tan fuerte que la sangre se acumula. Básicamente, lo aplasta todo: músculos, nervios, tendones, y muere”.

El doctor Tom Hackett realizó una fasciotomía para salvarle la pierna. “Abrió ambos lados de mi pierna, la dejó respirar y me salvó de ser amputada”, afirmó la propia Vonn. Además, la esquiadora requirió una transfusión de sangre por la baja hemoglobina causada por la pérdida de fluido. “Estuve en el hospital un poco más de lo esperado porque tenía la hemoglobina muy baja. Estaba sufriendo mucho, el dolor estaba un poco fuera de control y tuve que recibir una transfusión de sangre. Eso me ayudó mucho, superé la etapa y ahora estoy fuera”, detalló.

Lindsey Vonn asistió este sábado a la 15.ª Gala Anual de Arte y Cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Créditos: Reuters/Mario Anzuoni)
Lindsey Vonn asistió este sábado a la 15.ª Gala Anual de Arte y Cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Créditos: Reuters/Mario Anzuoni)

El doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en ortopedia y rodilla del centro ortopédico Santy de Lyon, advirtió en declaraciones a RMC Sports sobre la gravedad del cuadro: Para un deportista de alto nivel, es casi la peor lesión posible. Para comprender bien la gravedad de la situación, se trata de un tipo de fractura que se da principalmente en accidentes de tráfico, especialmente entre motociclistas”. Sonnery-Cottet añadió que el fijador externo colocado en la pierna “demuestra que no han podido reparar completamente su fractura”, y concluyó: “Su objetivo actual es, ante todo, conservar la pierna y poder caminar”.

En febrero pasado, Vonn confirmó que, además de la fractura de tibia, sufrió una rotura de tobillo en la pierna derecha, lo que limitó su movilidad. “Estoy en silla de ruedas ahora mismo, estoy muy inmóvil y tendré que estar en silla de ruedas un tiempo porque también me rompí el tobillo derecho”, indicó.

La medallista dorada en la edición invernal de Vancouver 2010 evitó ir más allá sobre su continuidad deportiva a través de un mensaje en redes sociales: “No estoy lista para hablar de mi futuro en el esquí. Me he centrado en recuperarme de mi lesión y volver a la normalidad. Ya llevo seis años retirada y tengo una vida increíble fuera del esquí”. Vale destacar que se había retirado en 2019 con un palmarés de 82 victorias en la Copa del Mundo, pero reapareció en la previa a los JJOO y obtuvo su clasificación para la cita invernal celebrada en Italia.

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