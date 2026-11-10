Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

Stronghold 4, de Firefly Studios.

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Firefly Studios retrasó el acceso anticipado de Stronghold 4 del 7 de diciembre de 2026 al 20 de abril de 2027. La secuela de estrategia en tiempo real y construcción de ciudades estará disponible para PC mediante Steam, con una campaña económica que originalmente iba a incorporarse en una actualización posterior.

Por qué Firefly Studios cambió la fecha

El director del estudio, Nick Tannahill, explicó que el equipo necesita más tiempo para trabajar en el contenido y atender los comentarios recibidos durante el Next Fest. Según el responsable, la decisión fue difícil, pero permitirá que la primera versión pública tenga el nivel de acabado y las modalidades previstas para el inicio del acceso anticipado.

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Una parte importante de las observaciones procede de la segunda demo pública. Esa versión todavía no incluía todas las unidades ni el comportamiento definitivo de los enemigos, pero permitió que los jugadores probaran misiones de escaramuza y construcción libre. Firefly Studios quiere resolver tantos comentarios como sea posible antes del estreno.

El estudio también reconoció que ciertos elementos del diseño y la implementación requirieron más trabajo del calculado. El desarrollo de un juego de estrategia combina sistemas económicos, construcción, unidades y comportamiento de enemigos; un cambio en uno de estos componentes puede afectar el equilibrio de los demás.

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La nueva fecha tiene otro efecto práctico: Stronghold 4 ya no competirá dentro del cargado calendario de lanzamientos de fin de año. El estreno anterior estaba fijado para el 7 de diciembre de 2026, un periodo en el que suelen concentrarse numerosas publicaciones.

Stronghold 4, de Firefly Studios.

Qué incluirá el acceso anticipado

Stronghold 4 llegará con una campaña completa de historia, escaramuzas personalizadas, una modalidad denominada ruta de escaramuzas y construcción libre. A esta lista se sumará la campaña económica, que antes estaba programada como una actualización posterior al lanzamiento.

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La simulación y la administración de recursos son elementos centrales de la serie. Tannahill señaló que el equipo no estaba conforme con la posibilidad de publicar el juego sin esa parte, por lo que el retraso permitirá incorporarla desde el 20 de abril. Así, las dos campañas previstas —la narrativa y la económica— estarán disponibles al comenzar el acceso anticipado.

El acceso anticipado es un modelo de publicación que permite comprar y jugar un título antes de su versión final. Durante ese periodo, los desarrolladores pueden agregar contenido, corregir errores y ajustar sistemas a partir de la respuesta de los usuarios. En este caso, Firefly Studios planea seguir ampliando el juego y trabajando con los comentarios de la comunidad antes de alcanzar la versión 1.0.

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Esto significa que la edición de abril de 2027 tendrá más contenido que el planeado para diciembre, pero seguirá siendo una versión en desarrollo. Firefly Studios no informó cuánto durará esta etapa ni anunció una fecha para la publicación definitiva.

Cómo seguirá la presentación del juego

Firefly Studios publicará nuevos videos en YouTube durante las próximas semanas y meses. El material estará dedicado a la historia, las mecánicas de asedio, las dos campañas, las escaramuzas personalizadas, las aldeas y el sistema de clima.

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El estudio ya había difundido presentaciones centradas en la personalización de castillos y la economía. Los siguientes videos buscarán explicar con mayor detalle las funciones que estarán disponibles cuando comience el acceso anticipado, además de mostrar los avances realizados durante los meses adicionales de desarrollo.

Los jugadores pueden agregar Stronghold 4 a su lista de deseados en Steam para recibir avisos sobre novedades y cambios. La plataforma también enviará una notificación cuando el acceso anticipado quede habilitado el 20 de abril de 2027.

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