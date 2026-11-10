Ciencia

Descubren dos nuevas especies de monos aulladores en la Amazonia, 85 años después del último hallazgo

Un estudio genético identificó linajes hasta ahora desconocidos en Brasil y advirtió que uno de ellos habita una región afectada por la deforestación y la fragmentación del bosque

Alouatta matogrossensis
Dos nuevas especies de monos aulladores fueron identificadas en la Amazonia a partir de análisis genéticos y ejemplares de museos
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Dos especies de monos aulladores hasta ahora desconocidas fueron identificadas en la Amazonia, un hallazgo que amplía el mapa de la biodiversidad de la selva tropical más extensa del planeta y alerta sobre poblaciones que ya enfrentan la pérdida acelerada de su hábitat. La investigación, publicada en Communications Biology, describió a Alouatta iroi y Alouatta matogrossensis a partir de análisis genéticos, muestras de campo y especímenes conservados en museos.

El estudio estuvo liderado por investigadores de la Universidad de Salford, en Reino Unido, junto con científicos de instituciones de Brasil, Portugal y otros países. El equipo examinó los genomas de 11 especies de monos aulladores de América del Sur y América Central para reconstruir sus relaciones evolutivas y precisar el área de distribución de cada grupo.

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La revisión permitió detectar que algunas poblaciones, consideradas hasta ahora parte de especies conocidas, correspondían en realidad a linajes separados. Un linaje evolutivo es un grupo de organismos que comparte un antepasado y que siguió una trayectoria genética distinta durante un período prolongado.

El análisis genético reveló dos especies ocultas de monos aulladores

Los investigadores combinaron información de ADN de ejemplares de distintas zonas amazónicas con el estudio de rasgos físicos de animales preservados en colecciones científicas. La comparación incluyó características como el pelaje, la forma del cuerpo y otros elementos anatómicos que permitieron contrastar los resultados genéticos.

Ese cruce de datos derivó en la descripción de Alouatta iroi, conocida como mono aullador rojo de Pantepui, y Alouatta matogrossensis, el mono aullador rojo de Mato Grosso. Ambas especies habitan en la Amazonia brasileña, aunque sus áreas de distribución se ubican en regiones diferentes.

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Alouatta matogrossensis
Alouatta iroi, conocido como mono aullador rojo de Pantepui, habita una región de la Amazonia brasileña

El trabajo señala que el género Alouatta recibió una actualización taxonómica. La taxonomía es el sistema que emplea la ciencia para clasificar y nombrar a los seres vivos según sus relaciones biológicas. Bajo la nueva propuesta, el grupo de los monos aulladores pasaría a incluir 16 especies y dos subespecies.

La última descripción de una especie de aullador había ocurrido en 1941, cuando se identificó a Alouatta puruensis. Por eso, el descubrimiento llega 85 años después de la anterior incorporación formal de una especie al género, según la información difundida por la Universidad de Salford.

Los grandes ríos amazónicos separaron poblaciones durante millones de años

La investigación también aporta datos sobre la forma en que los monos aulladores se diversificaron en la cuenca amazónica. Los científicos concluyeron que ríos de gran escala, entre ellos el Amazonas, el Branco y el Xingu, funcionaron como barreras geográficas que limitaron el contacto entre poblaciones.

Cuando una población queda aislada de otra durante muchas generaciones, puede acumular diferencias genéticas y físicas. Con el paso del tiempo, esas diferencias pueden dar lugar a especies distintas. Este proceso se conoce como especiación. Ocurre cuando grupos de una misma población dejan de cruzarse entre sí y evolucionan por caminos separados.

Los ríos no solo dividieron territorios. También establecieron fronteras naturales entre bosques y condicionaron la movilidad de animales arborícolas como los monos aulladores. El estudio propone que esta separación explica por qué especies cercanas viven a ambos lados de los cursos de agua o en sectores aislados de la selva.

Dos monos capuchinos de pelaje marrón y claro sentados en una rama horizontal cubierta de musgo. El fondo es un follaje verde borroso.
El estudio propuso una actualización taxonómica que eleva a 16 el número de especies de monos aulladores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Amazonia concentra una diversidad biológica que todavía no está completamente catalogada. Los autores vincularon sus resultados con dos desafíos históricos de la ciencia: la llamada deficiencia de Linneo, relacionada con el número de especies que faltan por identificar, y la deficiencia de Wallace, que refiere a la falta de información sobre la distribución geográfica de muchas de ellas.

Alouatta matogrossensis habita una zona afectada por la deforestación

El avance científico también dejó expuesta una preocupación de conservación. Alouatta matogrossensis vive en el sur de la Amazonia, una región atravesada por la expansión agrícola, la fragmentación de los bosques y la pérdida de cobertura vegetal. La fragmentación ocurre cuando un ecosistema continuo queda dividido en porciones más pequeñas, separadas por carreteras, cultivos u otras obras.

Esta situación puede afectar la búsqueda de alimento, el desplazamiento, el intercambio genético y la supervivencia de las poblaciones. En el caso de especies recién reconocidas, el riesgo adquiere otra dimensión porque muchas todavía no cuentan con una evaluación oficial de su estado de conservación.

La profesora Jean Boubli, integrante del Centro de Investigación e Innovación Ambiental de la Universidad de Salford, advirtió que el descubrimiento coincide con una etapa de presión creciente sobre los ecosistemas amazónicos. “Este descubrimiento llega en un momento crucial, ya que la creciente deforestación, el cambio climático y la pérdida de hábitat amenazan a muchas especies amazónicas antes de que la ciencia las comprenda por completo o incluso las descubra”, declaró.

Boubli sostuvo que la información obtenida puede ayudar a orientar el trabajo de las organizaciones dedicadas a la protección de la fauna. “Esperamos que estos hallazgos ayuden a las organizaciones conservacionistas a identificar las poblaciones más vulnerables y a priorizar los esfuerzos de protección en toda la cuenca amazónica”, agregó.

Cinco monos en un bosque seco; dos capuchinos y una cría de mono tití están sobre una roca, compartiendo fruta, y otros dos capuchinos buscan alimento.
Los grandes ríos amazónicos, como el Amazonas, el Branco y el Xingu, actuaron como barreras para distintas poblaciones de primates (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento de las especies puede definir las prioridades de protección

Para la doctora Romina Batista, investigadora postdoctoral honoraria de la Universidad de Salford y autora principal del estudio, el resultado demuestra que incluso grupos de animales conocidos pueden guardar divisiones biológicas que la ciencia no había distinguido.

Nuestro estudio demuestra que el Amazonas aún guarda secretos biológicos, incluso entre animales tan conocidos como los monos aulladores”, afirmó Batista. La investigadora agregó que identificar con precisión cada especie representa un paso necesario para diseñar medidas de protección adaptadas a sus territorios y amenazas.

En algunas áreas del sur amazónico ya existen iniciativas que buscan reducir el impacto de la infraestructura sobre la fauna. El Proyecto Reconecta, encabezado por la conservacionista Fernanda Abra, trabaja en la conexión de fragmentos de bosque y en medidas para disminuir la mortalidad de animales arbóreos en rutas. Estas acciones pueden beneficiar a poblaciones de aulladores que requieren continuidad forestal para desplazarse.

La descripción de dos nuevas especies de monos aulladores modifica el conocimiento disponible sobre la fauna amazónica. Al mismo tiempo, plantea una urgencia: determinar cuántos individuos quedan, en qué zonas viven y qué medidas requieren antes de que la transformación del bosque reduzca aún más sus posibilidades de supervivencia.

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