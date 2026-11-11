Costa Rica

Reclusos del CACCO en Costa Rica fabrican naipes, pelotas y otros objetos prohibidos con uniformes, sandalias y materiales de sus celdas

La Policía Penitenciaria realizó nuevos decomisos en la cárcel de máxima seguridad de Costa Rica. Entre los artículos encontrados destacan 102 cartas artesanales, mecates, piezas de sandalias y una pelota confeccionada con tela del uniforme de los privados de libertad

Un total de 102 piezas de papel y cartón, transformadas en naipes artesanales, fueron encontradas durante las inspecciones realizadas en dormitorios de la cárcel de máxima seguridad. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
Un total de 102 piezas de papel y cartón, transformadas en naipes artesanales, fueron encontradas durante las inspecciones realizadas en dormitorios de la cárcel de máxima seguridad. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
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Los privados de libertad del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), la nueva cárcel de máxima seguridad de Costa Rica, están utilizando artículos personales y materiales de las instalaciones penitenciarias para fabricar objetos cuya tenencia está prohibida dentro de los dormitorios, según informó el Ministerio de Justicia y Paz.

Durante las recientes inspecciones realizadas, oficiales de la Policía Penitenciaria encontraron naipes elaborados con papel y cartón, mecates improvisados, piezas de sandalias y una pequeña pelota confeccionada con tela del uniforme de los reclusos.

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Los decomisos forman parte de los operativos que las autoridades mantienen para supervisar el comportamiento de los internos y evitar la fabricación o acumulación de artículos no autorizados en las celdas de alta contención.

¿Qué encontraron dentro de las celdas?

En uno de los dormitorios, los agentes localizaron 51 piezas de papel común en las que los privados de libertad habían dibujado figuras similares a las de una baraja.

También decomisaron 17 fajas de sandalias tipo Crocs, varios mecates elaborados artesanalmente que eran utilizados como tendederos, un hilo dental y un fragmento de colchoneta.

Entre los objetos encontrados llamó la atención una pequeña pelota conocida como “cascarita”, confeccionada con tela naranja de los uniformes penitenciarios.

Según explicó el Ministerio de Justicia, este artículo se elabora cosiendo un trozo de tela que posteriormente se humedece con agua para aumentar su peso. Algunos privados de libertad lo utilizan para jugar, golpeándolo contra las paredes o pasándolo entre personas.

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En otro dormitorio, los oficiales encontraron 51 piezas adicionales de cartón con dibujos que simulaban cartas de juego, así como mecates improvisados y una pieza metálica utilizada como sujetador de cama.

En total, los agentes retiraron 102 piezas de papel y cartón transformadas en naipes, además de otros elementos que no están autorizados dentro de los dormitorios.

La Policía Penitenciaria decomisó nuevos artículos prohibidos dentro del CACCO, donde los reclusos modifican materiales de uso cotidiano para fabricar diferentes objetos. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
La Policía Penitenciaria decomisó nuevos artículos prohibidos dentro del CACCO, donde los reclusos modifican materiales de uso cotidiano para fabricar diferentes objetos. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Ya habían decomisado armas artesanales

Estos nuevos hallazgos se producen pocos días después de una primera intervención realizada el 31 de octubre en uno de los dormitorios de la nave cuatro del CACCO.

Durante aquella inspección, los agentes localizaron siete cucharas plásticas afiladas, una pieza metálica desprendida de un camarote y un arma blanca fabricada con un fragmento de vidrio y una empuñadura de papel.

También decomisaron 10 almohadas artesanales, tiras de cobijas, una aguja confeccionada con alambre y un frasco de vidrio que aparentemente contenía medicamentos.

Tras esos primeros hallazgos, el Ministerio de Justicia advirtió que mantendría controles estrictos sobre los objetos que los reclusos modificaran para darles usos distintos a los autorizados.

Entre los objetos decomisados destacan siete cucharas plásticas afiladas y un arma blanca fabricada con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel.
Entre los objetos decomisados destacan siete cucharas plásticas afiladas y un arma blanca fabricada con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel.

Más de 600 privados de libertad permanecen en el CACCO

El centro penitenciario comenzó a funcionar el 30 de octubre de 2026, con el traslado inicial de 123 privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

Para el 3 de noviembre, el Ministerio de Justicia confirmó que más de 600 internos ya habían sido ubicados en sus instalaciones, entre ellos personas vinculadas con organizaciones criminales y condenados por delitos graves.

El establecimiento cuenta con una capacidad proyectada para 5,100 reclusos, aunque su ocupación se desarrolla mediante traslados progresivos desde otros centros penitenciarios.

Más de 600 privados de libertad habían sido trasladados al CACCO hasta inicios de noviembre, mientras las autoridades mantienen vigilancia permanente para detectar artículos no autorizados.
Más de 600 privados de libertad habían sido trasladados al CACCO hasta inicios de noviembre, mientras las autoridades mantienen vigilancia permanente para detectar artículos no autorizados.

Vigilancia durante las 24 horas

Ante los nuevos decomisos, la Policía Penitenciaria informó que mantiene vigilancia durante las 24 horas del día, mediante herramientas tecnológicas, supervisión estratégica y requisas en los dormitorios.

Las autoridades también realizan inspecciones para identificar alteraciones en objetos de uso cotidiano, uniformes y elementos del mobiliario.

El Ministerio señaló que estas labores requieren identificar modificaciones que no necesariamente resultan evidentes durante una revisión convencional.

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