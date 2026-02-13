Tras su dramática caída en los Juegos Olímpicos, la legendaria Lindsey Vonn será operada por cuarta vez: la aterradora advertencia de un médico

La leyenda del esquí podría atravesar consecuencias permanentes luego de su lesión

La recuperación de Lindsey Vonn se convirtió en el principal objetivo tras el accidente que sufrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d’Ampezzo. La esquiadora estadounidense de 41 años sufrió una fractura de la tibia luego de una caída a los 13 segundos del descenso olímpico, lo que derivó en una nueva intervención en su carrera seguida de tres operaciones consecutivas en un plazo de cuatro días.

En el medio, un especialista lanzó una preocupante advertencia: el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en ortopedia y rodilla, aseguró en la cadena francesa RMC Sports que en cuadros como los de la deportista se corren serios riesgos de amputación.

“No hemos llegado a ese punto, pero algunas lesiones como la suya pueden acabar en amputación...”, expresó el cirujano del centro ortopédico Santy de Lyon que operó a múltiples figuras del deporte en su carrera. La atleta norteamericana de 41 años había atravesado un delicado cuadro de salud a lo largo de su carrera, pero decidió prepararse para despedirse en estos JJ.OO de Invierno. Días antes del inicio de actividad, sufrió una lesión ligamentaria, pero decidió competir igual.

Sonnery-Cottet consideró que esta última fractura es “demasiado grave” y aseguró que el fijador externo que le colocaron al costado de la pierna izquierda “demuestra que no han podido reparar completamente su fractura”. En esa línea, insistió: “Hay que entender que su lesión es extremadamente grave y le va a causar problemas durante al menos varios meses, o incluso le dejará secuelas de por vida”.

Tras la tercera intervención quirúrgica, realizada en el hospital Ca’ Foncello de Treviso, Vonn compartió imágenes donde se aprecia un armazón metálico, el llamado “fijador externo”, que mantiene inmovilizada la pierna izquierda.

El accidente ocurrió cuando el brazo derecho de la deportista se enganchó en una puerta y, pese a que ya competía con el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda roto —una lesión sufrida poco antes durante una carrera de la Copa del Mundo—, aclaró que esas dolencias previas no influyeron en la caída. “Mi ligamento cruzado anterior y otras lesiones previas no tuvieron nada que ver con mi caída”, reconoció la propia Lindsey Vonn.

La esquiadora de EEUU sufrió un duro accidente en Milano-Cortina 2026

En una nueva actualización difundida este viernes, la esquiadora compartió con sus seguidores detalles sobre el proceso médico, las emociones vividas y los próximos pasos en su tratamiento. Vonn agradeció abiertamente el apoyo recibido: “Ha sido increíble y realmente me ayudó mucho”, expresó en relación a las flores y regalos enviados por amigos y fanáticos. En su mensaje, relató que "han sido unos días tranquilos y difíciles aquí en el hospital. Por fin me siento mejor, pero aún me queda mucho camino por recorrer“.

El itinerario quirúrgico de la atleta se intensificó desde el accidente. Después de tres cirugías iniciales, Vonn anunció que la cuarta intervención está prevista para el sábado, mientras que una quinta se llevará a cabo una vez que regrese a casa. La deportista explicó que desconoce los detalles exactos de los procedimientos hasta que no se obtengan imágenes médicas más precisas, lo que ilustra la complejidad de su situación actual. “Estoy en el hospital, muy inmóvil, pero muchos amigos y familiares vienen a visitarme”, contó la esquiadora.

La atleta será intervenida por cuarta vez este sábado (Foto: @lindseyvonn)

El doctor Sonnery-Cottet fue contundente: “Para un deportista de alto nivel, es casi la peor lesión posible. Para comprender bien la gravedad de la situación, se trata de un tipo de fractura que se da principalmente en accidentes de tráfico, especialmente entre motociclistas. Y hoy en día, nadie puede afirmar con certeza que no vaya a tener secuelas a muy largo plazo”. El especialista aclaró que los especialistas que la intervinieron deberán hacer un seguimiento “día a día”.

El doctor aclaró ante la cadena francesa RMC que la imagen del “fijador externo” expone que la zona tiene “un edema muy importante” o también un cuadro más grave: “O bien el hueso estaba prácticamente pulverizado. Es como si te encontraras ante un rompecabezas en el que hay que encajar las piezas unas con otras. Y ahí es donde se complica mucho”.

Pese a la gravedad de las lesiones y a la larga recuperación que le espera, la esquiadora se mostró agradecida con el equipo médico que inició su proceso de recuperación y aprovechó para enviar un mensaje de ánimo a los atletas estadounidenses que participan en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina. “¡Vamos Equipo de Estados Unidos! Ha sido fantástico verlo y realmente me ha levantado el ánimo”, concluyó Vonn.

El futuro de Lindsey Vonn, referente con 84 victorias en la Copa del Mundo y 11 medallas en grandes competencias, sigue siendo una incógnita. Su retorno a los Juegos Olímpicos de 2026, esperado por sus seguidores tras 24 años de trayectoria internacional, se convirtió en una escena de extrema preocupación por su salud. La comunidad del esquí acompaña de cerca la evolución de una de las figuras más reconocidas del deporte, cuyo presente se encuentra hoy bajo vigilancia médica constante y con riesgo de secuelas permanentes.

La deportista actualizó a sus seguidores mediante un vídeo que compartió en redes sociales

Mientras Vonn se prepara para otra intervención con el fin de recibir el alta parcial, el doctor Bertrand Sonnery-Cottet remarcó que deberá seguir seguida “bajo estrecha vigilancia”, ya que la segunda intervención que le realizaron en esos días fue para “evitar una hemorragia abundante y posibles necrosis e infecciones”. “Una vez superada esta fase crítica, habrá que colocar placas en las fracturas para reconstruir el hueso correctamente. Pero los plazos son bastante impredecibles. Habrá que esperar meses antes de que pueda volver a caminar con normalidad”, remarcó. Y lanzó una tajante conclusión: “Su objetivo actual es, ante todo, conservar la pierna y poder caminar”.

El momento del golpe que derivó en el accidente de Vonn (Crédito: AP)

La atléta decidió competir con una lesión ligamentaria (Crédito: AP)

Tras este accidente, este sábado será intervenida por cuarta vez consecutiva (Crédito: Reuters)

Vonn fue atendida inmediatamente en la pista y trasladada (Crédito: Reuters)

El helicóptero médico la retiró del lugar y facilitó su traslado de emergencia hasta el hospital (Crédito: Reuters)

Vonn fue trasladada al Hospital Ca’ Foncello de Treviso (Foto: Michael Kappeler/dpa/Europa Press)